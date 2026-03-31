Εφυγε από τη ζωή η Μαρινέλλα

Εφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο η Μαρινέλλα, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όλες τις γενιές που αγάπησαν και τραγούδησαν τα τραγούδια της.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Η σορός της θα βρίσκεται από τις 8 έως τη 1 το μεσημέρι στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Στις 14.00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Μαρινέλλα γεννήθηκε το 1938 στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 17 ετών συμμετείχε στον θίασο της Μαίρης Λωράνς πραγματοποιώντας περιοδείες σε όλη την Ελλάδα. Το «ντεμπούτο» της στο τραγούδι γίνεται σε μια παράσταση εκείνου του θιάσου, όταν η Μαρινέλλα αντικατέστησε την τραγουδίστρια του θιάσου, η οποία είχε αρρωστήσει.

Το 1956 γνωρίζει στη Θεσσαλόνικη τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ερμηνεύει με τον δικό της τρόπο το «Πικρό ψωμί». Μαζί καθιερώνουν ένα νέο στιλ στο πάλκο και τη δισκογραφία και στα χρόνια που ακολουθούν μέχρι το 1965, βρίσκονται στο προσκήνιο του τραγουδιού. Οι επιτυχίες εκατοντάδες, οι προτάσεις έρχονταν από παντού. Τραγουδούν σε δίσκους, κέντρα, θέατρα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ερμηνεύουν τραγούδια όλων των μεγάλων δημιουργών της εποχής, των Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Χιώτη, Μητσάκη, Καλδάρα, Παπαγιαννοπούλου, Δερβενιώτη, Βίρβου, Κολοκοτρώνη, Καραπατάκη, Μπακάλη κ.ά.

Το 1961 ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα συνεργάζονται με τους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι στο κοινό τους πρόγραμμα που παρουσίαζαν στο «Κεντρικόν». Εκεί ερμηνεύουν τραγούδια που φτάνουν ανεξίτηλα έως τις μέρες μας. «Αθήνα», «Κουρασμένο Παλικάρι», «Ο κυρ-Αντώνης», «Το πέλαγο είναι βαθύ» του Μ. Χατζιδάκι και «Βράχο-βράχο», «Σαββατόβραδο», «Εχω μια αγάπη», «Το παράπονο», «Ο μετανάστης», «Καημός» του Μ. Θεοδωράκη, που περιλαμβάνονται στον δίσκο «Πολιτεία». Ως ντουέτο ερμηνεύουν ακόμα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, «Απονη Ζωή» και «Φτωχολογιά», του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός» μαζί με τον Νίκο Κούρκουλο. Δισκογραφούν επίσης την «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή σε στίχους Κώστα Βίρβου.

Το 1965 η Μαρινέλλα χωρίζει με τον Καζαντζίδη και προσπαθεί να στήσει τη δική της καριέρα. Το 1967 ερμηνεύει τη «Σταλιά - σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα, το οποίο γίνεται η πρώτη της προσωπική επιτυχία.

Συνεχίζει τις εμφανίσεις, τις συνεργασίες, τη δισκογραφία. Καταφέρνει και δημιουργεί ένα δικό της ξεχωριστό ύφος. Στο μιούζικαλ του Γ. Δαλιανίδη «Γοργόνες και μάγκες» ερμηνεύει το «Ανοιξε πέτρα» του Μ. Πλέσσα. Η συνεργασία της με τον Ακη Πάνου της χαρίζει δύο από τα ωραιότερα τραγούδια της, τον «Πυρετό» και το «Κοίτα με στα μάτια».

Η Μαρινέλλα έχει πια καθιερωθεί ως μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Εκπροσώπησε την Ελλάδα, το 1974, στην πρώτη συμμετοχή της στη Γιουροβίζιον. Τη δική τους ξεχωριστή ιστορία έχουν γράψει οι εμφανίσεις της με τον Τόλη Βοσκόπουλο και τον Κώστα Χατζή, ενώ ιδιαίτερα γόνιμες ήταν οι συνεργασίες της με τους Γ. Κατσαρό, Πυθαγόρα, Γ. Χατζηνάσιο.

Η Μαρινέλλα συνέχισε να είναι δημιουργική έως το τέλος της ζωής της. Δεν σταμάτησε να δημιουργεί, να ερμηνεύει, να πραγματοποιεί ξεχωριστές συνεργασίες με πολλούς σύγχρονους ερμηνευτές μας.

Σφράγισε με τις ερμηνείες της τραγούδια - διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας

Ανακοίνωση για τον θάνατο της γνωστής τραγουδίστριας Μαρινέλλας εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνοντας τα εξής:

«Αποχαιρετούμε την Μαρινέλλα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε, με τις ερμηνείες της, τραγούδια - διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Ολη της η ζωή ήταν το λαϊκό τραγούδι και η μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα αποκαλύφθηκε όχι μόνο στα ανυπέρβλητα ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και στη δική της ξεχωριστή πορεία που συμπεριλάμβανε και ερμηνείες πέραν του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, όπως και στον κινηματογράφο.

Την αισθητική των συναυλιών της αναβάθμιζε ιδιαίτερα η θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας της. Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή και υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών, ενώ η προσφορά της έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».