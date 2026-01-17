ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Με αποφασιστικότητα απαιτούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους

INTIME NEWS

Είναι και παραμένουν στους δρόμους εδώ και περίπου 50 μέρες. Πολλοί έχουν χάσει ήδη ό,τι πιο πολύτιμο είχαν για τη δουλειά και τη ζωή τους, τα κοπάδια τους, αφού έπεσαν θύματα των ζωονόσων που τα «θερίζουν», όπως η ευλογιά, ο καταρροϊκός πυρετός κ.ά.

Οσοι απέμειναν να 'χουν κοπάδια, ζούνε καθημερινά με το άγχος ότι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να μείνουν άνεργοι. Ενα κρούσμα σε κάποιο από τα ζώα τους ίσως σημάνει την ολοκληρωτική καταστροφή τους, αφού σφάζονται όλα, χώρια η καταστροφή των ζωοτροφών.

Ο λόγος για τους χιλιάδες κτηνοτρόφους πανελλαδικά αλλά και σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας, που βρίσκονται στον αγώνα μαζί με τους συναδέλφους τους αγρότες και απαιτούν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, τα οποία αφορούν ουσιαστικά την ίδια τους τη ζωή, την παραμονή τους ή όχι στα χωριά τους, συνολικά στην ύπαιθρο.

Αλλωστε, μετά τα χτυπήματα που δέχονται διαχρονικά και οι ίδιοι από την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις, την εκμετάλλευση που βιώνουν στο βιος τους από τους διάφορους μεγαλεμπόρους, μεταποιητές - βιομηχάνους και ως αποτέλεσμά της, οι ζωονόσοι ήρθαν να ολοκληρώσουν το προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Με τη μετάδοση των κρουσμάτων να συνεχίζεται και σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, μιλούν στον «Ριζοσπάστη» οι πρόεδροι των Αγροτικών Ομοσπονδιών στους δύο πρώτους νομούς, οι οποίοι είναι και κτηνοτρόφοι: Ο Σπύρος Κοτοπούλης και η Αθηνά Ηλιοπουλου αντίστοιχα.

Σπ. Κοτοπούλης: «Απαιτούμε 100% αποζημίωση του χαμένου εισοδήματός μας»

«Το λέμε και το ξαναλέμε: Θέλουμε να μείνουμε στα χωριά μας και να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια», μας λέει ο Σπ. Κοτοπούλης. Και εξηγεί: «Αυτό λένε και οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα, αυτή είναι η αγωνία τους, και σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί τους. Γιατί θέλουμε αυτό που παράγουμε να φτάνει για να ζήσουμε τις οικογένειές μας και ταυτόχρονα να μπορεί ο λαός μας να το αγοράζει φτηνά. Αυτά τα ζητήματα είναι που μας κρατάνε τόσες μέρες στους δρόμους και στα μπλόκα, ενωμένους και αποφασισμένους κόντρα στην αντιδραστική ΚΑΠ και στις πολιτικές της ΕΕ, που υλοποιούν κατά γράμμα η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Και αυτόν τον δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή μας η κυβέρνηση τον λέει "έγκλημα", και ότι έχει δείξει "ανοχή"... Και όλα αυτά γιατί θέλει να μας ξεκληρίσει για να συγκεντρωθεί η παραγωγή σε λίγα χέρια, στους "καρχαρίες" της αγροτικής παραγωγής, πράγμα που θα είναι επιζήμιο και για τον λαό μας.

Εμείς οι κτηνοτρόφοι ειδικά στη Δυτική Ελλάδα περάσαμε πολύ δύσκολα τον τελευταίο χρόνο, αφού την ίδια ώρα που το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί και όλα όσα παράγουμε πουλιούνται σε εξευτελιστικές τιμές, η ζωονόσος της ευλογιάς έδωσε τη χαριστική βολή. Μας σφάξανε τα ζωντανά μας, ό,τι πολυτιμότερο είχαμε, και όλα αυτά με ευθύνη της κυβέρνησης, που δεν πήρε μέτρα ούτε καν για να κάνουμε στα ζώα το εμβόλιο.

Αυτό που χρειάζεται εδώ και τώρα είναι ένα πράγμα, άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπου από την πρώτη στιγμή συμπεριλήφθηκαν και ζητήματα για τους κτηνοτρόφους, όπως: 100% αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός μας. Και αυτό δεν είναι καθόλου γενικό. Σημαίνει για εμάς τους κτηνοτρόφους πρώτον την αποζημίωσή μας για όλη την ποσότητα ζωοτροφών που είχαμε αγοράσει για πρόβατα και γίδια και τις οποίες μας ανάγκασαν να καταστρέψουμε μαζί με τη θανάτωση των ζώων μας. Δεύτερον, επιδότηση στο 100% της σημερινής αξίας κάθε γίδας ή προβατίνας, για να ξαναφτιάξουμε τα κοπάδια μας, με ταυτόχρονη κάλυψη του κόστους μέχρι να φτάσουν σε παραγωγική ηλικία. Τρίτον, για όσο διάστημα δεν παράγουμε γάλα, κρέας κ.λπ., να δοθεί μηνιαία ενίσχυση σε όλους τους κτηνοτρόφους στο ύψος των πραγματικών μας αναγκών, για να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και όλα αυτά με ταυτόχρονα μέτρα πρόληψης των ζωονόσων, εμβολιασμούς και πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες».

Αθ. Ηλιοπούλου: «Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μας αποζημιώσει»

«Αυτό που μας έβγαλε στον δρόμο είναι η ανάγκη να επιβιώσουμε. Γι' αυτό και έχουμε αντέξει τόσες μέρες στα μπλόκα και έχει πέσει στο κενό κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να μας χτυπήσει», αναφέρει με τη σειρά της η Αθ. Ηλιοπούλου, προσθέτοντας αναλυτικά:

«Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μας αποζημιώσει, να δικαιώσει τα αιτήματά μας, και αυτό είναι που απαιτούμε με τον αγώνα μας.

Δεν είναι μόνο τα προβλήματα με τις ζωονόσους και την ευλογιά, την ανασφάλεια που ζούμε καθημερινά. Σήμερα για να μπορέσει να επιβιώσει ένας κτηνοτρόφος έρχεται αντιμέτωπος με το μεγάλο κόστος παραγωγής, με τις τιμές των ζωοτροφών, όπως τριφύλλι, μηδική κ.λπ., να ανεβαίνουν συνεχώς. Τη στιγμή μάλιστα που δεν έχουμε καμία εξασφαλισμένη τιμή στο γάλα, οι έμποροι δηλαδή ανεβοκατεβάζουν την τιμή για να έχουν μεγαλύτερα κέρδη.

Το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί αν η κυβέρνηση κάνει βασικά έργα υποδομής, όπως φράγματα ή λιμνοδεξαμενές, για να μην έχουμε μεγάλο κόστος για την άρδευση. Και, αντίστοιχα, με ευθύνη της κάθε Περιφέρειας καλυφθεί το κόστος για σύνδεση ρεύματος σε όλα τα μαντριά.

Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι, για να έχουν μειωμένο κόστος παραγωγής, έχουν καλλιέργειες μηδικής ή και άλλων κτηνοτροφικών φυτών, όμως και εκεί δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, μιας και ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει σε περίπτωση μιας καταστροφής από χαλάζι ή ξηρασία. Το ίδιο συμβαίνει και με ζώα που χάνουμε είτε από επιθέσεις λύκων είτε από τον καταρροϊκό πυρετό, ή από άλλους λόγους, που ο ΕΛΓΑ δεν τα περιλαμβάνει. Και όταν αποζημιώνει φυσικά για άλλες καταστροφές, γίνεται μετά από χρόνια.

Συνολικά ο κτηνοτρόφος είναι στον "αέρα", δεν μπορεί να κάνει κανέναν προγραμματισμό. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεταχτεί έξω από την παραγωγή, να χρεώνεται σε τράπεζες και τρίτους για να αντέξει. Μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει λέγοντας ότι έδωσε δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις, λεφτά που μας χρώσταγε δηλαδή, όμως η πραγματικότητα είναι ότι τα χρήματα που παίρνουμε από επιδοτήσεις μειώνονται κάθε χρόνο, αλλά και δεν ξέρει κανείς μας από πριν τι μας αντιστοιχεί για το ζωικό κεφάλαιο.

Ενώνω και εγώ τη φωνή μου με τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Ολοι μαζί τα καταφέραμε και φτάσαμε ως εδώ, και όλοι μαζί με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απαιτούμε 100% αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός μας και αποζημίωση για όλη την ποσότητα ζωοτροφών που χάσαμε. Μέχρι να ξαναέχουν απόδοση τα ζώα μας σε γάλα και κρέας, να μας δοθεί μηνιαία επιδότηση για να μπορούμε να ζήσουμε».