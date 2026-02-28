SUPER LEAGUE

Η επαρχία κρίνει το σκηνικό στην κορυφή

Μετρώντας αντίστροφα για τη λήξη της κανονικής περιόδου της Super League, η 23η αγωνιστική διατηρεί ψηλά τον πήχη του ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τόσο τις πρώτες θέσεις όσο και τη μάχη για την παραμονή. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι επικίνδυνες έξοδοι στην επαρχία για την πρωτοπόρο ΑΕΚ και τον 2ο Ολυμπιακό. Η «Ενωση», θέλοντας να παραμείνει στην κορυφή, αντιμετωπίζει τον Βόλο, ο οποίος ψάχνει μια σημαντική νίκη από την αρχή του νέου έτους. Οι δε «ερυθρόλευκοι», με στόχο να παραμείνουν κοντά στην ΑΕΚ αλλά και να εκμεταλλευτούν τυχόν στραβοπάτημά της, δοκιμάζονται στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό, που επιδιώκει να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του για παραμονή. Το χαμένο έδαφος του τελευταίου διαστήματος θέλει να καλύψει ο 3ος ΠΑΟΚ, υποδεχόμενος στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης, που επίσης «καίγεται» για τους βαθμούς. Σημαντικό ματς σε ό,τι αφορά τις χαμηλές θέσεις είναι αυτό στο Περιστέρι, μεταξύ Ατρόμητου και Παναιτωλικού, ενώ με φόντο την 4η θέση Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός έχουν δύσκολες αποστολές κόντρα σε Κηφισιά εκτός και Αρη εντός έδρας αντίστοιχα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 28/2: ΟΦΗ - ΑΕΛ (17.00 - Cosmote Sport 2), Ατρόμητος - Παναιτωλικός (19.30 - Novasports 2), Κηφισιά - Λεβαδειακός (20.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 1/3: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (16.00 - Novasports Prime), Βόλος - ΑΕΚ (17.30 - Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (19.00 - Novasports Prime), Παναθηναϊκός - Αρης (20.00 - Cosmote Sport 1).

SUPER LEAGUE 2

Δοκιμασίες στα ψηλά

Οι κρίσιμες κόντρες στη μάχη της κορυφής στον 2ο όμιλο, σε Καλαμάτα και Ρέντη, καθώς και η επικίνδυνη έξοδος στη Θεσσαλία για τον πρωτοπόρο του 1ου ομίλου Ηρακλή, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League 2. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος (Σάββατο 28/2 - 15.00)

Πλέι οφ: Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής, Αστέρας Τρίπολης Β' - Νίκη Βόλου.

Πλέι άουτ: Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα, Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β', Καμπανιακός - Μακεδονικός.

2ος όμιλος (Κυριακή 1/3 - 15.00)

Πλέι οφ: Καλαμάτα - Μαρκό, Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος.

Πλέι άουτ: Παναργειακός - Athens Kallithea, Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη, Χανιά - Αιγάλεω.

VOLLEYLEAGUE

Κρίνεται η κατάταξη της τετράδας

Στην κόντρα για το καλύτερο πλασάρισμα στις θέσεις της πρώτης τετράδας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στη 17η αγωνιστική της Volleyleague, με την οποία το πρωτάθλημα φτάνει στο «παρά ένα» πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, θέλοντας να «κλειδώσει» την πρωτιά στην κανονική περίοδο, υποδέχεται τον Πανιώνιο, ενώ ο 2ος Μίλωνας, ευελπιστώντας σε ανατροπή των δεδομένων στο φινάλε, δοκιμάζεται στη Σύρο κόντρα στο Φοίνικα. Συνεχίζοντας τη δική τους κόντρα για την 3η θέση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται με αντιπάλους τον ΟΦΗ εντός έδρας και τον Φλοίσβο εκτός έδρας αντίστοιχα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 28/2: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (20.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 1/3: Φλοίσβος - ΠΑΟΚ (18.00), Κηφισιά - Καλαμάτα (19.00), Φοίνικας Σύρου - Μίλωνας (19.00), Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (21.00).

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Δοκιμασία του Ολυμπιακού στον Βύρωνα

Η δοκιμασία του Ολυμπιακού στον Βύρωνα με αντίπαλο τον Αθηναϊκό είναι από τα ματς που ξεχωρίζουν στη 18η αγωνιστική της Premier χάντμπολ ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη προκειμένου να παραμείνουν στο κυνήγι της πρωτοπόρου ΑΕΚ, έχοντας και αγώνα λιγότερο, ενώ οι γηπεδούχοι ψάχνουν την επιτυχία προκειμένου να πλησιάσουν την πρώτη τετράδα. Αναλυτικά το πρόγραμμα (Σάββατο 28/2):

Ιωνικός - Δούκας (16.00), ΑΕΚ - Δράμα (16.00), Διομήδης Αργους - Φέρωνας (17.00), Κιλκίς - ΠΑΟΚ (18.00), Ζαφειράκης Νάουσας - Βριλήσσια (18.00 - ΕΡΤ Sports), Αθηναϊκός - Oλυμπιακός (18.00).