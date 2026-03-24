Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Την Πέμπτη συζητιέται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών

Σε κινητοποίηση στις 10 π.μ. στο Σύνταγμα καλεί ο Σύλλογος Σπουδαστών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητιέται την Πέμπτη το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ), εν μέσω συνεχιζόμενων αντιδράσεων σπουδαστών και καλλιτεχνών.

Στο πλαίσιο αυτό, την ίδια μέρα στις 10.00 ο Σύλλογος Σπουδαστών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου καλεί σε κινητοποίηση στο Σύνταγμα «με σκοπό να γίνει μια μεγάλη παγκαλλιτεχνική συγκέντρωση που θα στείλει το μήνυμα στην κυβέρνηση: Το νομοσχέδιο απορρίπτεται!». Ο Σύλλογος συνεχίζει τις εξορμήσεις και παρεμβάσεις στα θέατρα της Αθήνας για το θέμα και δηλώνει: «Ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει. Οι σπουδαστές που βρέθηκαν στους δρόμους ήταν που άσκησαν πίεση, υπήρξαν έως και κάποιες "παραχωρήσεις" από τη μεριά της κυβέρνησης όσον αφορά το τελικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Με τον δικό μας αγώνα μπορούμε να επιβάλουμε ότι το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά».

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε χθες η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου υπερψηφίστηκε από τη ΝΔ, καταψηφίστηκε από ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν για την ψήφο τους στην Ολομέλεια.

Οπως κατήγγειλε ο εδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γ. Δελής, με βάση το νομοσχέδιο η ΑΣΠΤ αποτελεί μια απλή συγκόλληση των πέντε κρατικών ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών, χωρίς καμία απολύτως μέριμνα για νέες σύγχρονες υποδομές, με ένα σωρό αοριστολογίες και ασάφειες για τα προγράμματα σπουδών και χωρίς την παραμικρή πρόβλεψη για ουσιαστική φοιτητική μέριμνα. Παράλληλα, χωρίς έναν αξιόπιστο και αποδεκτό μηχανισμό αναβάθμισης των πτυχίων των ήδη χιλιάδων αποφοίτων πτυχιούχων των ανώτερων σχολών, που οδηγούνται σε διάφορες διαδρομές πιστοποίησης επί πληρωμή.

Ετσι, το νομοσχέδιο δεν απαντά στη σημερινή ανάγκη αναβάθμισης των καλλιτεχνικών σπουδών και των αποφοίτων τους.

    
