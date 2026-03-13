ΕΕΤΕ - ΟΓΕ

Συνεχίζεται με παράλληλες δράσεις η εικαστική έκθεση

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου συνεχίζεται η εικαστική έκθεση που διοργανώνουν οκαι ημε τίτλοστο πρώην δημόσιο καπνεργοστάσιο στη Λένορμαν.

Η έκθεση στοχεύει να αναδείξει τα πολλά πρόσωπα της ανισοτιμίας - στην εργασία, στην οικογένεια, στη μητρότητα, στην κοινωνική δράση. Να δώσει μορφή και φωνή ενάντια σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών που μένουν στο σκοτάδι. Η Τέχνη μπορεί να γίνει καθρέφτης, αλλά και ρήγμα. Να αποκαλύψει, να συγκινήσει, να ταράξει. Να μετατρέψει την καλλιτεχνική δημιουργία σε συλλογικό ερώτημα.

Μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες ανοίγει ένας διάλογος για τη θέση της γυναίκας σήμερα, για τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεκδικήσεις της. Γιατί απέναντι στην ατομική λύση και σιωπή, η δύναμη βρίσκεται στη συλλογικότητα. Στους κοινούς αγώνες γυναικών και ανδρών για να διεκδικήσουν όλα όσα είναι αναγκαία και σύγχρονα για τη ζωή τους σήμερα τον 21ο αιώνα, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και ανισοτιμία.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο της έκθεσης

Κυριακή 15 Μάρτη, 11.30, εκδήλωση: «Η κοινωνική θέση της γυναίκας μέσα από την Τέχνη».

Σάββατο 21 Μάρτη, 12.00, «Το δάσος», εργαστήρι φωνής και σώματος με άξονα το ομότιτλο χαρακτικό έργο της Βάσως Κατράκη, από την ομάδα «eu[φων]ia». Πολυξένη Καράκογλου, Καλλιόπη Ν. Κούρου, Νατάσσα Μουσάδη, Αμέρισσα Φτούλη.

Κυριακή 22 Μάρτη, 11.30, εκδήλωση: «Ισότητα στα λόγια ή ισοτιμία στην πράξη;». Θα ακολουθήσει ο χορευτικός αυτοσχεδιασμός «Dance installation: Πίσω από την βιτρίνα», μια χορογραφία για όσα δεν εκτίθενται. Σύλληψη - ιδέα: Αννα Λιανοπούλου. Χορεύουν: Εύη Κίτρινου, Ευάνα Κλαδάκη, Μαριάννα Τσούμπελη, Μίρκα Παλαβού - Χέσπερ, Ραχήλ Ρυμενίδη, Αναστασία Βαρδαλή, Μυρσίνη Κυριακίδου, Στεφανία Σκάνδαλου, Ευαγγελία Κυριαζίδου, Αννα Λιανοπούλου, Ηλέκτρα Σούλιου. Απαγγελία: Η ηθοποιός Κυριακή Γάσπαρη. Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Κλείτος Κυριακίδης. Θα ακουστεί το ποίημα «Γυναίκα», του Τόλη Νικηφόρου.

Δευτέρα 23 Μάρτη, 18.00, φωνητικός κύκλος «Από το εγώ στο εμείς», ένα βιωματικό εργαστήριο ομαδικού φωνητικού αυτοσχεδιασμού. Συλλογική δημιουργία, μοίρασμα, σύνδεση μέσα από το πολυφωνικό τραγούδισμα. Συντονίστρια: Αγγελική Τουμπανάκη, βοκαλίστρια, ερευνήτρια, καθηγήτρια φωνής.

Σάββατο 28 Μάρτη, 12.00, παρουσίαση Performance. Εκρεμ.

Εργαστήρια για παιδιά

Κυριακή 15 Μάρτη, 11.00 - 13.00, εργαστήρι τέχνης των παιδιών «Ζωγραφίζοντας με συμβολισμούς». 16.00 - 18.00, εργαστήρι για μεγάλα παιδιά (από 12 ετών έως ενήλικες) «Η ιστορία της εργαζόμενης γυναίκας μέσα σε ένα art book».

Σάββατο 21 Μάρτη, 11.00 - 13.00, εικαστική performance «Θέλω τη μαμά μου!», δημιουργώντας τα ρούχα και τα αξεσουάρ που εντοπίζω στα έργα της έκθεσης. 16.00 - 18.00, εικαστικό εργαστήρι για εφήβους «Κονκάρδες και σλόγκαν. Οι εργάτριες, οι αγρότισσες, οι δημοσιογράφοι, οι γυναίκες της ζωής!».

Τρίτη 24 Μάρτη, 16.00 - 18.00, εργαστήρι τέχνης «Οι ενήλικες δημιουργούν πρωτοσέλιδα».

Σάββατο 28 Μάρτη, 11.00 - 13.00, εργαστήρι τέχνης των παιδιών «Ζωγραφίζοντας με συμβολισμούς».

Συντονισμός - επιμέλεια: Βασιλική Σπύρου, εικαστικός - εκπαιδευτικός.

Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη 10.00 - 18.00, Παρασκευή 10.00 - 20.00, Σάββατο και Κυριακή 10.00 - 18.00.

Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.