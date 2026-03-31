ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΕΗ

Ακόμα πιο αποφασιστικά να ενισχυθεί η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών»

Από τα Τρίκαλα ξεκίνησαν χθες οι εκλογές στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ενώ στις υπόλοιπες πόλεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 3 έως 6 Απρίλη.

Η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» απευθύνει μαζικό κάλεσμα στις εκλογές, για ένα ΣΕΗ που θα συνεχίσει να εκφράζει τις προσδοκίες και τις ανάγκες του κλάδου, που θα οργανώνει τους αγώνες για την εκπλήρωσή τους.

Οπως σημειώνει:

«Στηρίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τη "Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών", τις δυνάμεις που οργάνωσαν και οργανώνουν τη σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική και με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του κλάδου.

Δίνουμε μήνυμα σε όσους κλέβουν τη ζωή μας πως θα συνεχίσουμε ανυποχώρητα και θα διευρύνουμε τον αγώνα μας, πως θα δυναμώσουμε τη συσπείρωση και την οργάνωση στο Σωματείο μας».

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν:

Στην Αθήνα από την Παρασκευή 3/4 μέχρι τη Δευτέρα 6/4, από τις 10.00 μέχρι τις 19.00, στα γραφεία του Σωματείου (Κάνιγγος 33).

Στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 5/4, από τις 11.00 μέχρι τις 19.00, και τη Δευτέρα 6/4, από τις 11.00 μέχρι τις 19.00.

Στην Πάτρα την Κυριακή 5/4, από τις 11.00 μέχρι τις 17.00.

Στη Λάρισα τη Δευτέρα 6/4, από τις 17.00 μέχρι τις 20.00.

Στον Βόλο την Κυριακή 5/4, από τις 17.00 μέχρι τις 20.00.

Στα Χανιά την Κυριακή 5/4, από τις 17.00 μέχρι τις 19.00.

Στο Ηράκλειο την Κυριακή 5/4, από τις 10.00 μέχρι τις 14.00.

Οι τοποθεσίες για Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Ηράκλειο και Χανιά θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.