ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Συνεχίζουμε πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά, πιο εμπνευσμένα στον δρόμο που έχουμε βαδίσει!

Στηρίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τη "Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών", τις δυνάμεις που οργάνωσαν και οργανώνουν τη σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική και με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του κλάδου.

Δίνουμε μήνυμα σε όσους κλέβουν τη ζωή μας πως θα συνεχίσουμε ανυποχώρητα και θα διευρύνουμε τον αγώνα μας, πως θα δυναμώσουμε τη συσπείρωση και την οργάνωση στο Σωματείο μας».

Με αυτά τα λόγια η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» απευθύνει μαζικό κάλεσμα στήριξης στις επερχόμενες εκλογές του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Για ένα ΣΕΗ που θα συνεχίσει να εκφράζει τις προσδοκίες και τις ανάγκες του κλάδου, που θα οργανώνει τους αγώνες για την εκπλήρωσή τους. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 3-6 Απρίλη στην Αθήνα και τις ώρες 10.00-19.00 στα γραφεία του σωματείου (Κάνιγγος 33, Αθήνα). Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, το Ηράκλειο, την Πάτρα, τη Λάρισα και τον Βόλο. Στα Τρίκαλα οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 30 Μάρτη.

Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών; Ποιες είναι οι κατακτήσεις του Σωματείου; Τι σημαίνει ισχυρό ΣΕΗ σε αυτές τις συνθήκες; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέσαμε στον Νίκο Καραγιώργη, πρόεδρο του ΣΕΗ και εκ νέου υποψήφιο με τη «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών».

Ζωντανό, μαχητικό σωματείο ανοιχτό στα μέλη του





- Το διακύβευμα δεν είναι απλώς «ποιος θα κρατάει το τιμόνι», αλλά προς τα πού θα πάει το καράβι - και αν θα έχει πλήρωμα ή αν θα μας έχουν όλους για κομπάρσους, χωρίς λόγο και χωρίς φωνή. Είναι το αν το ΣΕΗ θα είναι ένα ζωντανό, μαχητικό σωματείο, ανοιχτό στα μέλη του, που υπερασπίζεται τους ηθοποιούς, ή ένας διακοσμητικός ρόλος σε ένα έργο που γράφεται αλλού, στα εργοδοτικά γραφεία.

Με άλλα λόγια: Θα είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή και τη δουλειά μας ή θα παίζουμε σε μια κακογραμμένη παράσταση χωρίς δικαιώματα; Επίσης, σε συνθήκες πολέμου, με τη χώρα μας να εμπλέκεται μέχρι τον λαιμό, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Οτι δεν μας αφορά. «Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους», έλεγε ο Μπέρτολτ Μπρεχτ. Εχουμε λοιπόν αγώνα μπροστά μας, γιατί πάντα το Σωματείο μας σε όλη του την Ιστορία ήταν πρωτοπόρο και ενάντια σε ό,τι καταστρέφει τον πολιτισμό, ξεριζώνει λαούς. Σε ό,τι εμπλέκει - όπως τώρα - τη χώρα μας σε έναν πόλεμο που μετατρέπει τη χώρα μας σε στόχο αντιποίνων λόγω της παρουσίας ξένων στρατιωτικών βάσεων, σε έναν πόλεμο που γίνεται για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια οικονομία.

- Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για να στηρίξει ένας ηθοποιός τη «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών»;





- Γιατί μιλάει τη γλώσσα της σκηνής και της καθημερινότητας του ηθοποιού, όχι τη γλώσσα των «παραγόντων». Γιατί δεν βλέπει την Τέχνη σαν χόμπι πολυτελείας, αλλά σαν αυτό που πραγματικά είναι: Μια πολύ όμορφη δουλειά, λειτούργημα, που αξίζει αξιοπρέπεια, Συλλογικές Συμβάσεις και ζωή με δικαιώματα.

Γιατί πιστεύει στη συλλογική δύναμη, όχι στο «ο καθένας μόνος του κι όποιος αντέξει». Και γιατί, πολύ απλά, δεν φοβάται να συγκρουστεί όταν χρειάζεται.

Οι συνάδελφοι μας είδαν δίπλα τους σε κάθε απεργία και όποτε χρειάστηκε. Μας είδαν ξανά και ξανά στα καμαρίνια, να τους ενημερώνουμε, να συζητάμε μαζί τους, να ρωτάμε τη γνώμη τους, να εξηγούμε τις αποφάσεις μας, να τους εξοπλίζουμε. Βγάλαμε το Σωματείο έξω από τα γραφεία.

Σταμάτησε το ΣΕΗ να αποφασίζει ερήμην των μελών του. Δεν είμαστε εκλεγμένοι εργατοπατέρες. Είμαστε εντεταλμένοι από τον κλάδο μας να μπαίνουμε μπροστά. Οι αγώνες δίνονται στα φανερά. Με αφοβία. Ανοίξαμε τις πόρτες του ΣΕΗ στον κάθε ηθοποιό.

Κάναμε το ζήτημα της Συλλογικής μας Σύμβασης κεντρικό θέμα συζήτησης με το κοινό των θεάτρων, με προσωπικότητες του πολιτισμού, όπως ο Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Παντελής Βούλγαρης και η Ιωάννα Καρυστιάνη, ο διευθυντής φωτογραφίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου Γιώργος Αρβανίτης, ο Θόδωρος Μαραγκός και πολλοί άλλοι σπουδαίοι που συμπαρατάσσονται στο πλευρό μας, μαζί με πολλά σωματεία ηθοποιών του εξωτερικού, από ΗΠΑ, Γαλλία κ.λπ.

Και, μεταξύ μας: Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν αυτοσχεδιασμός χωρίς κείμενο, καλό είναι να υπάρχει και μια παράταξη που ξέρει τι έργο θέλει να ανεβάσει.

Επί σκηνής οι ανάγκες των ηθοποιών

- Οι εκλογές πραγματοποιούνται στο φόντο των μεγάλων κινητοποιήσεων που αναπτύξατε για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τους μεγάλους θεατρικούς παραγωγούς. Τι σημαίνει ισχυρό ΣΕΗ σε αυτές τις συνθήκες;

- Τα τελευταία δύο χρόνια μπήκαν μπροστά ζητήματα που «λίμναζαν» για καιρό: Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, η μάχη για Συλλογικές Συμβάσεις, η ανάδειξη των προβλημάτων στον χώρο του Πολιτισμού, που πολλοί ήθελαν να μένουν στο σκοτάδι, σαν κακή σκηνή που δεν φωτίζεται ποτέ.

Εγιναν παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, άνοιξε συζήτηση, ενεργοποιήθηκαν περισσότεροι ηθοποιοί.

Υπογράψαμε δύο πολύ καλές Συμβάσεις με το Εθνικό Θέατρο και το ΚΘΒΕ. Συντονιστήκαμε με τον Σύλλογο Σπουδαστών για πραγματική ανώτατη δημόσια και δωρεάν Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, ενάντια στο νομοσχέδιο - κοροϊδία που έφερε η κυβέρνηση.

Δεν λύθηκαν όλα - δεν υπάρχουν μαγικά φινάλε - αλλά μπήκε το έργο σε κίνηση. Και, κυρίως, αποδείχθηκε ότι όταν οι ηθοποιοί οργανώνονται, δεν είναι απλώς καλοί στην υποκριτική, είναι καλοί και στον αγώνα.

Και εμείς, οι συνάδελφοί τους της «Δημοκρατικής Ενότητας Ηθοποιών», που ζητάμε ξανά και πιο αποφασιστικά την ψήφο τους, τη ζητάμε γιατί δεν ήμασταν και δεν θα είμαστε ποτέ βολικοί συνδικαλιστές για τους εργοδότες. Γιατί πιστεύουμε ότι το θέατρο είναι οι ηθοποιοί και το Σωματείο είναι πρωτίστως τα μέλη του. Για όλους αυτούς τους λόγους, όσοι συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της «Δημοκρατικής Ενότητας Ηθοποιών» αισθανόμαστε μεγάλη τιμή και περηφάνια για την υποψηφιότητά μας και τη συμμετοχή μας.

Σε αυτές τις σημαντικές μάχες που δώσαμε με τη μεγάλη πλειοψηφία των ηθοποιών, με απεργίες που ξεπέρασαν σε ποσοστά το 90%, υπήρχαν και παρατάξεις, που συμμετείχαν και στο ΔΣ, οι οποίες εξαρχής είτε λοιδόρησαν είτε αποτραβήχτηκαν από τους αγώνες. Τις είδαμε να φωτογραφίζονται με τους εργοδότες και να καλούν είτε σε μείωση των απαιτήσεων, σε «ρεαλισμούς», είτε σε «απεργίες διαρκείας», και στις δύο περιπτώσεις υπονομεύοντας τις αγωνιστικές διαθέσεις του κλάδου. Δεν πέρασε όμως η λογική τους!

Το Σωματείο μας χρειάζεται για να κερδίσει τον αγώνα της Σύμβασης, σωστά επεξεργασμένα αιτήματα. Αντοχή, σχέδιο, αποφασιστικότητα, αφοβία. Κλάδο ενημερωμένο και συσπειρωμένο. Και ένα ΣΕΗ οργανωτή, με ΔΣ ανοιχτό και μάχιμο.

Επί σκηνής, λοιπόν, οι ανάγκες των ηθοποιών! Συνεχίζουμε, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά, πιο εμπνευσμένα στον δρόμο που έχουμε βαδίσει!