«Ο Κόσμος είναι Ενας»

Ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνομιλεί» με το έργο του Γιάννη Ρίτσου

Ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, «συνομιλεί» με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου στην παράσταση «Ο Κόσμος Είναι Ενας», που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 9 Φλεβάρη στο ιστορικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», προσφέροντας ένα ηλεκτρονικό μουσικό ταξίδι στο εσωτερικό σύμπαν του ποιητή.

Στη ροή της παράστασης παρουσιάζεται ένας κύκλος 20 ποιημάτων από όλο το φάσμα του έργου του μεγάλου ποιητή, σε μια ατμοσφαιρική δίνη από ambient ηχοτοπία, πιάνο και επεξεργασμένες φωνές που έρχονται μέσα από τις σελίδες των ποιημάτων του. Ο ήχος των ποιημάτων, ενσωματωμένος στο ηχητικό σύστημα του Κωνσταντίνου Βήτα, δημιουργεί νέες αναφορές και καινούργιες αναγνώσεις στο έργο του.

Τα ποιήματα απαγγέλλουν ο Κωνσταντίνος Βήτα και η Ολια Λαζαρίδου.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com, στο τηλεφωνικό κέντρο 2111000365 και στο ταμείο του Θεάτρου «Αλίκη» (Αμερικής 4).

    

