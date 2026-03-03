ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ανθρωποι του θεάτρου ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου

Πάνω από 280 ήταν, μέχρι χθες το απόγευμα, οι άνθρωποι του θεάτρου που με ανοιχτή επιστολή τους στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών που βρίσκεται στη διαβούλευση.

Στην επιστολή που υπογράφουν ηθοποιοί και σκηνοθέτες, πολλοί απ' αυτούς είναι και καθηγητές υποκριτικής και σκηνοθεσίας σε Δραματικές Σχολές και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αναδεικνύουν την προχειρότητα και αντιεπιστημονικότητα που διαπνέει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο συγκολλά πρόχειρα τις 5 κρατικές σχολές, Εθνικού Θεάτρου, ΚΣΟΤ, Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΘΒΕ και Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Στέκονται στο ότι οι διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής των διδασκόντων αποκλείουν σχεδόν το σύνολο των ενεργών καλλιτεχνών του θεάτρου από την εκλογή τους ως μελών ΔΕΠ.

Αναφέρουν ακόμα ότι «δεν δίνεται η ευκαιρία στους εκατοντάδες απόφοιτους Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα υπό ίδρυση πανεπιστημιακά Τμήματα, καθώς προβλέπεται η εισαγωγή ελάχιστων υποψηφίων». Κρίνουν επίσης ως «εξαιρετικά προβληματική» την κατάταξη των πτυχίων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης «στο επίπεδο πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ)».

Σημειώνουν επίσης ότι το νομοσχέδιο «καταργεί κατ' ουσίαν δύο πολύ σημαντικές κρατικές σχολές Δραματικής Τέχνης με μακρά παράδοση: του Εθνικού Θεάτρου (έτος ίδρυσης: 1930) και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (έτος ίδρυσης: 1973)». Ενώ και η διατήρηση της επωνυμίας - Εθνικό Θέατρο και ΚΘΒΕ - στα υπό ίδρυση Τμήματα «είναι προσχηματική, από τη στιγμή που στο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται καμιά ουσιαστική σύνδεση των δύο κρατικών φορέων με τα νέα Τμήματα πέρα από τη χρήση των υπαρχουσών κτιριακών υποδομών τους».