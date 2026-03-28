Η «Λέξη» για τον Τζορντάνο Μπρούνο στην Εναλλακτική της Λυρικής

Μιλούν για την όπερα ο μαέστρος Αλκης Μπαλτάς και η Ελένη Ζαφειρίου, που έγραψε το λιμπρέτο

Η ζωή, οι ιδέες και το μαρτύριο του Ιταλού φιλοσόφου Τζορντάνο Μπρούνο ζωντανεύουν στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσα από τη νέα παραγωγή όπερας «Η λέξη», σε μουσική του διακεκριμένου συνθέτη και μαέστρου Αλκη Μπαλτά, λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου και σκηνοθεσία της Αγγέλας - Κλεοπάτρας Σαρόγλου.

Το έργο, που ανεβαίνει το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Απρίλη, στις 8.30 μ.μ. φωτίζει με δραματικότητα και στοχασμό την αμετανόητη στάση ενός ανθρώπου απέναντι στον σκοταδισμό, καταγράφοντας τις εσωτερικές του συγκρούσεις, τα επιστημονικά του οράματα και την ασυμβίβαστη επιλογή του να πεθάνει ελεύθερος, παρά να αποκηρύξει την αλήθεια του.

Ο Τζορντάνο Μπρούνο (1548 - 1600) καταδικάστηκε ως αιρετικός από την Ιερά Εξέταση σε θάνατο στην πυρά για τις θεωρίες του σχετικά με το άπειρο του σύμπαντος, την κίνηση της Γης και για την ύπαρξη ηλιακών κόσμων. Παρά την απειλή της θανάτωσής του, ο Μπρούνο αρνήθηκε μέχρι το τέλος να πει για τις θεωρίες του τη λέξη «αποκηρύσσω».

Τζορντάνο Μπρούνο: Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Φωνή της συνείδησης: Μαρισία Παπαλεξίου. Συμμετέχουν εξαμελές φωνητικό σύνολο και τριμελές ενόργανο σύνολο.

Εισιτήρια προπωλούνται στο σάιτ της Λυρικής και στο τηλ. 2130.885.700.

Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε στη σελίδα μας τον μαέστρο Αλκη Μπαλτά και την συγγραφέα Ελένη Ζαφειρίου. Μας μιλούν για την όπερα, για το ανέβασμα, αλλά και για το βαθύτερο νόημά της...

Α. Π.