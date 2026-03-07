«Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Παιανία»

Από τη μια έχεις τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού να διαμηνύει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ότι το επόμενο διάστημα η χώρα θα γίνει ένα αθλητικό εργοτάξιο, και από την άλλη την εικόνα που επικράτησε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που πραγματοποιήθηκε στο ξανα-ανακαινισμένο προπονητήριο της Παιανίας, που βαριά χωράει 2.300 άτομα. Εκεί όπου ο κόσμος στριμώχτηκε σαν τις σαρδέλες για να παρακολουθήσει τους αγώνες και να δει από κοντά το εντυπωσιακό 6,17 μ. του Καραλή, αρκετά πανελλήνια ρεκόρ να καταρρίπτονται και σπουδαίες επιδόσεις. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχεις και το κράτος να ζητάει από την Ομοσπονδία Στίβου να καταβάλει αντίτιμο για ένα γήπεδο που μετά από 15 χρόνια, αφού εγκαινιάστηκε 2 και 3 φορές, άνοιξε ξανά τις πύλες του. Κάτι σαν ενοικιαστής στο σπίτι σου δηλαδή. Φυσικά, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί: Ακόμα κι έτσι, δεν είναι καλό που πλέον άνοιξε έστω και τώρα και φιλοξενεί αγώνες; Ως απάντηση σε αυτό, θα ήταν χρήσιμο να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε το ίδιο το δάσος και όχι το δέντρο, και παράλληλα να ακούσουμε τι λένε και οι ίδιοι οι άνθρωποι του αθλητισμού.

Εχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι την ίδια περίοδο που προετοιμαζόταν το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το ΣΕΦ, που φιλοξενούσε μέχρι τώρα τους αγώνες, δόθηκε σε ιδιώτες με μπόνους χρηματοδότηση 25 εκατ. για την ανακατασκευή του. Επίσης, ξεκάθαρα πλέον σε όλο το λεκανοπέδιο δεν υπάρχει κλειστό στάδιο που να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: Να μην έχει δοθεί σε επιχειρηματίες, να ανήκει στο κράτος, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και να μπορεί να καλύψει τη φιλοξενία σημαντικών διοργανώσεων, π.χ. επιπέδου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, ή ακόμα και διεθνών διοργανώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες κόσμου να τις παρακολουθήσει. Καλά, δεν μιλάμε για τις περίφημες νέες εγκαταστάσεις που θα χτίζονταν στο Ελληνικό μετά το κλείσιμο του Αγίου Κοσμά... Αυτές είναι πλέον ανέκδοτο.

***





Το σίγουρο είναι πως όταν έχεις παγκόσμιες επιδόσεις, όταν έχεις πανελλήνια ρεκόρ να σπάνε από νέους ανερχόμενους αθλητές, όταν βλέπει κάποιος τη νέα βάρδια των αθλητών να παρουσιάζονται σε όλα τα αγωνίσματα, αυτά δεν χωράνε σε ένα προπονητήριο τύπου Παιανίας, όσο καλοδεχούμενο κι αν είναι. Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια του φετινού Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου δεν ήταν λίγοι οι παλιοί αθλητές και προπονητές, διακεκριμένοι, με εμπειρία σε αγώνες στο εξωτερικό, που ανέφεραν πως σε άλλες χώρες τέτοια μικρά προπονητήρια υπάρχουν σε κάθε πόλη. Ετσι, είναι τουλάχιστον αστείο να παρουσιάζεται από τους κυβερνητικούς αρμόδιους η Παιανία, που κατασκευάστηκε το 2004 ως προπονητήριο για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, σαν ...κοσμογονία για τον ελληνικό στίβο. Ειδικά όταν πρόκειται και για ένα στάδιο που επειδή δεν είναι σε κεντρικό σημείο, δεν έχει και την πλέον εύκολη πρόσβαση όταν μιλάμε για μαζική παρουσία κοινού. Και, προφανώς, είναι απορίας άξιον: Με παραδομένο (και) το ΣΕΦ στα επιχειρηματικά συμφέροντα, τι θα γινόταν αν για μία ακόμα χρονιά η Παιανία δεν ήταν έτοιμη;

Από την άλλη, όσον αφορά τη χρησιμότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στον αθλητισμό για αθλητές και αθλούμενους, προφανώς Παιανίες πρέπει να γίνουν σε κάθε πόλη. Σε κάθε νομό. Αν θέλουμε να μιλάμε για αθλητισμό στην Ελλάδα, αν θέλουμε να μιλάμε για κουλτούρα αθλητική που να μπορεί μαζικά να αθλείται η νεολαία και μέσα απ' αυτό να ανακαλύπτεται και να καλλιεργείται και το ταλέντο. Ομως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν έχεις κεντρικό σχέδιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού ανά Περιφέρεια, ανά νομό, παίρνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες, τον πληθυσμό και την πρόβλεψη για την απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων για αθλητική χρήση. Σχέδιο όπου ο αθλητισμός δεν θα είναι εμπόρευμα, και για την πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις δεν θα χρειάζεται να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σχέδιο που θα ξεκινάει από το σχολείο, επανδρωμένο με πλήρες ειδικευμένο προσωπικό, με αίθουσες και γυμναστήρια εξοπλισμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή. Ετσι μπορεί η άσκηση να γίνεται τρόπος, κουλτούρα και καθημερινότητα στη ζωή των νέων. Σχέδιο που θα συνεχίζεται βέβαια με το σωματείο και στόχο την αγωνιστική αξιοποίηση του ταλέντου σε όλα τα αθλήματα.

Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να ενισχυθεί στον χώρο του αθλητισμού αλλά και ευρύτερα, την ώρα που μεγάλα στάδια και μεγάλες εκτάσεις παραδίδονται σε επιχειρηματικά πρότζεκτ με εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση, ενώ όλες οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν ανταποδοτικά, προκειμένου να συντηρηθούν από το λαϊκό εισόδημα που καλείται να τις πληρώσει για δεύτερη φορά, αφού ήδη τις έχει πληρώσει μέσω της άγριας φορολογίας.

Θοδωρής ΛΙΑΠΠΗΣ

Υπεύθυνος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ