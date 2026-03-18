ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Με μεγάλη συμμετοχή η παρουσίαση του βιβλίου «Σηματωροί προστάζουν μέτρο στους καιρούς»

Με μεγάλη συμμετοχή, έντονο ενδιαφέρον του κοινού και πλούσια συζήτηση για τον ρόλο της Τέχνης σήμερα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο κατάμεστο βιβλιοπωλείο - cafe «Ορλάντο» στη Λιβαδειά, η παρουσίαση του βιβλίου του εικαστικού Δημήτρη Δήμουαπό τις εκδόσεις της

Μέσα από τις παρεμβάσεις των ομιλητών η εκδήλωση ανέδειξε το επίκαιρο περιεχόμενο και μήνυμα που εκπέμπει συνολικότερα το έργο του Δ. Δήμου, δίνοντας έμπνευση αγωνιστικής ανάτασης και αισιοδοξίας στους σημερινούς απαιτητικούς καιρούς. Οπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην έκδοση, «ο Δημήτρης Δήμου με τα έργα και τα ποιήματά του, που εμφανίζει σε αυτό του το εικαστικό ημερολόγιο, αναζητά τους σηματωρούς των καιρών, τους αλύγιστους που αψήφησαν τον θάνατο, τον νίκησαν και διάβηκαν στην αιωνιότητα ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες. Ταυτόχρονα θέτει το δίλημμα της επιλογής της κατεύθυνσης και της εναντίωσης του σημερινού ανθρώπου στην εκμετάλλευση».

Για την έκδοση «Σηματωροί» μίλησαν η Φανουρία Βλάχου, ιστορικός Τέχνης, ο Αλέκος Καρκάνας, πρόεδρος του Παραρτήματος Λιβαδειάς της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ο Γιώργος Μπίμης, ποιητής - συγγραφέας, ο Τάκης Βαρελάς, ζωγράφος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και ο ίδιος ο Δ. Δήμου.





Στην εκδήλωση παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ημέλος του Γραφείου Περιοχής Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας, και ηΓραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Λιβαδειάς.

Στον προσανατολισμό των εκδόσεων της «Σύγχρονης Εποχής», που είναι η ανάδειξη της Τέχνης και των καλλιτεχνών που μέσα από το έργο τους υπηρετούν τον αγώνα της εργατικής τάξης και του λαού, στάθηκε η Φ. Βλάχου μιλώντας εκ μέρους της «Σύγχρονης Εποχής». Αναλύοντας το έργο του Δ. Δήμου επεσήμανε ότι η ματιά του είναι ταξική και εκφράζεται στα έργα του, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται ο άνθρωπος και οι αγώνες του, οι κατατρεγμένοι και πεινασμένοι αυτού του κόσμου, που παρά τον θάνατο, παρά τον αποχωρισμό, παρά τον πόνο, εξακολουθούν να αγωνίζονται.

Φόρο τιμής σε όλους όσοι θυσιάστηκαν για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους, κρατώντας αλύγιστη στάση, όπως οι 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, χαρακτήρισε το έργο του Δ. Δήμου ο Αλ. Καρκάνας. Στον ρόλο της Τέχνης ως δύναμης αφύπνισης στις σημερινές συνθήκες έντασης των πολεμικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών στάθηκε μεταξύ άλλων ο Γ. Μπίμης, τονίζοντας παράλληλα ότι καλλιτέχνες όπως ο Δ. Δήμου, παρά το ασφυκτικό πλαίσιο που θέτουν η εμπορευματοποίηση της Τέχνης και η παρέμβαση της αστικής εξουσίας, στέκονται με το έργο και τη στάση τους στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.





Ο Τ. Βαρελάς στην αρχή της ομιλίας του υπογράμμισε τη σημαντική πρωτοβουλία της «Σύγχρονης Εποχής» να παρουσιάζει έργα εν ζωή καλλιτεχνών, κίνηση που έχει σημασία στους δύσκολους καιρούς για τους καλλιτέχνες. Μιλώντας για τον Δ. Δήμου και το έργο του, τόνισε πως είναι ένας δημιουργός που αγαπάει τον τόπο του, αγαπάει τον λαό του, νοιάζεται γι' αυτόν, ζει μαζί του, εμπνέεται απ' αυτόν και επιστρέφει σε αυτόν ως ζώσα δράση, στρατευμένος στους κοινωνικούς και στους πολιτικούς αγώνες της εργατικής τάξης. Πρόσθεσε δε ότι η ανάγκη της στρατευμένης Τέχνης στο δίκιο της εργατικής τάξης και του λαού είναι σήμερα επίκαιρη όσο ποτέ, καθώς αφενός βαθαίνουν η εκμετάλλευση και η εξαθλίωση, αφετέρου φουντώνουν οι ανταγωνισμοί που σκορπούν τον όλεθρο του πολέμου στους λαούς.

Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομη παρέμβαση του Δ. Δήμου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το δημόσιο βήμα που έχει μέσα από την Τέχνη το διαθέτει για όλους αυτούς που βρίσκονται στην αθέατη πλευρά της ζωής. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά, «όσο υπάρχει πόνος ετών, θα πρέπει να είμαι η κραυγή».