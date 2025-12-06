Να υπάρξει άμεση επίλυση των προβλημάτων

Την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κλειστά κολυμβητήρια στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών έφερε στη Βουλή του ΚΚΕ με Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας - Αθλητισμού.

Στο κείμενο της Ερώτησης γίνεται αναλυτική αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε κολυμβητήριο, καθώς και στις συνέπειες που έχει το κλείσιμό τους στους αθλητές και στους συλλόγους, καθώς και στα εναπομείναντα ανοιχτά κολυμβητήρια.

«Η τραγική εικόνα που παρουσιάζουν τα κολυμβητήρια του Κεντρικού Τομέα Αθηνών είναι η ίδια όψη εγκατάλειψης και απαξίωσης όπου διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η υποβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικονομικός στραγγαλισμός των αθλητικών σωματείων, η απαξίωση της Φυσικής Αγωγής, είναι σχεδιασμένη πολιτική επιλογή που συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και Οδηγίες. Το αποτέλεσμα είναι το σύγχρονο λαϊκό δικαίωμα στην άθληση και την άσκηση του πληθυσμού, η πρόσβαση σε αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, να θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους, της ανταποδοτικότητας και του κόστους - οφέλους, ανοίγοντας τον δρόμο σε αυριανούς επενδυτές», σημειώνεται μεταξύ άλλων.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Γκιόκας, Βιβή Δάγκα, Σεμίνα Διγενή, Αφροδίτη Κτενά, Διαμάντω Μανωλάκου, Θανάσης Παφίλης και Χρήστος Τσοκάνης, που υπογράφουν την Ερώτηση, ρωτούν τους υπουργούς «σε ποια άμεσα μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα: