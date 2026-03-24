Φτηνιάρηδες

«Στην κατεχόμενη από τους ναζί Αθήνα, ένας φυλακισμένος διερμηνέας διατηρεί στενούς δεσμούς με έναν Γερμανό διοικητή την ώρα που οι σύντροφοί του κινδυνεύουν με εκτέλεση». Αυτή είναι η σύνοψη του αμερικάνικου μονοπωλίου streaming περιεχομένου Netlix για την ταινία «Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη, που θα προβάλλει από την 1η Απρίλη. Η αμερικάνικη πλατφόρμα φιλοξενεί πολύ υλικό (ντοκιμαντέρ, ταινίες, σειρές) για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με δικές της παραγωγές ή πρωτότυπα έργα από διάφορες χώρες. Ως νέο ...Hollywood, αξιοποιεί για εμπορικούς και προπαγανδιστικούς σκοπούς το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου κοινού για την Ιστορία, που αυξάνεται σε συνθήκες νέας πολεμικής προπαρασκευής. Με δεδομένο ότι η προβολή του «Τελευταίου σημειώματος» από την πολυεθνική πλατφόρμα αποκτά κοινό πολύ μεγαλύτερο από το ελληνικό, με ελάχιστη όμως γνώση της Ιστορίας του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, η επιλογή του Netflix να διαφημίσει με τέτοιον τρόπο την ταινία, μόνο τυχαία δεν είναι. Πέρα από την ίντριγκα που θέλει να δημιουργήσει για να προσελκύσει περισσότερες θεάσεις, διαμορφώνει ταυτόχρονα κριτήριο παρακολούθησης σε ένα πιο «αμύητο» κοινό, τελείως στρεβλό και πέρα από κάθε ιστορική πραγματικότητα. Η ζωή και η στάση του Ν. Σουκατζίδη ήταν αξεχώριστη από την ιδιότητά του ως μέλους της ΟΚΝΕ από το 1927 και στη συνέχεια του ΚΚΕ. Η άρνησή του να βγει από τη λίστα των 200 της Καισαριανής και να τουφεκιστεί άλλος στη θέση του, δείχνει την αξεπέραστη ανωτερότητα των αξιών και των ιδανικών του αγώνα που έδωσαν οι κομμουνιστές ως πρωτοπορία της αντίστασης κατά της γερμανικής κατοχής. «Ψιλά γράμματα αυτά για το Netflix» θα σκεφτεί κανείς. Είναι βέβαιο πάντως πως απ' όσους δουν την ταινία στο Netflix, ελάχιστοι μόνο θα ταυτιστούν με τον φτηνιάρικο πρόλογο που της κάνει η πλατφόρμα.