BASKET LEAGUE

Τα ξαναλένε οι «αιώνιοι»

Ενα ακόμα φετινό ραντεβού Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού είναι το ματς που δεσπόζει στην 23η αγωνιστική της Basket League. Αυτήν τη φορά οι «αιώνιοι» κοντράρονται στο ΟΑΚΑ, τη Δευτέρα, στη δεύτερη αναμέτρησή τους για το πρωτάθλημα. Απουσιάζει βέβαια το βαθμολογικό κίνητρο (οι πρωτοπόροι και αήττητοι «ερυθρόλευκοι» έχουν καπαρώσει την πρωτιά στην κανονική περίοδο και οι «πράσινοι» θα είναι οριστικά 2οι), όχι όμως και το ενδιαφέρον, καθώς ο καθένας επιδιώκει τη νίκη ώστε να αποκτήσει ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι του άλλου ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους. Κατά τ' άλλα το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει την αθηναϊκή κόντρα ΑΕΚ - Περιστερίου στη «Sunel Arena» και την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Προμηθέα Πάτρας στη Θεσσαλονίκη, ενώ κομβικό στη μάχη της παραμονής αναμένεται το ματς ανάμεσα σε Καρδίτσα και Πανιώνιο. Αναλυτικά:

Σάββατο 28/3: Κολοσσός Ρόδου - Αρης (16.00 - ERT Sports 1), ΠΑΟΚ - Προμηθέας Πάτρας (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), ΑΕΚ - Περιστέρι (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 29/3: Καρδίτσα - Πανιώνιος (13.00), Ηρακλής - Μαρούσι (15.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Δευτέρα 30/3: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

SUPER LEAGUE 2

Στο ΟΑΚΑ αναδεικνύεται ο υπερ-πρωταθλητής

Τον τίτλο του υπερ-πρωταθλητή της Super League 2 διεκδικούν Καλαμάτα και Ηρακλής στον τελικό του Super Cup, στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 28/3 (18.30 - Action24). Οι πρωταθλητές των δύο ομίλων της κατηγορίας, που εξασφάλισαν και την άνοδο στη Super League, επιδιώκουν να κατακτήσουν το τρόπαιο προκειμένου να κλείσουν ιδανικά τη σεζόν και να σφραγίσουν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή τους σπουδαία πορεία στο πρωτάθλημα, και φυσικά για λόγους γοήτρου. Με την ψυχολογία στα ύψη, «Γηραιός» και «Μαύρη Θύελλα» εμφανίζονται πανέτοιμοι για τον αγώνα, ενώ θα έχουν και τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους που θα βρεθούν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου.

Στη σκιά του τελικού θα διεξαχθεί η 7η αγωνιστική των πλέι άουτ στον 2ο όμιλο, για την παραμονή στην κατηγορία, με την κρίσιμη κόντρα Χανίων - Παναργειακού να ξεχωρίζει. Αναλυτικά:

Κυριακή 29/3 (15.00): Χανιά - Παναργειακός, Ηλιούπολη - Athens Kallithea, Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου.

VOLLEYLEAGUE

Επιστροφή με ντέρμπι στου Ρέντη

Επιστρέφει στη δράση το πρωτάθλημα της Volleyleague ανδρών μετά τη διακοπή για το Φάιναλ 4 του Κυπέλλου, με το πρόγραμμα το Σάββατο 28/3 να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ των θέσεων 1 - 4 και των πλέι άουτ, καθώς και της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ των θέσεων 5 - 7. Δεσπόζει το ντέρμπι στο κλειστό του Ρέντη, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, που προηγείται 1-0 στις νίκες στη σειρά των μεταξύ τους αγώνων. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πλέι οφ 1 - 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (20.30 ΕΡΤ2 Σπορ).

Πλέι οφ 5 - 7: ΟΦΗ - Πανιώνιος (17.00).

Πλέι άουτ: Φοίνικας Σύρου - Φλοίσβος (19.00).

WATER POLO LEAGUE

Δοκιμάζονται οι πρωτοπόροι

Δύσκολες αποστολές για τους δύο συμπρωτοπόρους του 1ου ομίλου περιλαμβάνει η 7η αγωνιστική της β' φάσης της Water Polo League ανδρών. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βουλιαγμένη, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οσο για τον 2ο όμιλο, ο πρωτοπόρος Υδραϊκός επίσης έχει αποστολή με υψηλό βαθμό δυσκολίας, αντιμετωπίζοντας τον Εθνικό. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος

Σάββατο 28/3: Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη (14.30), ΠΑΟΚ - Παλαιό Φάληρο (15.30), Περιστέρι - Πανιώνιος (18.30).

Τετάρτη 1/4: Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός (20.00).

2ος όμιλος

Σάββατο 28/3: ΟΦΘ - Χανιά (14.00), Γλυφάδα - Χίος (17.00), Υδραϊκός - Εθνικός (18.30).

Κυριακή 29/3: ΝΟ Λάρισας - ΝΟ Πατρών (15.00).