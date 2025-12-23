ΣΕΗ

Στη μάχη για τη Σύμβαση

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, όπου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Σωματείου, «το σώμα αποφάσισε πρωτοβουλίες για την οργάνωση της απεργίας, η επιτυχία της οποίας είναι προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης.

Παρά τις προσπάθειες της εργοδοσίας να παρέμβει στις δημοκρατικές διαδικασίες του σωματείου μας, ο κλάδος των ηθοποιών αποφασισμένος και ενωμένος απέναντι στην αδιαλλαξία των παραγωγών ζητά την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ώστε να καλύπτονται τα δικαιώματά μας.

Προχωράμε:

Σε απεργία και απεργιακή συγκέντρωση το Σάββατο 27 Δεκέμβρη.

Σε μαζική ενημέρωση του κοινού μας για τα δίκαια αιτήματά μας έξω από τα θέατρα.

Καλούμε:

Τους συναδέλφους να συζητήσουν και να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία όπου αυτό δεν έχει γίνει.

Τις εταιρείες παραγωγής να κλείσουν την προπώληση για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού.

Τις ενώσεις των παραγωγών να έρθουν την Τρίτη 23/12 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του σωματείου μας, να υπογράψουν τη σύμβαση που έχουμε συμφωνήσει».