SUPER LEAGUE

Ξεχωρίζει το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Με το κρίσιμο ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» να συγκεντρώνει τα βλέμματα, και με αρκετές ακόμα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, το πρωτάθλημα της Super League φτάνει πλέον στη 10η αγωνιστική, την οποία θα ακολουθήσει η τρίτη και τελευταία διακοπή του πρωταθλήματος για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στο γήπεδο της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και θέλει να του σπάσει το αήττητο, προκειμένου να ανέβει βαθμολογικά και ψυχολογικά. Δύσκολες εκτός έδρας αποστολές θα έχουν ο 2ος Ολυμπιακός, απέναντι στην Κηφισιά, και η 3η ΑΕΚ, στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και τα ματς σε Αγρίνιο και Περιστέρι. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 8/11: Παναιτωλικός - ΑΕΛ (17.00 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 9/11: Αρης - Αστέρας Τρίπολης (15.00 - Novasports 2), Κηφισιά - Ολυμπιακός (15.00 - Cosmote Sport 2), Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός (17.00 - Novasports Prime), ΟΦΗ - ΑΕΚ (17.30 - Cosmote Sport 1), Ατρόμητος - Βόλος (19.30 - Novasports 2), Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (21.00 - Cosmote Sport 1).

42ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Την Κυριακή η φετινή διοργάνωση

Με τη συμμετοχή χιλιάδων αθλητών και αθλούμενων από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο διεξάγεται την Κυριακή 9 Νοέμβρη ο φετινός 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών, τον οποίο διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ. Σημειωτέον, από καταβολής του ο Αγώνας ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του δολοφονημένου αγωνιστή της ειρήνης, γιατρού και βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη.

Στον φετινό Αγώνα αναμένεται να πάρουν μέρος περίπου 76.000 δρομείς, κάτι που θα αποτελέσει ρεκόρ συμμετοχής. Ξεκινώντας από τον Τύμβο του Μαραθώνα και ακολουθώντας την κλασική διαδρομή, οι δρομείς θα καταλήξουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η εκκίνηση αναμένεται να δοθεί στις 9 το πρωί της Κυριακής, και ο Αγώνας θα καλυφθεί από το κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ. Οπως παραδοσιακά συμβαίνει, παράλληλα με τον κεντρικό αγώνα θα διεξαχθούν στο κέντρο της Αθήνας - επίσης την Κυριακή 9/11 - ο αγώνας των 10 χλμ. (εκκίνηση 8 π.μ., Β. Αμαλίας) και εκείνος των 1.200 μ. για παιδιά (εκκίνηση 10.20 μ.μ., Β. Αμαλίας). Η αυλαία της αγωνιστικής δράσης θα ανοίξει μία μέρα νωρίτερα, με τη διεξαγωγή του αγώνα των 5 χλμ. (5 μ.μ., Β. Αμαλίας) και εκείνου των 5χλμ. «Universities Night Run» (7.30 μ.μ., Β. Αμαλίας).

SUPER LEAGUE 2

Τον πρώτο λόγο οι πρωτοπόροι

Τον πρώτο λόγο έχουν οι πρωτοπόροι των ομίλων της Super League 2 στην 9η αγωνιστική, αγωνιζόμενοι στις έδρες τους. Για τον 1ο όμιλο ο Ηρακλής υποδέχεται τον ουραγό ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ για τον 2ο η Καλαμάτα φιλοξενεί τη νεοφώτιστη Ελλάς Σύρου. Αναλυτικά:

1ος όμιλος

Σάββατο 8/11: Αστέρας Τρίπολης Β' - Καβάλα (14.00), Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα (14.00 - Action 24).

Κυριακή 9/11: Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' (13.00), Νίκη Βόλου - Μακεδονικός (15.00), Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας (15.00).

2ος όμιλος

Σάββατο 8/11: Χανιά - Πανιώνιος (15.00).

Κυριακή 9/11: Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου (14.00 - Action 24), Ηλιούπολη - Athens Kallithea (15.00), Παναργειακός - Μαρκό (15.00).

Αναβλήθηκε ο αγώνας Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β'.

BASKET LEAGUE

Δεσπόζει η κόντρα των «Δικεφάλων»

Η αναμέτρηση ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στη «Sunel Arena» ξεχωρίζει στην 6η αγωνιστική της Basket League. Οι δύο ομάδες, που ισοβαθμούν στη 2η θέση, θα παλέψουν για τη νίκη η καθεμιά ώστε να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Κατά τ' άλλα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στην ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα τοπική ομάδα, ενώ ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται την Καρδίτσα στο ΣΕΦ. Αναλυτικά:

Σάββατο 8/11: Αρης - Μύκονος (16.00 - EΡΤ Sports 1), Περιστέρι - Παναθηναϊκός (16.00 - ΕΡΤ2), Πανιώνιος - Μαρούσι (18.15 - ΕΡΤ2).

Κυριακή 9/11: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (13.00 - ΕΡΤ2), Ολυμπιακός - Καρδίτσα (13.00 - ΕΡΤ Sports 1), Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας (18.00 - ΕΡΤ2).