ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Εδώ και τώρα λεφτά για συντάξεις και Υγεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

Στην πλατεία Συντάγματος χτύπησε δυνατά την Παρασκευή το μεσημέρι η καρδιά των συνταξιούχων όλης της χώρας. Από τον ακριτικό Εβρο, την Κομοτηνή και την Κοζάνη μέχρι τη Θήβα και την Καλαμάτα, από την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, την Ηγουμενίτσα και τα Γιάννενα μέχρι την Ικαρία, τη Λήμνο, την Κω, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, χιλιάδες συνταξιούχοι έδωσαν το «παρών» στο μεγάλο αγωνιστικό αντάμωμα στην Αθήνα που οργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Ορανώσεις.

Ηταν παρόντες σε μία ακόμα μεγαλειώδη συγκέντρωση, στον αγώνα για μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως έγραφαν και στα πανό τους, και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το τσουχτερό κρύο που επικρατούσε, ξεκαθάρισαν ότι δεν αποδέχονται μια ζωή με «ψίχουλα». Πολλοί απ' αυτούς διένυσαν χιλιόμετρα με τα λεωφορεία και μίλια με τα καράβια της γραμμής για να είναι στο πόστο τους, για να δώσουν και αυτήν τη μάχη με «αξιοπρέπεια και δύναμη», όπως τόνισε και ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, από το βήμα της συγκέντρωσης.

Το έγραφαν και στα πανό τους, στριμώχνοντας μέσα σε λίγες λέξεις το δίκιο τους που τους το τσαλαπάτησαν οι αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων. Πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις, να καταβληθούν η 13η και 14η σύνταξη, να καταργηθεί το χαράτσι της «εισφοράς αλληλεγγύης», να εξασφαλιστούν πραγματικά δωρεάν και δημόσιες παροχές Υγείας.





Το άκουγες και στις κουβέντες τους στα πηγαδάκια: «Δουλέψαμε 40 ολόκληρα χρόνια και μας τα έκλεψαν όλα!», έλεγαν χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης και η εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τα αποτελέσματα της οποίας πλήττουν το εισόδημα και τις συντάξεις. Γι' αυτό και «σημάδεψαν» εύστοχα την εγκληματική αυτή πολιτική με τα συνθήματά τους, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και απαιτώντας «Εξω τώρα η Ελλάδα από το μακελειό», ενώ διατράνωσαν ότι «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος αντάλλαξε εγκάρδιες κουβέντες με αρκετούς από τους διαδηλωτές. Επίσης ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής του Κόμματος. Την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των συνταξιούχων εξέφρασαν με την παρουσία τους αντιπροσωπείες του ΠΑΜΕ, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, της ΕΕΔΥΕ και πολλών συνταξιουχικών ενώσεων.

Διεκδικούμε όσα έχουμε πληρώσει όλη μας τη ζωή!

«Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε αυτές τις πολιτικές. Γιατί δεν ανεχτήκαμε και δεν ανεχόμαστε τις περικοπές. Είμαστε εδώ και διεκδικούμε ό,τι έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή. Γιατί είναι δικά μας χρήματα, τα πληρώσαμε εμείς και δεν τα οφείλουμε στους τραπεζίτες και στους επενδυτές. Είμαστε εδώ γιατί τα προβλήματά μας δεν χωράνε στη δημοσιονομική τους πολιτική», τόνισε στην ομιλία του ο Δήμος Κουμπούρης, απαντώντας κι αυτός στον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι δήθεν η κυβέρνηση δεν έχει «δημοσιονομικό χώρο» για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Ομως - όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ - «το Ασφαλιστικό δεν είναι δημοσιονομικό πρόβλημα. Εμείς πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή, και όχι μόνο στην εφορία. Πληρώσαμε για την Κοινωνική Ασφάλιση δισεκατομμύρια που έπρεπε να αποδίδονται στις συντάξεις μας, στην Υγεία μας, στα δικαιώματά μας, και αντί γι' αυτό αποδόθηκαν για να διασώσουν τις τράπεζες, οι οποίες σήμερα μετράνε δισ. ευρώ υπερκέρδη».





Η ακρίβεια κατατρώει τις φτωχοποιημένες συντάξεις

«Είμαστε τέλος εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία τους. Δεν ανεχόμαστε τα κηρύγματα περί ανάπτυξης. Τι είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία στερεί από μας τη ζωή μας για να μπορέσουν να έχουν κέρδη και υπερκέρδη τα μεγάλα μονοπώλια;», διερωτήθηκε ο Δ. Κουμπούρης και κατήγγειλεΟ πόλεμός τους μυρίζει θάνατο και πετρέλαιο», τόνισε. Κατήγγειλε δε ότι η πολεμική οικονομία για την οποία έβαλε πλώρη η ΕΕ θα καταβροχθίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αντί να δίνονται για τις λαϊκές ανάγκες, τις ανάγκες των πραγματικών παραγωγών του πλούτου, που είναι οι εργαζόμενοι. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, στους νέους κινδύνους, ο Δ. Κουμπούρης κάλεσε τους συνταξιούχους να ξεσηκωθούν και να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να εξαναγκάσουν την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους.

«Η σκληρή και απάνθρωπη περίοδος των μνημονίων παραμένει και συνεχίζει να φτωχαίνει και σε πολλές περιπτώσεις να εξαθλιώνει», υπογράμμισε στην ομιλία του ο Ηλίας Ηλιόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου. «Η ακρίβεια συνεχίζει να κατατρώει τις ήδη φτωχοποιημένες συντάξεις μας, τα παρανόμως παρακρατηθέντα του 11μηνου είναι βαλτωμένα και άγνωστο πότε θα αποδοθούν στους δικαιούχους, η "προσωπική διαφορά" παραμένει. Οι συντάξεις χηρείας είναι σε θολό και επικίνδυνο τοπίο», σημείωσε ο ομιλητής.

Ο Χρήστος Κολοβός, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, τόνισε πως «εμείς ξέρουμε πολύ καλά πού είναι τα πλεονάσματα και πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα. Πάνε για τους ομίλους, πάνε για την πολεμική οικονομία, πάνε στους αεριτζήδες, στα λαμόγια, στα κυκλώματα που λυμαίνονται τον πλούτο που παράγει ο ελληνικός λαός». Και ξεκαθάρισε ότι το κίνημα ήταν που ανάγκασε την κυβέρνηση να πάρει κάποια ελάχιστα μέτρα, «και το κίνημα είναι αυτό που και σήμερα θα βάλει τη σφραγίδα του προκειμένου να αποσπάσουμε λύσεις στα προβλήματά μας».

«Η σημερινή μας συγκέντρωση γίνεται σε μια περίοδο και σε έναν κόσμο που φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, σε έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη ζωή ευτελίζεται και οι λαοί μακελεύονται», υπογράμμισε και ο Σωτήρης Ραυτόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, και κατήγγειλε ότι «με ευθύνη της κυβέρνησης η χώρα μας εμπλέκεται σε έναν βάρβαρο πόλεμο που εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή και μπορεί να γενικευτεί». Ο συνδικαλιστής θύμισε πως στο έγκλημα στα Τέμπη ανάμεσα στα θύματα ήταν και 11 σιδηροδρομικοί, και πως για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς η πρόσφατη συμπλήρωση των τριών ετών δεν είναι μια τυπική επέτειος, αλλά ένα κάλεσμα συνέχειας των αγώνων και «υπόσχεση ότι αυτό το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί, δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγχωρεθεί».

Την εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κατήγγειλε και ο Δημήτρης Ζαφειρούδης, πρόεδρος της ΠΕΣ ΝΑΤ, όπως και το γεγονός ότι στο πλαίσιο της εμπλοκής δεκάδες Ελληνες ναυτεργάτες μαζί με εκατοντάδες άλλους από όλο τον κόσμο είναι εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο. Κατήγγειλε τα θανατόχαρτα που οι εφοπλιστές εξαναγκάζουν τους ναυτικούς να υπογράφουν, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει χαρακτηριστεί εμπόλεμη ζώνη ο Περσικός Κόλπος, και απαίτησε: «Φέρτε πίσω τους ναυτεργάτες!».

Τη συγκέντρωση χαιρέτισαν επίσης ο Γιώργος Πεπόνης από τους συνταξιούχους των ΕΛΤΑ, ο Τέλης Κάντας από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Επικουρικών Ταμείων και η Πολυτίμη Αγιοστρατίτη από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων.

Πορεία στο Μαξίμου

Κρατώντας ψηλά τη σημαία του αγώνα, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις μετά τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα πορεύτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κατέστησαν σαφές ότι τα κλεμμένα των προηγούμενων ετών είναι απαιτητά εδώ και τώρα.

Στην κεφαλή της πορείας το κεντρικό πανό έδωσε το στίγμα της πάλης: «Οι συνταξιούχοι απαιτούμε να σταματήσει τώρα ο πόλεμος - Καμία εμπλοκή της Ελλάδας. Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις - να δοθούν τα Δώρα μας. Μείωση της τιμής των βασικών αγαθών - μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής μας».

Φτάνοντας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, και φωνάζοντας δυνατά συνθήματα όπως «Εδώ, εδώ, με αγώνα ταξικό, γιατί εμείς δεν ζούμε με 300 ευρώ» και «Με αγώνες έχει γίνει η Ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση», είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνταξιούχοι βρήκαν παρατεταγμένες μπροστά τους τις κλούβες των ΜΑΤ.

Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με τον Θ. Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, στον οποίο επέδωσε υπόμνημα με τα αιτήματα των συνταξιούχων. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματα στους αρμόδιους υπουργούς, ενώ οι συνταξιούχοι ζήτησαν συνάντηση και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, απαιτώντας λύσεις εδώ και τώρα.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Δ. Κουμπούρης μετέφερε ότι ο υφυπουργός μίλησε για «διαβούλευση» που θα κάνει με τους αρμόδιους υπουργούς Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών για τα κοινωνικά προβλήματα που αφορούν τους οίκους ευγηρίας, για τον κοινωνικό τουρισμό και για όλα τα ζητήματα, και θα δώσουν απαντήσεις.

Ο συνδικαλιστής ξεκαθάρισε για μια ακόμα φορά ότι αυτές τις διεκδικήσεις δεν τις εντάσσουν στη λογική της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά «στη λογική των κοινωνικών μας αναγκών και σε εκείνα που έχουμε πληρώσει όλη μας τη ζωή, σε όλα αυτά που μας έχουν κόψει, σε όλη μας επίσης τη συνταξιουχική ζωή». Και επανέλαβε την απαίτηση για συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.