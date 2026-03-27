«Χειρόγραφα & Αυτόγραφα» του Αρχείου Σγουράκη

Την περασμένη Τρίτη, σε μια ζεστή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής παρουσιάστηκε το λεύκωμα «

Αφορμή της έκδοσης του λευκώματος ήταν η επέτειος των 40 χρόνων παρουσίας της εμβληματικής εκπομπής «Μονόγραμμα» στην κρατική τηλεόραση και περιλαμβάνει σπάνια χειρόγραφα και ντοκουμέντα από το έργο όλων όσων αυτοβιογραφήθηκαν στις εκπομπές του από το 1982 έως το 2022.

Στο λεύκωμα παρουσιάζονται 700 χειρόγραφα, αυτόγραφα, αφιερώσεις και έργα, μοναδικά και σπάνια ντοκουμέντα πολιτισμού από 400 περίπου πνευματικούς ανθρώπους της σύγχρονης Ιστορίας. Η ιδέα ήταν του Γιώργου Σγουράκη και γεννήθηκε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της εκπομπής στις αρχές της δεκαετίας του '80, όμως δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει και ανέλαβε να το υλοποιήσει ο γιος του, παραγωγός και σκηνοθέτης, Στέλιος, ο οποίος στον χαιρετισμό του σημείωσε:

«Το λεύκωμα αυτό είναι το επιστέγασμα του αρχείου του Γιώργου και της Ηρώς Σγουράκη όσον αφορά στον κύκλο του Μονογράμματος. Το βιβλίο "Χειρόγραφα & Αυτόγραφα" είναι το βιβλίο της Ελλάδας του πολιτισμού. Το βιβλίο που αναδεικνύει ότι υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν το πολιτισμικό μας απόθεμα. Κι εμείς επιλέξαμε να τους καταγράφουμε και να τους προβάλλουμε μέσα από τη Δημόσια Τηλεόραση, υπηρετώντας και καταδεικνύοντας τον θεσμικό ρόλο της ως φορέα πολιτισμού, τεκμηρίωσης και συλλογικής μνήμης. Αυτό είναι το Μονόγραμμα!».

Το λεύκωμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως μορφή και ως περιεχόμενο. Η γραφή ως γραφικός χαρακτήρας, αλλά και ως ύφος κειμένου, αποτυπώνει σαν σφραγίδα την προσωπικότητα του γράφοντος. Τα σχετικά κείμενα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προέρχονται από την πένα προσωπικοτήτων και καταξιωμένων πνευματικών δημιουργών.