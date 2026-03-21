ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Στηρίζουμε τα αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων

Σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο των συνταξιούχων στο Σύνταγμα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε:

«Βρισκόμαστε εδώ στο Σύνταγμα μαζί με τις συνταξιουχικές οργανώσεις για να διατρανώσουμε την απόφασή μας για αγώνα για να αυξηθούν οι συντάξεις, για να υπάρξει καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, για να υπάρξει καταβολή όλων αυτών των παρακρατηθέντων παρανόμως αναδρομικών, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υγείας, για μέτρα για την Υγεία, την Περίθαλψη, την Πρόνοια, τον κοινωνικό τουρισμό και τόσα άλλα. Στηρίζουμε όλα τα αιτήματα των ενωμένων συνταξιουχικών οργανώσεων της πατρίδας μας».