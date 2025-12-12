Παρασκευή 12 Δεκέμβρη 2025
ΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
Σήμερα η παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Μίστερο Μπούφο»

Στις 19.00 στο θέατρο «Νους»

Η Οργάνωση Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ οργανώνει την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Μίστερο Μπούφο» του Ντάριο Φο, σήμερα Παρασκευή στις 19.00 στο θέατρο «Νους» (Τροίας 34).

Η συγκεκριμένη διασκευή του έργου ανέβηκε στο Στέκι Πολιτισμού του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» από τη θεατρική ομάδα της ΚΝΕ.

Η παρουσίαση του συγκεκριμένου επίκαιρου έργου μπορεί να δυναμώσει τον προβληματισμό, τη συζήτηση για τη διέξοδο από τη βαρβαρότητα της αστικής εξουσίας και τα προβλήματα που γεννά καθημερινά το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αποτελεί ένα έργο που δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά έχει τη δύναμη να μιλά για το τώρα.

Για προσκλήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Οργανώσεις της ΚΝΕ.

    

