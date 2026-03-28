ΛΕΣΒΟΣ

«Στο πόδι» το νησί για ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού

«

Εδώ και τώρα μέτρα αντιμετώπισης και αποζημίωσης των κτηνοτρόφων του νησιού που πλήττονται από την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού»: Με το επιτακτικό αυτό και ζωτικό αίτημα διαδήλωσαν και την Παρασκευή 27/3 οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη. Το νέο συλλαλητήριο, που οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, πραγματοποιήθηκε έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, με αφορμή τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στο νησί.

Δική τους υπόθεση έκαναν τον αγώνα επιβίωσης των κτηνοτρόφων και εργατικά σωματεία, μαζικοί φορείς του νησιού, δίνοντας δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση και πορεία, εκφράζοντας και με αυτόν τον τρόπο την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στους κτηνοτρόφους. Αλλωστε, το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο είχε κηρύξει από τις 11.00 έως τις 15.00 στάση εργασίας, ενώ το ίδιο έκανε και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΥ.

Με σύνθημα «Ο αγώνας των κτηνοτρόφων είναι αγώνας όλων μας» συμμετείχαν στη συγκέντρωση, μεταξύ άλλων, το Συνδικάτο Οικοδόμων Λέσβου και ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης, ενώ απόφαση στήριξης της κινητοποίησης είχε λάβει και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του ΓΕΛ Παμφίλων.





Η συγκέντρωση μετατράπηκε σε πορεία με κατεύθυνση τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, όπου γινόταν η σύσκεψη υπό τον υπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του κλάδου. Στη σύσκεψη πήρε μέρος και αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Συμμετείχαν επίσης η Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, και αντιπροσωπεία της Τομεακής Επιτροπής Λέσβου του Κόμματος με επικεφαλής την Γραμματέα της Οργάνωσης, Χριστίνα Μπέλλα.

Στο μεταξύ, τέσσερα νέα κρούσματα της νόσου επιβεβαιώθηκαν σε εκτροφές στο νησί, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον σε 17. Σε ένα τέτοιο εφιαλτικό φόντο, οι βιοπαλαιστές βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς αντιμετωπίζουν την πλήρη έλλειψη μέτρων βιοασφάλειας από το κράτος και τη μεγάλη υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η νόσος είναι εξαιρετικά μεταδοτική και έχει οδηγήσει σε άμεση θανάτωση όλων των ζώων στις μολυσμένες μονάδες, ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει επιβληθεί «lockdown» για κτηνοτροφικά προϊόντα του νησιού, απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και σφαγίων.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, πιστή στην υλοποίηση των πρωτοκόλλων της αντιλαϊκής ΚΑΠ της ΕΕ, αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ζωονόσου αλλά και τη δίκαιη αποζημίωση στο 100% της απώλειας για όσους χάνουν τα κοπάδια τους, ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν.

Αντ' αυτού, κράτος, κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή επιμένουν να κουνάνε το δάχτυλο στους απεγνωσμένους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται ξανά στο «χείλος του γκρεμού», εξαπολύοντας τις γνωστές απειλές για καταστολή σε όποιον δεν τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας. Ενώ φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τις εξελίξεις, αφού παρά τις προειδοποιήσεις δεν πήραν μέτρα, τώρα φορτώνουν στις πλάτες των κτηνοτρόφων το κόστος της βιοασφάλειας και των απολυμαντικών μέτρων στις κτηνοτροφικές μονάδες, εξαιτίας δε της χρόνιας υποχρηματοδότησης υπάρχουν τραγικές ελλείψεις προσωπικού και μέσων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά και στις πύλες εισόδου της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νησί της Λέσβου υπάρχουν μόλις 9 κτηνίατροι στο πεδίο, γεγονός που καθιστά αδύνατο ακόμα και τον ουσιαστικό έλεγχο των εκατοντάδων χιλιάδων ζώων που βρίσκονται στο νησί.

Τα παραπάνω ανέδειξε την Παρασκευή ο Στρατής Κόμβος, γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, κατά την παρέμβασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επισημαίνοντας τις ευθύνες κυβέρνησης και περιφερειακής αρχής, τόνισε ότι «οι κτηνοτρόφοι ασφυκτιούν, αφού το ήδη τσακισμένο εισόδημά τους από την αύξηση του κόστους των καυσίμων, των φαρμάκων, των βασικών εφοδίων εξαιτίας του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από τη νόσο και την έλλειψη μέτρων για την αντιμετώπισή της».

Και απαίτησε εδώ και τώρα άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για την απώλεια στο εισόδημά τους, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε την εμπειρία από την ευλογιά, που οι αποζημιώσεις είτε καθυστέρησαν είτε δεν κάλυψαν τις πραγματικές ανάγκες».

Ζωτικής σημασίας διεκδικήσεις

Οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν: