ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Καθρέφτης των γενικότερων ανταγωνισμών

Με λιγότερες από 100 μέρες να απομένουν για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2026, η πίεση δείχνει να χτυπάει «κόκκινο» στη διοργανώτρια FIFA. Για μια ιδιαίτερα πολυδιαφημισμένη (σε σχέση με προηγούμενες) αλλά και ξεχωριστή διοργάνωση όπως η φετινή, που για πρώτη φορά θα υπάρχουν τρεις διοργανωτές, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν όπως θα ήθελαν οι διοικούντες της FIFA, και μάλιστα ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη στις 12 Ιούνη.

Η συνέχιση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση των Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, και το θολό τοπίο σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, αλλά και την ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε γενικότερο επίπεδο, δεν φαίνεται να αφήνουν τους ανθρώπους της FIFA να κοιμούνται ήσυχοι. Εχοντας ως βάση τη γνωστή τακτική της προστασίας της ίδιας και του «προϊόντος» - του Μουντιάλ - από ...κακώς κείμενα που μπορούν να βλάψουν το «προϊόν» και φυσικά τα κέρδη που έρχονται μέσω αυτού, τα πράγματα δεν φαντάζουν και πολύ ...ρόδινα ενόψει της διοργάνωσης. Στο όλο κλίμα θα πρέπει να προστεθούν και οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, ως συνέπεια του πολέμου, με την αύξηση του κόστους στην Ενέργεια και ό,τι συνεπάγεται αυτό (π.χ. μεταφορές) να αποτελούν ένα ακόμα αγκάθι στις βλέψεις της FIFA για τα κέρδη της διοργάνωσης.

Ηταν στραβό το κλίμα...





Ηταν πριν λίγους μήνες όταν με αφορμή μια σειρά ζητήματα που υπήρχαν σε εξέλιξη εντός των ΗΠΑ είχαν αρχίσει να καθρεφτίζονται στη διοργάνωση του Μουντιάλ. Ο πόλεμος των δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο, οι απειλές προς τους συνδιοργανωτές Μεξικό και Καναδά, τα γεγονότα στη Μινεάπολις με τη δολοφονία γυναίκας από τους «πραιτοριανούς» της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και οι σφοδρές αντιδράσεις που ακολούθησαν εντός των ΗΠΑ, ήταν εικόνες και γεγονότα που κάθε άλλο παρά ήθελαν να δουν σε πρώτο πλάνο ο Τζιάνι Ινφαντίνο και οι συνεργάτες του στη διοίκηση της FIFA. Ειδικά όταν όλα αυτά συνδέονταν με μια διοργάνωση που οι ίδιοι είχαν προβάλει ως σημείο καμπής στην Ιστορία του θεσμού: Τρεις χώρες διοργανωτές και αύξηση των ομάδων σε 48, με βάση τους σχεδιασμούς προκειμένου να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη, για τα οποία οι προβλέψεις λένε για ποσό - ρεκόρ 11 δισ. δολαρίων. Μάλιστα τα πράγματα έδειξαν να γίνονται χειρότερα για τη FIFA με την έναρξη του νέου έτους και την ανακοίνωση των ΗΠΑ για πάγωμα της βίζας μεταναστών για 75 χώρες, ανάμεσα στις οποίες υπήρχαν και αρκετές που οι Εθνικές τους ομάδες είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση στη διοργάνωση, ενώ οι κόντρες και οι απειλές γύρω από τη Γροιλανδία έμοιαζαν με το «κερασάκι στην τούρτα». Ουκ ολίγα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ έκαναν αναφορά σε πιέσεις του ίδιου του Ινφαντίνο και παραγόντων της FIFA προς τον Τραμπ για χαμήλωμα των τόνων, ωστόσο το σκηνικό δεν έδειχνε να αλλάζει, αν μη τι άλλο όχι στον βαθμό και στον δρόμο που ήθελε η ίδια η FIFA να έχει μπει η ιστορία Μουντιάλ 2026 λίγους μήνες πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Φυσικά, οι όποιες ενέργειες των ανθρώπων της FIFA έκρυβαν από πίσω και την πίεση των πολυεθνικών χορηγών τόσο της ίδιας όσο και της διοργάνωσης, που έβλεπαν αφενός τους σχεδιασμούς για κέρδη τους να τίθενται εν αμφιβόλω, αφετέρου την άμεση σύνδεσή τους με τη διοργάνωση να ενδέχεται να λειτουργήσει εντελώς αντίστροφα στο επικοινωνιακό τους προφίλ (π.χ. σύνδεση με Τραμπ - ΗΠΑ κ.λπ.).





Μπ. Τσ.

Οι εξελίξεις από εκεί και πέρα όχι μόνο δεν πήγαν καλύτερα για τη FIFA και το Μουντιάλ, αλλά με την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ως συνέπειά του, στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα μπαίνει το ζήτημα του τι μέλλει γενέσθαι με τη συμμετοχή του Ιράν, το οποίο είχε προκριθεί στο Μουντιάλ. Με ορατό μέχρι σήμερα το ενδεχόμενο αποχώρησης (σύμφωνα και με δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων), κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα στην εικόνα της FIFA και του Μουντιάλ, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που υπήρξαν και σκέψεις για γενικότερο μποϊκοτάζ της διοργάνωσης και από άλλες χώρες. Παράλληλα, δεν είναι και λίγα τα ερωτήματα που υπάρχουν ακόμα και στην περίπτωση συμμετοχής του Ιράν στη διοργάνωση, με τους ανθρώπους της FIFA να φοβούνται κύμα αλληλεγγύης ειδικά από φιλάθλους άλλων χωρών που θα δώσουν το «παρών» στη διοργάνωση, καθώς και αντιδράσεων από οπαδούς της αμερικανικής κυβέρνησης ή το ισραηλινό λόμπι εντός των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή η θέση που πήρε δημόσια ο Τραμπ κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά λειτούργησε για τη FIFA, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κάνει λόγο για «ευπρόσδεκτο Ιράν» αλλά να συμβουλεύει παράλληλα πως «καλό είναι να μην έρθει»...