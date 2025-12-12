ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Καλεί σε Γενική Συνέλευση για τη μάχη της Σύμβασης

Σετηνκαλεί τογια την καλύτερη οργάνωση της μάχης που δίνει για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του θεάτρου (ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ), πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο απαντά και σε όσα ψευδή διαδίδουν οι εργοδότες:

«Οι διαπραγματεύσεις του ΣΕΗ γίνονταν από την πρώτη στιγμή με τις Ενώσεις και όχι με τον κάθε ξεχωριστό εργοδότη. Και από τη μεριά του ΣΕΗ ήταν σαφές από την αρχή ότι τη Σύμβαση τη διαπραγματευόμαστε με τις Ενώσεις, με τις οποίες και συζητήσαμε και καταλήξαμε στο περιεχόμενο, ακριβώς επειδή στόχος του Σωματείου είναι να πετύχει μια κλαδική Σύμβαση που θα ισχύει όπου κι αν εργαζόμαστε.

Τα νομικά επιχειρήματα που επικαλείται η ΕΝΘΕΠΑ ως Ενωση δεν ευσταθούν. Μια χαρά μπορεί να υπογράψει και να δεσμεύσει τα μέλη της ώστε να εφαρμόζουν τη Σύμβαση από την επόμενη μέρα της υπογραφής.

Οι συγκεκριμένοι εργοδότες που θέλουν να υπογράψουν - όπως λένε - αποτελούν μια μικρή μερίδα της Ενωσης. Αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο οι ανακοινώσεις της ΕΝΘΕΠΑ υπογράφονται από το ΔΣ της και όχι από μεμονωμένους εργοδότες (όπως στην περίπτωση της Σύμβασης).

Είναι φανερό ότι οι εργοδότες, όταν έχουν απέναντί τους έναν οργανωμένο κλάδο, τότε εκπροσωπούνται ενιαία από την ένωσή τους, ενώ όταν είναι να υπογράψουν Σύμβαση, ξαφνικά υπάρχει κόλλημα.

Περιμένουμε λοιπόν όποια μέρα θέλει η ΕΝΘΕΠΑ να φέρει τη Σύμβαση με τη σφραγίδα της και την υποσημείωση ότι αφορά όλα της τα μέλη, και όχι 4 εργοδότες, όπως έκανε πριν την απεργία.

Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να μας διαφύγει πως τα μέλη της Ενωσης στηρίζονται με εκατομμύρια από τις κρατικές επιδοτήσεις τόσα χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή εκμεταλλεύονται τους ηθοποιούς με απλήρωτες και εξαντλητικές πρόβες, με άθλια συμφωνητικά που δεν διασφαλίζουν τους εργαζόμενους για το παραμικρό, και με παραστάσεις που ανεβοκατεβάζουν όποτε θέλουν.

Να θυμίσουμε ότι ποτέ δεν υπογράφηκε Σύμβαση, αλλά υποσχετικό, το οποίο θα εφάρμοζαν και οι ίδιοι μόνο αν γινόταν υποχρεωτική, μαζεύοντας το 50%+1 των παραγωγών (συμπεριλαμβανομένων και των μικρών ΑΜΚΕ). Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ πράξη. Σε αυτό αποσκοπούν και με την τωρινή τους στάση, καθώς η Σύμβαση που λένε πως θα υπογράψουν κάποιοι λίγοι εργοδότες δεν είναι Συλλογική Σύμβαση αλλά πλαίσιο, όπως το ονομάζουν, με σημείωση εφαρμογής το τέλος του 2026. Πρακτικά αποδεικνύεται ότι δεν θέλουν να υπογράψουν και να εφαρμόσουν τα δίκαια αιτήματά μας!».