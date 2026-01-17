45 μέρες στους δρόμους: «Ο αγώνας για τη ζωή που μας κλέβουν»

Eurokinissi

Σαράντα πέντε μερόνυχτα. Δεν είναι απλώς αριθμός - είναι ο χρόνος που σταμάτησε πάνω στο οδόστρωμα, ανάμεσα στις μυρωδιές του πετρελαίου, τον παγωμένο αέρα του κάμπου και τους καπνούς από τα βαρέλια που καίνε για να ζεστάνουν τα κοκαλιασμένα χέρια. Σαράντα πέντε μέρες που η ζωή μεταφέρθηκε από το χωράφι στο μπλόκο, εκεί που η ανάγκη έγινε οργή και η οργή έγινε συλλογική απόφαση.

Βγήκαν στον δρόμο όχι από συνήθεια, αλλά από ένστικτο επιβίωσης. Γιατί πλέον τα «μαθηματικά» της ζωής δεν βγαίνουν. «Οσο περισσότερο καλλιεργούμε, τόσο περισσότερο μπαίνουμε μέσα», λένε οι βιοπαλαιστές. Και μας μεταφέρουν το «παράδοξο του σύγχρονου αγρότη»: «Να μοχθείς πάνω στη γη σου και στο τέλος της χρονιάς να χρωστάς περισσότερα από όσα ξεκίνησες».

Σε ένα ακόμα από τα πολλά οδοιπορικά του «Ριζοσπάστη» στα μπλόκα, εισπράττουμε τα «μεστά λόγια», αυτά που με λίγες κουβέντες περιγράφουν το αδιέξοδο αλλά και το μεγαλείο του αγώνα.

Χαρακτηριστικά είναι όσα μας λένε για το αφορολόγητο πετρέλαιο: «Το έχουμε ψηλά στη λίστα των αιτημάτων μας. Είναι ένα αίτημα αδιαπραγμάτευτο. Ομως την ίδια στιγμή είναι δώρο - άδωρο να γεμίζεις το ρεζερβουάρ για να πας να καλλιεργήσεις μια γη που ξέρεις από πριν ότι θα σε βάλει μέσα. Γι' αυτό, ο αγώνας μας για το πετρέλαιο και τα άλλα αιτήματα είναι ταυτόχρονα και αγώνας για να σταματήσει ο συνολικός παραλογισμός: Να μοχθούμε περισσότερο, να παράγουμε περισσότερο και στο τέλος να χρωστάμε περισσότερα».

Η δύναμη της συλλογικότητας: Οταν το «εγώ» χάνεται στο «εμείς»





Eurokinissi

Από κάθε «σταθμό» του οδοιπορικού εισπράττουμε το ίδιο κλίμα για τον αγώνα που δίνεται. «Αυτό που ζήσαμε αυτές τις 7 βδομάδες στην άσφαλτο δεν περιγράφεται με όρους απλής οργάνωσης», μας λένε, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικότητας: «Μέσα στην παγωνιά και την αβεβαιότητα, συνέβη κάτι μαγικό: Ο καθένας μας άφησε στην άκρη τον προσωπικό του φόβο και την απογοήτευσή του, για να γίνει μέρος μιας αδιαπέραστης ανθρώπινης αλυσίδας».

«Η δύναμη της συλλογικότητας είναι αυτή που σε κρατάει όρθιο όταν τα πόδια σου λυγίζουν από την κούραση», λέει άλλος αγρότης που το βλέπει έτσι: «Είναι η σιγουριά ότι αν πέσεις, υπάρχουν εκατό χέρια δίπλα σου να σε σηκώσουν. Στα μπλόκα, στις συνελεύσεις από τη Νίκαια μέχρι τον Λευκώνα και τα Μάλγαρα, γίναμε ένα σώμα. Εκεί καταλάβαμε ότι ο διπλανός μας δεν είναι ανταγωνιστής, αλλά ο μόνος αληθινός σύμμαχος.

Αυτή η συλλογικότητα μας δίνει το ανάστημα να κοιτάμε στα μάτια τον πιο ισχυρό αντίπαλο. Βλέπουμε άλλωστε ότι δεν έχουμε απέναντί μας μόνο μια κυβέρνηση, αλλά έναν ολόκληρο μηχανισμό, ένα κράτος και ένα σύστημα που έχει μάθει να μας νικάει επειδή μας κρατάει απομονωμένους. Οταν όμως βρισκόμαστε όλοι μαζί, συζητάμε ανοιχτά, μοιραζόμαστε τον προβληματισμό και την πρότασή μας, έτσι νιώθουμε πιο δυνατοί».





INTIME NEWS

Το δράμα του Νέου Αγρότη και η τραγωδία του παλιού

«Σχολείο»: Ετσι περιγράφει ένας ακόμα νεαρός αγρότης αυτό που ζει, τη «συλλογικότητα στο μπλόκο». Τον ρωτάμε πώς συνεννοούνται τόσοι άνθρωποι, πώς χειρίζονται την καθημερινότητα, πώς λύνουν ακόμα και διαφωνίες που προκύπτουν. «Οι επιμέρους διαφωνίες και οι επιφυλάξεις λειαίνονται μπροστά στο κοινό συμφέρον», μας απαντά, αφού «είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις ότι η απόφαση που πάρθηκε είναι καρπός όλων μας. Αυτή η ενότητα ανεβάζει το ηθικό. Δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε ακόμα και εκείνους που μας χτυπάνε την πλάτη με δήθεν κατανόηση, ενώ ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα περιμένουν να λυγίσουμε. Είμαστε όλοι μαζί. Ο ένας ρωτάει τη γνώμη του άλλου και προχωράμε με βάση το δίκιο της πλειοψηφίας. Ετσι, κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να μας επιβληθεί».

Αν κάτι ξεχωρίζει στα μπλόκα αυτή τη φορά είναι η παρουσία νέων αγροτών. Η εικόνα ίδια από τον Μπράλο μέχρι τη Θεσσαλία, αλλά και σε όλη τη Μακεδονία, στην Ηπειρο, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα. Παντού βλέπεις παιδιά που περιγράφουν το ίδιο αδιέξοδο. Ενας απ' αυτούς μας λέει: «Μπήκα πριν λίγα χρόνια στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών με ελπίδες. Αγόρασα τρακτέρ, επένδυσα στη γη των πατεράδων μου, πίστεψα ότι μπορώ να ζήσω με αξιοπρέπεια. Σήμερα, τα χρέη με πνίγουν. Η γη είναι εκεί, την έχω, αλλά σκέφτομαι πώς θα τη σπείρω, γιατί κάθε σπόρος που πέφτει στο χώμα είναι ένα επιπλέον χρέος στην τράπεζα».





Eurokinissi

Και οι επιδοτήσεις; Να πώς απαντά: «Μας λένε για τις επιδοτήσεις, αλλά πλέον ούτε με αυτές βγαίνουμε. Η ΚΑΠ αποδείχθηκε το πιο καλοστημένο δόκανο. Επί χρόνια, μια καταιγιστική προπαγάνδα την παρουσίαζε ως τη "σωτηρία" μας, οπότε κι εμείς εγκλωβιστήκαμε: Πιστέψαμε ότι θα ήταν το στήριγμά μας. Και αποδείχθηκε ότι αυτή η πολιτική λειτουργεί σαν ένα είδος τεχνητού οξυγόνου. Μας κρατάνε διασωληνωμένους, ίσα-ίσα για να μην καταρρεύσουμε εντελώς και σβήσουμε από τον χάρτη. Αυτό το "οξυγόνο" δεν δίνεται για τη δική μας επιβίωση. Νιώθουμε σαν "ζωντανοί - νεκροί", έτσι ώστε να μπορούν να μας κατακλέβουν με την ησυχία τους τα καρτέλ. Μας θέλουν δέσμιους ενός συστήματος που μας επιβάλλει να μεγαλώνουμε συνεχώς, να γινόμαστε "ανταγωνιστικοί", μόνο και μόνο για να καταλήγουν πιο εύκολα οι κόποι μας στις τσέπες των λίγων».

Ο ίδιος μας μεταφέρει και μια τραγική είδηση που συγκλόνισε το μπλόκο πριν λίγες μέρες: Ενας 80χρονος πνίγηκε από χείμαρρο πάνω στο τρακτέρ του. «Τι τραγική ειρωνεία. Ενας άνθρωπος που έπρεπε να ξεκουράζεται, αναγκάστηκε να παλεύει με τα στοιχεία της φύσης μέχρι την τελευταία του πνοή για να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι το μέλλον που μας επιφυλάσσουν; Να πεθαίνουμε πάνω στο τιμόνι;», μας λέει, θυμίζοντας τη διεκδίκηση των μπλόκων για διπλασιασμό της αγροτικής σύνταξης. Αλλωστε, με τα 300 ευρώ του ΟΓΑ οι παραγωγοί αναγκάζονται να δουλεύουν το χωράφι μέχρι τον θάνατο.

Ασφυξία για τα κέρδη των λίγων

Ορθές - κοφτές είναι και οι απαντήσεις όταν θέτουμε το ερώτημα «τι φταίει;» για όλη αυτήν την αθλιότητα.

Βρίσκουμε δύο ακόμα νέα παιδιά, γύρω από τη φωτιά σε ένα από τα μπλόκα, και μας λένε για τις ατέλειωτες ώρες που συζητάνε ακριβώς αυτό. «Καταλήγουμε όλοι στο ίδιο αμείλικτο συμπέρασμα: Ο εχθρός που έχουμε απέναντί μας είναι ένας και έχει πολλά πρόσωπα, αλλά την ίδια πάντα βουλιμία. Είναι το σύστημα των καρτέλ που έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε κάθε πτυχή της ζωής μας, δημιουργώντας μια γενικευμένη ασφυξία. Το συναντάμε παντού, ξεκινώντας από τη δική μας παραγωγή, εκεί όπου μας αναγκάζουν να πουλάμε τον ιδρώτα μας σε εξευτελιστικές τιμές, την ίδια στιγμή που τα ίδια μας τα προϊόντα φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ πέντε και δέκα φορές ακριβότερα. Αυτή η ψαλίδα δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι η ληστεία που επιβάλλουν οι μεσάζοντες και οι βιομήχανοι εις βάρος και του παραγωγού και του καταναλωτή».

«Ομως αυτός ο παραλογισμός δεν σταματάει στο χωράφι», συμπληρώνει ο άλλος αγρότης, και εξηγεί: «Τον βρίσκουμε μπροστά μας όταν οι δημόσιες δομές Υγείας καταρρέουν και αναγκαζόμαστε να τρέχουμε σε ιδιωτικές κλινικές, πληρώνοντας χρυσάφι ακόμα και για να γεννήσει η γυναίκα μας, γιατί το κράτος έχει αφήσει τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγεία μας διαλυμένα. Αυτός ο "κόμπος" της εκμετάλλευσης έχει σφίξει πια τόσο πολύ που πρέπει να κοπεί μια και καλή, και αυτή η ανάγκη δεν αφορά μόνο εμάς τους αγρότες. Αφορά τον εργάτη και τον υπάλληλο στην πόλη, που παλεύει να επιβιώσει με 700 και 800 ευρώ, που βλέπει τον μισθό του να εξανεμίζεται στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα και αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιο ή το ρεύμα του. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του λόφου, θύματα της ίδιας πολιτικής, που μας θέλει εξαθλιωμένους για να θησαυρίζουν οι λίγοι».

Κοινός αγώνας για τη ζωή

Αυτή η κοινή μοίρα με τον εργαζόμενο της πόλης είναι που μετατρέπει την αλληλεγγύη από μια απλή λέξη στο πιο ισχυρό όπλο του αγώνα. Τέτοια συγκλονιστικά στιγμιότυπα περίσσεψαν όλες αυτές τις βδομάδες στα μπλόκα. Να πώς τα περιγράφουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές:

«Οταν είδαμε να φτάνουν στα μπλόκα αντιπροσωπείες από εργατικά σωματεία, να κατεβαίνουν από τα λεωφορεία εργάτες που μόλις είχαν σχολάσει από τη βάρδια, φοιτητές που άφησαν τα αμφιθέατρα για να σταθούν στο πλάι μας και γυναίκες της βιοπάλης που ξέρουν τι θα πει να μετράς και το τελευταίο ευρώ στο σούπερ μάρκετ, τότε καταλάβαμε ότι ο αγώνας μας είχε ήδη νικήσει στις καρδιές του λαού. Κάθε κολατσιό που μοιράστηκαν μαζί μας, κάθε κουβέντα ενθάρρυνσης δίπλα στο βαρέλι με τη φωτιά, ήταν μια απάντηση στην προπαγάνδα που προσπαθεί τόσα χρόνια να μας στρέψει τον έναν ενάντια στον άλλο. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι πολύ πιο στέρεο από μια εφήμερη διαμαρτυρία. Είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε την αντεπίθεσή μας. Δεν διεκδικούμε πια μόνο για εμάς, αλλά παλεύουμε μαζί με όλο τον λαό που ασφυκτιά».

Τι θα πει Νίκη;

Οπότε, η ...νίκη είναι κοντά; Δύσκολο ερώτημα, αλλά κι εδώ τα λόγια είναι μετρημένα: «Νίκη στον αγώνα μας δεν είναι μόνο οι ανάσες επιβίωσης που διεκδικούμε σήμερα. Φυσικά, κάθε ευρώ που κερδίζουμε στο πετρέλαιο, κάθε ρύθμιση χρεών και κάθε αποζημίωση είναι αναγκαία. Είναι το οξυγόνο για να μη σβήσουμε αύριο, το δίκιο του μόχθου που απαιτούμε εδώ και τώρα. Ομως, αν περιοριστούμε εκεί, η ανακούφιση θα είναι προσωρινή και η ασφυξία θα επιστρέψει».

Αρα, τι σημαίνει δικαίωση; «Σημαίνει να ανατρέψουμε τον παραλογισμό που ζούμε», λένε, και συμπληρώνουν: «Νίκη είναι να ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Να μπορεί ο αγρότης να σπείρει και ο εργάτης να παράγει, χωρίς ο πλούτος που βγαίνει από τα χέρια τους να καταλήγει αυτόματα στις τράπεζες και στους ομίλους».

Αυτό εννοούν όταν λένε ξεκάθαρα: «Θα μείνουμε στη γη μας, θα μείνουμε στις επάλξεις. Θα νικήσουμε».

Από τις συζητήσεις εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από τόσες μέρες στα μπλόκα, κανένας από όσους συμμετείχαν δεν είναι πια ίδιος. Μας το λέει γλαφυρά ένας ακόμα από τους δεκάδες που ακούσαμε, ρωτήσαμε, συζητήσαμε: «Καταλάβαμε καλά ότι όταν η αγροτιά και η εργατιά βαδίζουν ενωμένες και θαρρετά, κανένας μηχανισμός δεν είναι ανίκητος».

* * *

Αυτές οι βδομάδες αποκάλυψαν κάτι πολύ σημαντικό: Οτι η συλλογικότητα που χτίζεται μέσα σε τέτοιους αγώνες αποκαλύπτει στα μάτια των «από κάτω» μια άλλη όψη της «δημοκρατίας». Οι συγκρίσεις είναι αμείλικτες. Από τη μία η συλλογική και δημοκρατική συζήτηση, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, και από την άλλη η δημοκρατία της ψήφου κάθε τέσσερα χρόνια, τάχα για μια «καλύτερη» κυβέρνηση - σωτήρα... Το μοντέλο δηλαδή που γίνεται «βιτρίνα για μια δικτατορία των αγορών και των καρτέλ», όπως μας έλεγε ένας από τους αγρότες, για να συγκεντρώνεται ο πλούτος της κοινωνίας σε ελάχιστες τσέπες.

Γιατί πραγματική δημοκρατία σημαίνει να κάνουν οι αγρότες, οι εργάτες, όλοι οι παραγωγοί κουμάντο στον πλούτο που δημιουργούν. Να αποφασίζουν για την τύχη τους, μέσα από τους δικούς τους θεσμούς και τη διαρκή δράση, βγάζοντας από τη μέση τα παράσιτα που θησαυρίζουν από την εξαθλίωσή τους.

Νίκη, λοιπόν, είναι να εξασφαλίσουν την επιβίωση σήμερα, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για μια κοινωνία όπου ο εργαζόμενος άνθρωπος θα είναι ο πραγματικός αφέντης του κόπου του.