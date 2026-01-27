«Η δύναμη της συνήθειας vol. 2» από τον Μάρτη

Μετά τον επιτυχημένο περσινό κύκλο παραστάσεωνσυνεχίζουν τη συνεργασία τους, ανεβάζοντας με ανανεωμένη ματιά και νέους συντελεστές επί σκηνής την κωμωδία τουαπό τις 2 Μάρτη και κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Το έργο διαδραματίζεται ένα βράδυ του 1974 στη γνωστή πλατεία του Μονάχου, Τερεζιενβίζεε (όπου λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο η διαβόητη γιορτή μπίρας Οκτόμπερφεστ). Στο επίκεντρο ο διευθυντής του περιοδεύοντος τσίρκου Καριμπάλντι, που επί 22 χρόνια επιβάλλει στους συνεργάτες του ατελείωτες πρόβες για να εκτελέσουν άψογα ένα κουιντέτο του Φραντς Σούμπερτ.

Δύο είναι οι έγνοιες του: Aφενός η επιβίωση της μικρής οικογενειακής του επιχείρησης, αφετέρου η εδώ και 22 χρόνια αποτυχημένη του προσπάθεια να τελειοποιήσει με τον πενταμελή του θίασο το «Κουιντέτο της Πέστροφας» του Σούμπερτ...

Η συνεργασία του Γιάννου Περλέγκα με την ομάδα χορευτών και ακροβατών «κι όμΩς κινείται» συνεχίζεται έπειτα από τους αριστοφανικούς «Βατράχους» και τον «Κατσούρμπο» του Γεωργίου Χορτάτση στο Φεστιβάλ Αθηνών, με μια παράσταση όπου καθίσταται αναγκαία η συνύπαρξη της γλώσσας της αφήγησης, του χορού, της μουσικής και των ακροβατικών.

«Η δύναμη της συνήθειας» είναι το τρίτο έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ που σκηνοθετεί ο Γιάννος Περλέγκας, μετά το ανέβασμα του «Ιμμάνουελ Καντ» και του «Ο αδαής και ο παράφρων».

Μετάφραση: Γιάννος Περλέγκας.

Δημιουργική ομάδα: Γιάννος Περλέγκας, Χριστίνα Σουγιουλτζή, Νώντας Δαμόπουλος, Αντιγόνη Λινάρδου, Φίλιππος Βασιλείου, Μαρία Αθανασοπούλου, Φανή Μουζάκη, Federico Bustamante.

Επί σκηνής: Κωστής Γλύκαντζης, Θοδωρής Λαμπρόπουλος, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, Γιάννος Περλέγκας, Χριστίνα Σουγιουλτζή.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr και από το ταμείο του θεάτρου.

Ισχύει early bird 10 ευρώ έως την 1η Φλεβάρη.