Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

Εφυγε σε ηλικία 88 ετών η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η «φωνή» του «Μικρού Βοριά» και η συγγραφέας της «Πρόβας του Νυφικού».

Η Ντόρα Γιαννακοπούλου γεννήθηκε ως Θεοδώρα Κοτοπούλη στη Μυτιλήνη το 1937. Μετά το πέρας των σπουδών της στην Αθήνα εμφανίστηκε στο έργο του Μπρένταν Μπήαν, «Ενας Ομηρος», που ανέβασε ο Λεωνίδας Τριβιζάς στο Κυκλικό Θέατρο, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Την ίδια περίοδο ξεκινά τις εμφανίσεις της σε ταινίες, αλλά και σε μπουάτ στην Πλάκα.

Εμβληματικές θα μείνουν οι ερμηνείες της στην «Ομορφη Πόλη» των Θεοδωράκη, Μποστ, Κακογιάννη και φυσικά στις «Μικρές Κυκλάδες» του Οδυσσέα Ελύτη.

Στα χρόνια της χούντας διέφυγε στο εξωτερικό, όπου με μικρή ομάδα έκανε περιοδεία σε χώρες της Ευρώπης παρουσιάζοντας κυρίως τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Τα επόμενα χρόνια σταδιακά αποσύρεται από το θέατρο και τη μουσική. Το 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα, «Η πρόβα του νυφικού». Τρία χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε «Ο μεγάλος θυμός». Και τα δύο ευτύχησαν να μεταφερθούν στη μικρή οθόνη από τον Κώστα Κουτσομύτη. Τα επόμενα χρόνια κυκλοφόρησε και άλλα μυθιστορήματα.

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ με ανακοίνωσή του για την απώλεια της Ντόρας Γιαννακοπούλου, σημειώνει:

«Αποχαιρετούμε με θλίψη την αγαπημένη Ντόρα Γιαννακοπούλου, που για περισσότερο από 60 χρόνια υπηρέτησε σεμνά, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα, την τέχνη του θεάτρου, του τραγουδιού, της λογοτεχνίας. Το πολυδιάστατο έργο της είναι δεμένο με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές μεταβολές στην Ελλάδα το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Οι γεμάτες ευαισθησία και δύναμη ερμηνείες της στο "Γελαστό Παιδί", τις "Μικρές Κυκλάδες", την "Ομορφη Πόλη" του Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο συνεργάστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας της, αναδείχνουν τη σπάνια ικανότητά της να συλλαμβάνει και να αναμεταδίνει την ουσία του ποιητικού λόγου.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».