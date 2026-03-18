Κάθε Πέμπτη «The D.O.G.» στο θέατρο «Βαφείο»

Μια παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα στην αλληγορία και την ωμή απογύμνωση, ανάμεσα στο γέλιο και την απειλή.

Ο Θοδωρής, 45 ετών. Επιτυχημένος AI Data Trainer. Εργάζεται αδιάκοπα σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Εκπαιδεύει αλγορίθμους, τροφοδοτεί μηχανές με δεδομένα, βελτιστοποιεί συστήματα. Είναι αποδοτικός. Είναι συνεπής. Είναι απαραίτητος. Δουλεύει πάνω σε ένα project δημιουργίας ρομπότ εύρεσης επιζώντων. `Η μήπως όχι;

Η ζωή του μοιάζει τακτοποιημένη. Αλλά τι ακριβώς έχει τακτοποιηθεί; Οταν η οθόνη διαχέεται στο παρόν, η αλήθεια καταχωρείται ως ακόμη ένα δεδομένο σε μια απέραντη βάση πληροφοριών, όπου η επαυξημένη πραγματικότητα καταπίνει την αληθινή.

Επιτυχία σημαίνει ελευθερία; Τι περιγράφει έναν ευτυχισμένο άνθρωπο; Πού βρίσκεται η ολοκλήρωση του ανθρώπου; Τι γίνεται όταν ο πόλεμος μας χτυπάει την πόρτα; Αν η φιλοδοξία σημαίνει υπακοή άνευ όρων, ποιος κρατά το λουρί και ποιος το φορά;

Οταν υπάρχουν πρόθυμοι, τα τέρατα μπαίνουν σε «λειτουργία αναμονής» ή όχι;

Το «The D.O.G.» στήνει έναν κλειστοφοβικό μηχανισμό όπου το καταφύγιο γίνεται παγίδα. Οπου η ιστορία επανέρχεται εμμονικά ζητώντας λύτρωση. Το μαύρο χιούμορ εισβάλλει απότομα, σχεδόν βίαια, αποκαλύπτοντας το παράλογο ενός κόσμου όπου ο άνθρωπος μετριέται με KPIs και μπόνους απόδοσης.

Ταυτότητα παράστασης: Πρωτότυπο κείμενο: Γιώργος Τσαγκαράκης, Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης, Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Σίμου, Σκηνικά / Κοστούμια: Βικτώρια Νταρίλα, Πρωτότυπη μουσική: Νατάσσα Μουσάδη, Ενορχήστρωση / Σχεδιασμός ήχου: Νατάσσα Μουσάδη, Αντώνης Γουγής, Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ζιώγαλας, Μουσική διδασκαλία: Νατάσσα Μουσάδη, Φωτογραφίες / Video: Ακης Βαλεργάκης, Επιμέλεια κίνησης: Βαγγελιώ Κυριαζίδου, Animation: Νίκος Ραδαίος.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Γιαραμαζίδης, Αντώνης Γουγής, Σοφία Σίμου, Γιώργος Τσαγκαράκης, Ελένη Τσάκαλου.

Μουσικός επί σκηνής: Αντώνης Γουγής.

