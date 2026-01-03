ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2025

Χρονιά διακρίσεων, αλλά τα προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν

Το 2025 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό αθλητισμό, με ιστορικές κατακτήσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και με τις σημαντικές στιγμές σε πλήθος αθλημάτων να αφήνουν το στίγμα τους στη χρονιά. Επιτυχίες με κύριο χαρακτηριστικό το ευρύ ηλικιακό φάσμα από το οποίο προήλθαν, αφού εκτός από το επίπεδο ανδρών - γυναικών, πολλές και σημαντικές διακρίσεις υπήρξαν και στο επίπεδο των εφήβων - νεανίδων, όπως και στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Τη μερίδα του λέοντος στις διακρίσεις του ελληνικού αθλητισμού συγκέντρωσαν για άλλη μια φορά ο στίβος και ο υγρός στίβος, ξεχώρισε επίσης η σημαντική στιγμή της επιστροφής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών σε βάθρο διεθνούς διοργάνωσης, ενώ μετά από χρόνια βρέθηκε στο προσκήνιο των διακρίσεων και η ελληνική πάλη.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει τις διακρίσεις που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, τόσο σε επίπεδο Εθνικών ομάδων όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Πόλο: Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική γυναικών

Η υδατοσφαίριση για μία ακόμα χρονιά βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με σημαντικές ελληνικές επιτυχίες σε άνδρες και γυναίκες. Αναμφισβήτητα ξεχώρισε η Εθνική γυναικών, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, νικώντας 12-9 την ισχυρή Ουγγαρία στον τελικό. Μάλιστα με την επιτυχία της αυτή η Εθνική γυναικών έκανε το νταμπλ στους παγκόσμιους τίτλους, καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου (World Cup) λίγους μήνες νωρίτερα. Το 2025 βάδισε στον δρόμο της διάκρισης και η Εθνική ανδρών, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ πήρε και ασημένιο στη διοργάνωση του World Cup.

Στίβος: Οι υψηλές «πτήσεις» του Καραλή

Διακρίσεις, μετάλλια, παρουσίες σε όλες τις σπουδαίες διοργανώσεις και υψηλά πλασαρίσματα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες συνθέτουν την εικόνα στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό για το 2025.

Τα μέλη των Εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών κατέκτησαν συνολικά 17 μετάλλια σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις του χώρου, ενώ ήρθαν επίσης πολλά μετάλλια και διακρίσεις στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιών όπου υπήρχε ελληνική συμμετοχή.

Το πρόσωπο που ξεχώρισε ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη χρονιά του μέχρι τώρα, καθώς κατέκτησε τρία μετάλλια. Κορυφαία στιγμή για τον Ελληνα πρωταθλητή ήταν η κατάκτηση του πρώτου του μεταλλίου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, με το ασημένιο στη διοργάνωση του Τόκιο, ενώ κατέκτησε επίσης το ασημένιο στην αντίστοιχη διοργάνωση στον κλειστό και το χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη. Παράλληλα κατάφερε να ξεπεράσει 13 φορές τα 6 μέτρα και να σπάσει 4 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό και 7 στον κλειστό στίβο, φτάνοντας στο κορυφαίο άλμα των 6,08 μ., που αποτελεί και την τέταρτη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα παγκοσμίως.

Αντίθετα, τα προβλήματα τραυματισμών κράτησαν μακριά από τις διακρίσεις τον χρυσό Ολυμπιονίκη στο μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος βέβαια ακόμα κι έτσι κατάφερε να σημειώσει την κορυφαία επίδοση στο αγώνισμα για το 2025, με 8,45 μ., αλλά και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στον Βόλο.

Μπάσκετ: Επιστροφή στο βάθρο

Χρονιά διακρίσεων ήταν το 2025 και για την Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στη σειρά Diamond League και κατέλαβε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Μια ιδιαίτερη χρονιά έμελλε να είναι το 2025 για το ελληνικό μπάσκετ, με την Εθνική ανδρών να επιστρέφει σε βάθρο διεθνούς διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια. Η «γαλανόλευκη», με κορυφαίο της τον άσο του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Εurobasket, νικώντας 92-89 τη Φινλανδία στον μικρό τελικό, στη Ρίγα της Λετονίας. Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για την Εθνική από το 2009 και την κατάκτηση επίσης του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket της Πολωνίας, αλλά και το έκτο μετάλλιό της συνολικά στη διοργάνωση, μετά τα δύο χρυσά το 1987 και το 2005, το ασημένιο το 1989 και ένα ακόμα χάλκινο το 1949. Το χάλκινο στη Ρίγα αποτέλεσε το 35ο μετάλλιο για το ελληνικό μπάσκετ σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.

Κωπηλασία: Παγκόσμιος ο Ντούσκος

Σε ρότα διακρίσεων έπλευσαν για μία ακόμα χρονιά και τα ελληνικά κουπιά, συνεχίζοντας την παράδοση των ελληνικών επιτυχιών στο αγώνισμα. Κορυφαία στιγμή για το 2025 ήταν όταν ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που ήταν και το πρώτο της Ελλάδας στον θεσμό μετά το 2014. Ο Ντούσκος ήταν επίσης «ασημένιος» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ στη συγκεκριμένη διοργάνωση ήρθε άλλο ένα ασημένιο μετάλλιο, στο διπλό σκιφ γυναικών, από τις Ζωή Φίτσιου - Δήμητρα Κοντού. Σημαντικές διεθνείς διακρίσεις για τα ελληνικά κουπιά σημειώθηκαν και στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες.

Πάλη: Ξανά στο προσκήνιο

Σκοποβολή: Στόχευσε ψηλά η Κατζουράκη

Πολύ σημαντική χρονιά ήταν το 2025 και για την ελληνική πάλη, που μετά από χρόνια βρέθηκε στο προσκήνιο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σημαντικές διακρίσεις. Κορυφαία ανάμεσα σε αυτές ήταν η επιτυχία του Γιώργου Κουγιουμτσίδη, που έγινε ο πρώτος Ελληνας παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της ελευθέρας πάλης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ. Σημαντική στιγμή έφερε το 2025 και για τη γυναικεία πάλη, με την Μαρία Πρεβολαράκη να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στη διοργάνωση της Μπρατισλάβας, κατακτώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το πρώτο της χώρας μας στη γυναικεία πάλη μετά από 24 χρόνια. Επίσης, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ συνέχισε τις επιτυχίες του στην ελευθέρα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Χρονιά με ιδιαίτερες επιτυχίες ήταν το 2025 και για την ελληνική σκοποβολή, όπου ξεχώρισε η παρουσία της Εμμανουέλας Κατζουράκη, η οποία στο σκιτ των γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ανεβαίνοντας στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του αγωνίσματός της. Επίσης η Αννα Κορακάκη πρόσθεσε άλλη μια διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ της, με το ασημένιο μετάλλιο στο πιστόλι 25 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ σημαντική επιτυχία ήρθε και στο ομαδικό, με την Εθνική ομάδα σκιτ ανδρών να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Κολύμβηση: Στον αφρό τα ελληνικά «δελφίνια»

Το 2025 η ελληνική κλασική κολύμβηση σημείωσε σημαντικές επιδόσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, με κυριότερες τις παρουσίες σε τελικούς μεγάλων διοργανώσεων και την κατάρριψη πολυάριθμων πανελλήνιων ρεκόρ.

Ξεχώρισε η παρουσία της Αρτεμης Βασιλάκη, η οποία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης κατέλαβε την 4η θέση στα 1.500 μ. ελεύθερο, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για λίγα εκατοστά. Στην ίδια διοργάνωση διακρίθηκαν ο Απόστολος Σίσκος και ο Απόστολος Χρήστου, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στα 200 μ. ύπτιο και την 8η στα 100 μ. υπτιο αντίστοιχα. Αξιόλογη ήταν και η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε 25άρα πισίνα, με τα ελληνικά «δελφίνια» να καταγράφουν παρουσία σε 7 τελικούς και να καταρρίπτουν 17 πανελλήνια ρεκόρ.

Οι διακρίσεις δεν κρύβουν τον δύσκολο δρόμο

Ωστόσο, πέρα από τις σημαντικές στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό που υπήρξαν μέσα στο 2025 δεν μπορεί να κρυφτεί η δύσκολη πραγματικότητα του ελληνικού αθλητισμού, όπως τη βιώνουν τα σωματεία και οι ίδιοι αθλητές και αθλήτριες. Αλλωστε, και τη χρονιά που πέρασε δεν ήταν λίγες οι φορές που αθλητές και αθλήτριες ανέδειξαν το βουνό προβλημάτων που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους προκειμένου να έρθει η διάκριση, ή ακόμα και να συνεχίσουν να βρίσκονται στον αθλητισμό.

Την ίδια στιγμή αναδείχθηκαν και τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αφορούν την κατάσταση των περισσοτέρων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, πολλές από τις οποίες έχουν βάλει λουκέτο ή υπολειτουργούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δουλειά των σωματείων και των αθλητών. Κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης είναι η πενιχρή οικονομική ενίσχυση του αθλητισμού εκ μέρους του κράτους και η γενικότερη απουσία ενός πλαισίου πολύπλευρης στήριξής του, πεπατημένη που ακολουθούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή.

