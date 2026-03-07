SUPER LEAGUE

Σε καθοριστική «στροφή»

Με το πρωτάθλημα της Super League να φτάνει τρεις «στροφές» πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου, τις ισορροπίες στην κόντρα για τον τίτλο αλλά και στα ανοιχτά ζητήματα της πρώτης τετράδας και της «ουράς» αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό η 24η αγωνιστική, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει κρίσιμα ματς. Δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, που ισοβαθμούν στην 1η θέση, ενώ η συμπρωτοπόρος τους, ΑΕΚ, υποδέχεται την ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθοριστική για την κόντρα της τετράδας είναι η αναμέτρηση στη Βοιωτία, μεταξύ των δύο διεκδικητών της 4ης θέσης, Λεβαδειακού και Παναθηναϊκού, ενώ κομβικό θεωρείται και το ντέρμπι ουραγών στην Τρίπολη, ανάμεσα σε Αστέρα και Πανσερραϊκό. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 7/3: Αρης - Ατρόμητος (17.00 - Novasports 2), ΑΕΚ - ΑΕΛ (18.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 8/3: Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός (16.00 - Novasports Prime), Βόλος - ΟΦΗ (17.00 - Cosmote Sport 1), Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (19.00 - Novasports Prime), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (21.00 - Cosmote Sport 1).

Δευτέρα 9/3: Παναιτωλικός - Κηφισιά (18.00 - Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 2

Κομβικό ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη

Το δεύτερο ραντεβού των δύο φαβορί για την άνοδο από τον 2ο όμιλο δεσπόζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League 2. Στη Νέα Σμύρνη ο 2ος Πανιώνιος υποδέχεται την πρωτοπόρο Καλαμάτα, σε ένα κομβικό ματς για τη συνέχεια της κόντρας για την πρωτιά και το «εισιτήριο» για τη Super League. Στον 1ο όμιλο, με τον πρωτοπόρο Ηρακλή να έχει ήδη εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρωτιά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κόντρες των πλέι άουτ για την παραμονή στην κατηγορία. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος (Κυριακή 8/3, 15.00)

Πλέι οφ: Αστέρας Τρίπολης Β' - Ηρακλής (Αction24), Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας.

Πλέι άουτ: ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός, Μακεδονικός - Καβάλα.

2ος όμιλος (Σάββατο 7/3, 15.00)

Πλέι οφ: Πανιώνιος - Καλαμάτα (Action24), Ολυμπιακός Β' - Μαρκό.

Πλέι άουτ: Athens Kallithea - Eλλάς Σύρου, Ηλιούπολη - Αιγάλεω, Χανιά - Παναργειακός.

BASKET LEAGUE

Επιστροφή στη δράση

Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων λόγω του Κυπέλλου και των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων, το πρωτάθλημα της Basket League επιστρέψει στη δράση με τη διεξαγωγή της 20ής αγωνιστική. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις κόντρες ανάμεσα στις ομάδες που επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα και στα πλέι οφ, καθώς και σε εκείνες που αφορούν τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 7/3: ΑΕΚ - Προμηθέας Πάτρας (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Καρδίτσα - Μύκονος (16.00 - ΕΡΤ Sports 1), Περιστέρι - Πανιώνιος (18.15 - ΕΡΤ Sports 1), Αρης - Μαρούσι (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 8/3: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Ηρακλής - Παναθηναϊκός (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

VOLLEYLEAGUE

Κρίνεται η τριάδα στου Ρέντη

Το καθοριστικό ντέρμπι με φόντο την 3η θέση της βαθμολογίας ξεχωρίζει στο κλείσιμο της αυλαίας της κανονικής περιόδου της Volleyleague με τη 18η αγωνιστική. Στο κλειστό του Ρέντη ο 3ος Ολυμπιακός υποδέχεται τον 4ο ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να απέχουν μόλις έναν βαθμό (35 έναντι 34) και στη μεταξύ τους αναμέτρηση να διεκδικούν μια θέση στη πρώτη τριάδα ενόψει των πλέι οφ. Ο 1ος της κανονικής περιόδου Παναθηναϊκός και ο 2ος Μίλωνας είναι πιο άνετοι στο φινάλε, με αντιπάλους την Καλαμάτα και την Κηφισιά αντίστοιχα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 8/3 (18.30): Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 Σπορ), Μίλωνας - Κηφισιά, Καλαμάτα - Παναθηναϊκός, Πανιώνιος - Φλοίσβος, ΟΦΗ - Φοίνικας Σύρου.