ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Με τα τρακτέρ τους δίνουν αγωνιστικό ραντεβού στο Κιλελέρ

Στον χώρο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων στο Κιλελέρ δίνουν αγωνιστικό ραντεβού τηνστις 12 μ. οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, προετοιμάζονται να τιμήσουν την 116η επέτειο της ηρωικής εξέγερσης.

Η συγκέντρωση στο Κιλελέρ θα αποτελέσει συνέχεια του ανυποχώρητου αγώνα που δίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, αφού παραμένουν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης και της ΚΑΠ της ΕΕ. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν οι συνέπειες από την πολιτική εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που υλοποιεί η κυβέρνηση, με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων. Γίνονται «στο ίδιο έργο θεατές», αφού ήδη βλέπουν τις τιμές στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα να εκτοξεύονται, καθιστώντας αβάσταχτο το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής.

Συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος!

Οπως σημειώνει στο κάλεσμά της η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, «116 χρόνια μετά την ηρωική εξέγερση του Κιλελέρ, το μήνυμα των κολίγων παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Τότε ήταν οι τσιφλικάδες που μας εκμεταλλεύονταν, σήμερα είναι τα καρτέλ στη μεταποίηση, στην Ενέργεια και στα εφόδια που μας σπρώχνουν στην οικονομική καταστροφή».

Τονίζει ότι «ζούμε σε μια περίοδο που ο πόλεμος για τα κέρδη των λίγων δεν διεξάγεται μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και στα χωράφια μας. Οι τιμές στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές έχουν εκτιναχθεί, την ώρα που η κυβέρνηση μας εμπαίζει:

Η επιδότηση στα λιπάσματα είναι συνειδητή ενίσχυση των βιομηχάνων, διασφαλίζοντας τα κέρδη τους, ενώ εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι σε τεράστιες αυξήσεις. Το αφορολόγητο πετρέλαιο παραμένει προνόμιο των εφοπλιστών, την ώρα που ο βιοπαλαιστής αγρότης στενάζει».

«Ο δρόμος για την επιβίωση περνάει μόνο μέσα από την οργάνωση του αγώνα μας», προσθέτει και καλεί να μη λείψει κανείς βιοπαλαιστής αγροτοκτηνοτρόφος από τη συγκέντρωση στο Κιλελέρ, «για να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα: Εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής - αναπλήρωση εισοδήματος. Επιβολή πλαφόν στις τιμές σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροτικά εφόδια, για να σταματήσει η ληστεία από τα μονοπώλια. Αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες. Φτηνό ρεύμα, χωρίς τις επιβαρύνσεις που μας πνίγουν. Διαγραφή χρεών σε τράπεζες και ΕΦΚΑ, που δημιουργήθηκαν από τις πολιτικές που μας εξαθλίωσαν».

«Δεν υπάρχει άλλος δρόμος! Με τα τρακτέρ μας, με τη γροθιά μας ψηλά!», καταλήγει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.