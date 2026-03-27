ΕΚΔΗΛΩΣΗ - «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»

Από τα στέκια της νιότης στις σελίδες της Ιστορίας

Συγκίνηση, αναμνήσεις και πολύτιμα μαθήματα αποκόμισαν οι παρευρισκόμενοι στην παρουσίαση του βιβλίουτουστοτο περασμένο Σάββατο. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημαρχείου Ιλίου αποδείχθηκε μικρή, καθώς η προσέλευση κόσμου ήταν μεγάλη.

Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα η Σπυρέτα Παναγή, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής του ΚΚΕ.

Ακολούθησαν ηχογραφημένα αποσπάσματα και προβολή φωτογραφικού υλικού από το αρχείο του Γιώργου Σταματόπουλου με αναφορά στην πόλη του Ιλίου.

Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε η Μαριάννα Τσαγκάρη, εκ μέρους των εκδόσεων «Σύγχρονη Εποχή», και στη συνέχεια μίλησαν για το βιβλίο ο Γιώργος Σαραντόπουλος, διδάκτωρ Φιλοσοφίας, και ο Νίκος Τριανταφύλλου, μέλος του ΔΣ του ΣΦΕΑ. Στις ομιλίες αναδείχθηκαν οι λογοτεχνικές αρετές του διηγήματος, η γόνιμη συνάντηση της λογοτεχνίας και της Ιστορίας των Δυτικών Συνοικιών στο βιβλίο, καθώς και άλλες «ιστορίες» για τις οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν πολλοί ακόμα σύντροφοι και συντρόφισσες, με επίκεντρο όσα αναφέρει το βιβλίο.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Γιώργος Σταματόπουλος, ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του και τη στήριξη στο συγγραφικό του εγχείρημα.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ακολούθησε, με την εξαιρετική δραματοποιημένη ανάγνωση (θεατρικό αναλόγιο) από τον Πέτρο Καραμπά, πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης Ιλίου της ΕΕΔΥΕ, και την Ευαγγελία Μαράτου, καλλιτέχνη - μουσικό.

Τα αποσπάσματα συνόδευσαν με τις μελωδίες τους οι μουσικοί Θόδωρος Κουσούλης (ακορντεόν), Γιώργος Πλιάτσικας (βιολί), Βαγγέλης Βασιλείου (κλαρίνο) και Τάκης Θερμογιάννης (ηλεκτρική κιθάρα).





Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ομέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Αττικής, ομέλος της ΚΕΟΕ και του Γραφείου της ΕΠ Αττικής, ομέλος της ΚΕΟΕ και του Γραφείου της ΤΕ Δυτικής Αθήνας, οδήμαρχος Χαϊδαρίου, και οεπικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ιλίου. Ακόμα παρευρέθηκαν πρώην και νυν δημοτικοί σύμβουλοι Ιλίου.

Στον χώρο λειτούργησε βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής», με τον κόσμο να συρρέει μαζικά για να αγοράσει αντίτυπα του βιβλίου. Στο τέλος της εκδήλωσης υπήρξε κέρασμα για τον κόσμο στο φουαγιέ του δημαρχείου, ενώ ο συγγραφέας υπέγραψε το βιβλίο του.