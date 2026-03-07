Eurokinissi Sports
Εχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι την ίδια περίοδο που προετοιμαζόταν το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το ΣΕΦ, που φιλοξενούσε μέχρι τώρα τους αγώνες, δόθηκε σε ιδιώτες με μπόνους χρηματοδότηση 25 εκατ. για την ανακατασκευή του. Επίσης, ξεκάθαρα πλέον σε όλο το λεκανοπέδιο δεν υπάρχει κλειστό στάδιο που να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: Να μην έχει δοθεί σε επιχειρηματίες, να ανήκει στο κράτος, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και να μπορεί να καλύψει τη φιλοξενία σημαντικών διοργανώσεων, π.χ. επιπέδου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, ή ακόμα και διεθνών διοργανώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες κόσμου να τις παρακολουθήσει. Καλά, δεν μιλάμε για τις περίφημες νέες εγκαταστάσεις που θα χτίζονταν στο Ελληνικό μετά το κλείσιμο του Αγίου Κοσμά... Αυτές είναι πλέον ανέκδοτο.
Από την άλλη, όσον αφορά τη χρησιμότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στον αθλητισμό για αθλητές και αθλούμενους, προφανώς Παιανίες πρέπει να γίνουν σε κάθε πόλη. Σε κάθε νομό. Αν θέλουμε να μιλάμε για αθλητισμό στην Ελλάδα, αν θέλουμε να μιλάμε για κουλτούρα αθλητική που να μπορεί μαζικά να αθλείται η νεολαία και μέσα απ' αυτό να ανακαλύπτεται και να καλλιεργείται και το ταλέντο. Ομως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν έχεις κεντρικό σχέδιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού ανά Περιφέρεια, ανά νομό, παίρνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες, τον πληθυσμό και την πρόβλεψη για την απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων για αθλητική χρήση. Σχέδιο όπου ο αθλητισμός δεν θα είναι εμπόρευμα, και για την πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις δεν θα χρειάζεται να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σχέδιο που θα ξεκινάει από το σχολείο, επανδρωμένο με πλήρες ειδικευμένο προσωπικό, με αίθουσες και γυμναστήρια εξοπλισμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή. Ετσι μπορεί η άσκηση να γίνεται τρόπος, κουλτούρα και καθημερινότητα στη ζωή των νέων. Σχέδιο που θα συνεχίζεται βέβαια με το σωματείο και στόχο την αγωνιστική αξιοποίηση του ταλέντου σε όλα τα αθλήματα.
Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να ενισχυθεί στον χώρο του αθλητισμού αλλά και ευρύτερα, την ώρα που μεγάλα στάδια και μεγάλες εκτάσεις παραδίδονται σε επιχειρηματικά πρότζεκτ με εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση, ενώ όλες οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν ανταποδοτικά, προκειμένου να συντηρηθούν από το λαϊκό εισόδημα που καλείται να τις πληρώσει για δεύτερη φορά, αφού ήδη τις έχει πληρώσει μέσω της άγριας φορολογίας.