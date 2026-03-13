Δύο έργα του Μεμά Καλογηράτου στον δήμο Πατρέων

Τον καταξιωμένο γλύπτηυποδέχτηκε χθες στο δημαρχείο Πάτρας ο δήμαρχος

Ο εμβληματικός καλλιτέχνης επέστρεψε στην πόλη που έχει συνδεθεί με την παιδική και νεανική του ηλικία, για να προσφέρει δύο σημαντικά έργα του.

Το πρώτο, με 9 χαρακτικές μορφές, πλέον κοσμεί το δημαρχείο στην αίθουσα του τρίτου ορόφου, όπου φιλοξενούνται γλυπτά Πατρινών καλλιτεχνών. Το δεύτερο γλυπτό, ύψους 2,35 μ., θα τοποθετηθεί σύντομα στην πλατεία της Ανθούπολης, μετά την κατασκευή της βάσης στήριξης, ενώ τιμητική εκδήλωση για τον καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα αποκαλυπτήρια.

Στην Ανθούπολη μετακινήθηκαν ο γνωστός γλύπτης και η οικογένειά του στη διάρκεια της Κατοχής, όταν η κατοικία του στην Κεφαλονιά κάηκε ολοσχερώς. Στη γειτονιά της Πάτρας πήγε σχολείο και ανέπτυξε τις πρώτες του καλλιτεχνικές αναζητήσεις, ως μαθητής του αγιογράφου και ζωγράφου Γεωργίου Παπαδημητρίου, γνωστού με το ψευδώνυμο «Φάων».

Η γόνιμη καλλιτεχνική του πορεία συνεχίστηκε στην Αθήνα, μαζί με τους κοινωνικούς του αγώνες. Σήμερα ζει και δημιουργεί στη γενέτειρά του, την Κεφαλονιά, αλλά η επιθυμία του ήταν να επιστρέψει στην Πάτρα για να προσφέρει δύο αντιπροσωπευτικά του έργα.

«Είναι τιμή μας που θα έχουμε έργα του Μεμά Καλογηράτου στο δημαρχείο μας, όπως και σε δημόσιο χώρο της πόλης. Το γλυπτό που θα τοποθετηθεί στην Ανθούπολη γειτνιάζει με το σχολικό συγκρότημα της περιοχής, που ήταν εξαρχής η επιθυμία του καλλιτέχνη, να έρθει κοντά το έργο του στη νέα γενιά της πόλης. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του, αλλά και για το συνολικό έργο που έχει επιτελέσει μέσα από την Τέχνη του», τόνισε ο δήμαρχος μετά τη συνάντηση.





Τον γλύπτη συνόδεψε στο δημαρχείο ο ανιψιός του,ενώ στη συνάντηση με τον Κ. Πελετίδη παρευρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Ο Μεμάς Καλογηράτος γεννήθηκε το 1940 στο χωριό Πετρικάτα της Κεφαλονιάς. Το πατρικό του σπίτι κάηκε στην Κατοχή και έτσι οικογενειακώς μετακινήθηκε στην Πάτρα, όπου τελείωσε το σχολείο. Το 1957 γνωρίζει και γίνεται μαθητής του αγιογράφου και ζωγράφου Γεωργίου Παπαδημητρίου, ο οποίος υπέγραφε με το ψευδώνυμο «Φάων».

Στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1960 έως το 1966, αποσπώντας διακρίσεις. Αρχικά παρακολούθησε το Α' Εργαστήρι Γλυπτικής που διηύθυνε ο διευθυντής της Σχολής και ακαδημαϊκός Γιάννης Παππάς. Μόλις ιδρύθηκε το Β' Εργαστήρι, το 1961, και το ανέλαβε ο Θανάσης Απάρτης, ο Μεμάς δεν δίστασε να τον ακολουθήσει, εκτιμώντας τόσο την παρισινή του δράση και αναγνώριση όσο και τον εξαιρετικό του χαρακτήρα.

Η πρώτη καλλιτεχνική εμφάνιση του νεαρού δημιουργού πραγματοποιείται το 1965 με ατομική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, ενώ είναι ακόμα φοιτητής. Παράλληλα συμμετείχε στους φοιτητικούς αγώνες του «1-1-4».

Για λόγους επιβίωσης, και χωρίς να εγκαταλείψει τη γλυπτική, δουλεύει παράλληλα ως εργάτης, χαλκοχύτης, βοηθός για την ανέγερση μνημείων γλυπτικής.

Υπήρξε επίσης βοηθός και συνεργάτης του Χρήστου Καπράλου.

Ο Μ. Καλογηράτος έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.