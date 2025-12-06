Σάββατο 6 Δεκέμβρη 2025 - Κυριακή 7 Δεκέμβρη 2025
Να υπάρξει άμεση επίλυση των προβλημάτων

Ερώτηση του ΚΚΕ για το κλείσιμο των κολυμβητηρίων

Την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα κλειστά κολυμβητήρια στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών έφερε στη Βουλή του ΚΚΕ με Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας - Αθλητισμού.

Στο κείμενο της Ερώτησης γίνεται αναλυτική αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε κολυμβητήριο, καθώς και στις συνέπειες που έχει το κλείσιμό τους στους αθλητές και στους συλλόγους, καθώς και στα εναπομείναντα ανοιχτά κολυμβητήρια.

«Η τραγική εικόνα που παρουσιάζουν τα κολυμβητήρια του Κεντρικού Τομέα Αθηνών είναι η ίδια όψη εγκατάλειψης και απαξίωσης όπου διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν οδηγήσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η υποβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικονομικός στραγγαλισμός των αθλητικών σωματείων, η απαξίωση της Φυσικής Αγωγής, είναι σχεδιασμένη πολιτική επιλογή που συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και Οδηγίες. Το αποτέλεσμα είναι το σύγχρονο λαϊκό δικαίωμα στην άθληση και την άσκηση του πληθυσμού, η πρόσβαση σε αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, να θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους, της ανταποδοτικότητας και του κόστους - οφέλους, ανοίγοντας τον δρόμο σε αυριανούς επενδυτές», σημειώνεται μεταξύ άλλων.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Γκιόκας, Βιβή Δάγκα, Σεμίνα Διγενή, Αφροδίτη Κτενά, Διαμάντω Μανωλάκου, Θανάσης Παφίλης και Χρήστος Τσοκάνης, που υπογράφουν την Ερώτηση, ρωτούν τους υπουργούς «σε ποια άμεσα μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα:

  • Θα προχωρήσει στη χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης ώστε σε συνεργασία με τους δήμους να γίνουν όλες οι απαραίτητες μελέτες και εργασίες με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την ενεργειακή, ηλεκτρολογική και μηχανολογική αναβάθμιση; Για την ανακαίνιση των βοηθητικών χώρων και την εξασφάλιση κανόνων υγιεινής με σύγχρονους όρους, τον έλεγχο στατικότητας και ασφάλειας για να ανοίξουν άμεσα όλα τα κλειστά κολυμβητήρια;
  • Θα πάρει νομοθετική πρωτοβουλία για την οικοδομική τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων (άδειες λειτουργίας, λοιπά τεχνικά στοιχεία) που παραμένουν και δημιουργήθηκαν κατά την παράδοση των αθλητικών χώρων στους δήμους;
  • Θα θεσμοθετήσει σταθερό κονδύλι από τους κρατικούς προϋπολογισμούς για την πάγια συντήρηση των κολυμβητηρίων και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης, υποστήριξης και συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους;
  • Θα πάρει πρωτοβουλίες και μέτρα για την οικονομική στήριξη των αθλητικών σωματείων που αναγκάζονται να μεταφέρουν την αθλητική τους δραστηριότητα σε άλλα κολυμβητήρια, επιβαρυνόμενα τα ίδια, οι αθλητές και οι οικογένειές τους (κάλυψη μετακινήσεων, εξασφάλιση χρήσης γειτονικών κολυμβητηρίων);
  • Θα πάρει μέτρα για την οικονομική στήριξη, την εξασφάλιση της ασφάλειας αθλητών και αθλουμένων και την ασφαλή λειτουργία των υφιστάμενων ανοιχτών κολυμβητηρίων που δέχονται τον όγκο αθλητών και σωματείων από τα κλειστά κολυμβητήρια; Θα διερευνήσει τη δυνατότητα που έχουν αυτά τα κολυμβητήρια να δέχονται τέτοιο όγκο αθλητικής δραστηριότητας διατηρώντας τα απαραίτητα επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής;».
    

