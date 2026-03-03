Εμπρακτη στήριξη στο «Σπίτι του Αγωνιστή» με ένα σπουδαίο έργο

Με την παρουσίαση της θεατρικής παράστασηςσε μία μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση, τοκαι πλήθος θεατών εξέφρασαν την Κυριακή την έμπρακτη στήριξη στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση εκτός του ιδρύματος, η οποία αφενός ανέδειξε την προσπάθεια της θεατρικής ομάδας του ΠΑΜΕ, που δίνει τη δυνατότητα στον λαό μας να δει δωρεάν σε δύσκολες συνθήκες εξαιρετικά έργα με ιδιαίτερα μηνύματα για την εργατική τάξη όπως αυτό το έργο του Μπρεχτ και επίσης συνέβαλε στην αναγκαία στήριξη της λειτουργίας του Ιδρύματος.

Στα παραπάνω αναφέρθηκε καλωσορίζοντας εκ μέρους του ΔΣ των εργαζομένων και των φιλοξενούμενων στο Ιδρυμα η Χαρούλα Καραντάνα, η οποία ευχαρίστησε τη θεατρική ομάδα, όλους τους συντελεστές για τη συμβολή τους, την Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΑΜΕ, τον Βελισάριο Κοσιββάκη για την παραχώρηση του χώρου και όλους όσους αγκάλιασαν την πρωτοβουλία. Οπως σημείωσε, «το Ιδρυμα αποτελεί μια κατάκτηση και χρειάζεται να γίνει υπόθεση όλων μας, όχι απλά η συνέχιση της λειτουργίας του, αλλά και η αναβάθμισή του. Σωματεία εργαζομένων, συνταξιούχων, επαγγελματοβιοτεχνών, άλλοι μαζικοί φορείς και ο καθένας μας ξεχωριστά μπορούν να εκδηλώσουν έμπρακτα τη στήριξή τους».

Οι αριθμοί ΙΒΑΝ για την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος είναι οι εξής: