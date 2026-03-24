ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Πέρασαν δέκα χρόνια από τις 24/3/2016, που «έφυγε» άδικα από τη ζωή, στα 36 μόλις χρόνια της, η συντρόφισσα και φίλη μας, δημοσιογράφος ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ.

Θα την θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Στη μνήμη της προσφέρουμε 50 ευρώ μέσω ΚΟ Γαλατσίου για την ενίσχυση του Κόμματός μας, του ΚΚΕ.

Στράτος - Τασούλα

Πάνε 20 χρόνια από τις 24/3/2006 που μας άφησε ο πολυαγαπημένος μας πατέρας, παππούς και προπάππος ΦΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, αγωνιστής του ΕΛΑΣ, Μακρονησιώτης και μέχρι το τέλος αταλάντευτος Κομμουνιστής. Στη μνήμη του προσφέρουμε 50 ευρώ στο ΚΚΕ μέσω ΚΟ Γαλατσίου.

Τασούλα - Στράτος