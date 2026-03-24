ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 2026

Ασημένια «πτήση» για τον Εμμανουήλ Καραλή

Μία ακόμα υψηλή «πτήση» του Εμμανουήλ Καραλή, που τον έφερε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο επι κοντώ, ξεχώρισε από ελληνικής πλευράς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2026 στο Τορούν της Πολωνίας. Ο νεαρός άλτης χάρισε το μοναδικό μετάλλιο στην ελληνική αποστολή, ασημένιο, με άλλη μια σπουδαία επίδοση, στα 6,05 μ. Είναι το τρίτο μετάλλιο του Καραλή στη διοργάνωση, μετά το επίσης ασημένιο το 2025 και το χάλκινο του 2024, και έγινε έτσι ο πρώτος Ελληνας που το καταφέρνει.

Σε έναν από τους καλύτερους τελικούς στην Ιστορία του αγωνίσματος, όπου τρεις αθλητές πέρασαν τα 6 μ., ο Καραλής έδωσε συναρπαστική μάχη για την πρωτιά με τον κορυφαίο του αγωνίσματος, κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις. Ο Ελληνας πρωταθλητής δοκίμασε ανεπιτυχώς να περάσει τα 6,25 μ., ύψος που χάρισε τελικά την πρωτιά στον Ντουπλάντις, ενώ αποτελεί και ρεκόρ αγώνων. Την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστραλός Μάρσαλ με 6,00 μ.

Σε ανακοίνωσή του για το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή, που απέδειξε με το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου ότι δικαίως είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές του επί κοντώ στον κόσμο. Κάθε αγώνας πια είναι αγώνας εκατοστών, για να ξεπερνάει τα όριά του και να τοποθετεί τον πήχη ψηλότερα. Καλή δύναμη με υγεία μέχρι τον επόμενο αγώνα».

Το άλλο σπουδαίο όνομα της ελληνικής αποστολής, ο Μίλτος Τεντόγλου, δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο του μήκος, μένοντας στην 6η θέση με καλύτερο άλμα στα 8,19 μ. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, παρότι είχε έγκυρες όλες του τις προσπάθειες, δεν μπόρεσε να βρει το μεγάλο άλμα. Το χρυσό κατέκτησε ο Πορτογάλος Μπαλντέ με 8,46 μ., με 2ο τον Ιταλό Φουρλάνι (8,39 μ.) και 3ο τον Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ (8,31 μ.).

Αξιόλογη ήταν η προσπάθεια και των υπόλοιπων μελών της ελληνικής αποστολής, που πάλεψαν για το καλύτερο δυνατό: Ο Αντώνης Μέρλος 8ος στο ύψος με 2,22 μ., η Αναστασία Ντραγκομίροβα 11η στο πένταθλο με 4.120 β., ο Ανδρέας Πανταζής 16ος στο τριπλούν με 15,45 μ., η Ραφαέλα Σπανουδάκη 37η στα 60 μ. με 7.36 και ο Παναγιώτης - Χρήστος Ρούμτσιος 40ός στα 60 μ. εμπόδια με 7.65.