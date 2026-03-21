Σάββατο 21 Μάρτη 2026 - Κυριακή 22 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Στηρίζουμε τα αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων

Σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο των συνταξιούχων στο Σύνταγμα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε:

«Βρισκόμαστε εδώ στο Σύνταγμα μαζί με τις συνταξιουχικές οργανώσεις για να διατρανώσουμε την απόφασή μας για αγώνα για να αυξηθούν οι συντάξεις, για να υπάρξει καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, για να υπάρξει καταβολή όλων αυτών των παρακρατηθέντων παρανόμως αναδρομικών, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υγείας, για μέτρα για την Υγεία, την Περίθαλψη, την Πρόνοια, τον κοινωνικό τουρισμό και τόσα άλλα. Στηρίζουμε όλα τα αιτήματα των ενωμένων συνταξιουχικών οργανώσεων της πατρίδας μας».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εδώ και τώρα λεφτά για συντάξεις και Υγεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!
Η σαπίλα των εργατοπατέρων πάει πακέτο με τον «κοινωνικό εταιρισμό» και τη νοθεία
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
