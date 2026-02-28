ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Το ραντεβού των κορυφαίων στην Παιανία

Με τα σπουδαιότερα ονόματα του χώρου αλλά και δεκάδες αθλητές από τα σωματεία της χώρας να δίνουν το «παρών» διεξάγεται η διοργάνωση αυτό το Σαββατοκύριακο

Το πρώτο κορυφαίο ραντεβού της χρονιάς σε εγχώριο επίπεδο δίνει ο ελληνικός στίβοςόπου διεξάγεται το φετινόΗ συγκεκριμένη διοργάνωση, που αποτελεί και τη σημαντικότερη στην Ελλάδα στον χώρο του κλειστού στίβου, παραδοσιακά κάνει το «ποδαρικό» στις κορυφαίες διοργανώσεις του στίβου κάθε χρονιά. Ειδικά το φετινό πρωτάθλημα ξεκινάει έναν νέο κύκλο όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής, τερματίζοντας την προηγούμενη 15ετία του ΣΕΦ.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού αναμένεται να δώσουν το «παρών» αρκετοί σπουδαίοι αθλητές της λεγόμενης αφρόκρεμας του ελληνικού στίβου, αλλά και πολλοί άλλοι από δεκάδες σωματεία της χώρας οι οποίοι θα παλέψουν για την καλύτερη δυνατή διάκριση. Παράλληλα, για κάποιους αθλητές που ανήκουν στο υψηλό επίπεδο η συμμετοχή στη διοργάνωση πέραν της επιδίωξης της διάκρισης έχει και απώτερο στόχο την επίτευξη των ορίων συμμετοχής στο προσεχές Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που θα διεξαχθεί τέλη Μάρτη στο Τορούν της Πολωνίας. Σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρείται βασικό κριτήριο για τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας που θα λάβει μέρος στην επικείμενη διοργάνωση.

Δεσπόζουν Τεντόγλου και Καραλής





Eurokinissi Sports

Σε ατομικό επίπεδο, στους αγώνες της Παιανίας δεσπόζουν από πλευράς επιδόσεων οι παρουσίες του δις χρυσού Ολυμπιονίκη στο μήκος Μίλτου Τεντόγλου και του ασημένιου Ολυμπιονίκη στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή, οι οποίοι έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Τεντόγλου θα έχει την ευκαιρία στην Παιανία να κάνει το τελευταίο δυνατό τεστ πριν το ταξίδι του στο Τορούν. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θέλει να επιβεβαιώσει τη σταθερή πορεία στα ψηλά άλματα με την οποία ξεκίνησε τη χρονιά και, φυσικά, να πάρει τον τίτλο στο αγώνισμα. Προερχόμενος από άλμα στα 8,27 μ. που σημείωσε πριν λίγες εβδομάδες στο μίτινγκ του Βελιγραδίου, επίδοση η οποία αποτελεί την καλύτερη φετινή του μέχρι τώρα, ο κορυφαίος άλτης ψάχνει το πρώτο του μεγάλο φετινό άλμα, ανεβάζοντας επιδόσεις και ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Από τη μεριά του ο Καραλής φρόντισε με το «καλημέρα» της χρονιάς να δείξει ότι διανύει την καλύτερη φόρμα της καριέρας του μέχρι τώρα. Πιάνοντας το νήμα των επιτυχιών από την περσινή χρονιά ο Ελληνας άλτης ξεκίνησε εντυπωσιακά και το 2026, σημειώνοντας μάλιστα και το πρώτο του άλμα στα 6 μ., σε μίτινγκ στη Γαλλία (Λιεβέν) στις 19 Φλεβάρη, ενώ στο πρόσφατο μίτινγκ Fly Athens είχε άλμα στα 5,90 μ. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στοχεύει στην κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, αλλά κυρίως στη διατήρηση του ρυθμού του ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Με βλέψεις για το Τορούν





Eurokinissi Sports

Στις υπόλοιπες συμμετοχές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται αυτή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στα 60 μ., με την νεαρή σπρίντερ να στοχεύει σε μια επίδοση κοντά στο ατομικό της ρεκόρ, κυνηγώντας έναν χρόνο κοντά στο 7.20, που θα της δώσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στο ίδιο αγώνισμα θα προσπαθήσει να σφραγίσει το ταξίδι στο Τορούν και η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Στο ύψος ο Αντώνης Μέρλος, έχοντας ήδη ισοφαρίσει φέτος το ατομικό του ρεκόρ (2,21 μ.), στοχεύει σε μία ακόμα καλύτερη επίδοση, που θα τον φέρει πιο κοντά στα όρια των διεθνών αγώνων.

Στους αγώνες της Παιανίας θέλει να πάρει και μια ρεβάνς για τη χαμηλή «πτήση» στο πρόσφατο Βαλκανικό (2,17 μ.), παράλληλα δε να σφραγίσει το όριο για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Την κατάκτηση του τίτλου στο τριπλούν έχει στόχο για άλλη μια φορά ο Νίκος Ανδρικόπουλος, με τον δευτεραθλητή Ευρώπης του 2023 να επιδιώκει άλματα πάνω από τα 16,50 μ. προκειμένου να πλησιάσει το όριο για το Τορούν.

Να αφήσει υποσχέσεις θέλει η νέα γενιά

Ξεχωριστή θέση στις συμμετοχές του φετινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου έχουν και εκείνες της νέας γενιάς του ελληνικού στίβου, ιδιαίτερα στις κατηγορίες Κ23, Κ21 και Κ20. Ειδικά για την τελευταία κατηγορία αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος είναι χρονιά διεξαγωγής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κ20, και έτσι για αρκετούς νεαρούς αθλητές και αθλήτριες οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος αποτελούν το πρώτο δυνατό τεστ για να κυνηγήσουν τις σημαντικές επιδόσεις και τα όρια συμμετοχής, ενώ κάποιοι άλλοι θα αναζητήσουν στην Παιανία το βαθμολογικό ξεπέταγμα στο ranking.

Στους πρωταγωνιστές των ηλικιακών κατηγοριών συγκαταλέγονται ο Γιώργος Γκάρτσιος (Κ20), που θα πάρει μέρος στο τριπλούν των ανδρών φέροντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στην κατηγορία Κ18. Με υψηλές αξιώσεις, θέλοντας να κάνουν το βήμα παραπάνω, θα εμφανιστούν η Μυρτώ Βαλαχά στις μεγάλες αποστάσεις και η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μ., ενώ την αγωνιστική υπέρβαση θα ψάξει στο φετινό πρωτάθλημα και ο Βλαδίμηρος Ανδρεάδης στα 60 μ. εμπόδια.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ, με τηλεοπτική κάλυψη από τις 19.00 έως τις 21.00 και τις δύο μέρες.

Μπ. Τσ.