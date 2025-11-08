ΝΒΑ - ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η πραγματικότητα πίσω από τη βιτρίνα

Associated Press

Αποτελεί τη βιτρίνα του σημερινού μοντέλου του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, σε βαθμό που θεωρείται πρωτοπόρο και αυτό που ουσιαστικά χάραξε τον δρόμο για τη μετατροπή ενός αθλήματος σε «προϊόν» ακόμα και σε εποχές που - τουλάχιστον στην Ευρώπη - τηρούνταν ακόμα κάποια προσχήματα. Ο λόγος για το αμερικανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το NBA, που αποτελεί την κορωνίδα της σύνδεσης ενός αθλήματος με τις πολυεθνικές και φυσικά αποφέρει τεράστια κέρδη. Αλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που τα όσα συμβαίνουν σε εμπορικό επίπεδο στο ΝΒΑ αποτελούν τον μπούσουλα για άλλα αθλήματα παγκοσμίως να ακολουθήσουν παρόμοιες πρακτικές. Μ' αυτά και μ' αυτά, δεν χρειάστηκε και πολύ το εν λόγω πρωτάθλημα να αποκτήσει άτυπα, είτε σε επίπεδο διεθνών ΜΜΕ είτε κοινής γνώμης, τον τίτλο «ο μαγικός κόσμος του ΝΒΑ» στις αναφορές που γίνονται παγκοσμίως.

Ωστόσο, πίσω από την απατηλή λάμψη της βιτρίνας τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και τόσο λαμπερά, με τα γεγονότα που ήρθαν στο προσκήνιο πρόσφατα να μην μπορούν να κρύψουν το «σάπιο» στο «βασίλειο της Δανιμαρκίας». Φυσικά, τα όσα συμβαίνουν και σε αυτήν την περίπτωση δεν αποτελούν μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό, ούτε αποτέλεσμα των ενεργειών κάποιων ...κακόβουλων. Αντίθετα, αναδίδουν τη σαπίλα την οποία ζέχνει το ίδιο το σύστημα, μία ακόμα ξεκάθαρη πλευρά των όσων συμβαίνουν στο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, ως έδαφος για τα επιχειρηματικά παιχνίδια με σκοπό τα κέρδη.

Απλά... κέρδη





Ηταν πριν λίγες μέρες όταν τα μέχρι τότε «ήρεμα νερά» του ΝΒΑ άρχισαν να ταράζονται από τις αποκαλύψεις για κύκλωμα στημένων αγώνων, στο οποίο εμπλέκονταν μια σειρά σημαίνοντα πρόσωπα του χώρου, όπως ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, ο 49χρονος παλαίμαχος παίκτης Ντέιμον Τζόουνς και άλλοι, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει προς το παρόν τουλάχιστον 25 άτομα. Σε συνεργασία με μέλη της αμερικανοϊταλικής μαφίας έστησαν ένα δίκτυο στοιχηματισμού, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, που αλλοίωνε αποτελέσματα, με εσωτερική πληροφόρηση για απουσίες παικτών, την αγωνιστική τους κατάσταση και άλλα στοιχεία που αποτελούσαν τη βάση προκειμένου να ...κινηθούν ανάλογα τα στοιχήματα.

Πρακτικά το κύκλωμα επικεντρωνόταν στα λεγόμενα player props, ένα είδος στοιχήματος που βασίζεται σε ατομικά στατιστικά ενός παίκτη (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ κ.ά.). Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, παίκτες προσποιούνταν τραυματισμούς ή αποχωρούσαν νωρίς από παιχνίδια, προκειμένου να διαμορφώσουν - ή μάλλον να χειραγωγήσουν - το αποτέλεσμα προς όφελος των παράνομων στοιχημάτων. Στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών μπήκαν τουλάχιστον 7 περιπτώσεις σε αγώνες του ΝΒΑ όπου η απόδοση, η αγωνιστική κατάσταση και η συμπεριφορά των παικτών θεωρήθηκαν ύποπτες, σε συνδυασμό και με τον τζίρο των στοιχημάτων.

Οπου «ανθίζει» ο τζόγος





Μπορεί τα όσα αποκαλύφθηκαν για το ΝΒΑ να έγιναν πρωτοσέλιδα σε πολλά διεθνή αθλητικά (και μη) ΜΜΕ, με αναφορές για «σκάνδαλο μεγατόνων», ωστόσο μόνο ως κεραυνός εν αιθρία δεν θα πρέπει να λογίζονται. Μιλώντας για έναν αθλητισμό - πρόσφορο έδαφος για τις μάχες των κερδών, έτσι κι αλλιώς το «ευ αγωνίζεσθαι» έχει πάει περίπατο χάριν της μάχης για αύξηση των κερδών, και είναι προφανές ότι οι διαδρομές για να έρθουν τα κέρδη δεν αφορούν μόνο τους ...επίσημους δρόμους. Αντίθετα, βιτρίνα και παρασκήνιο στο οικοδόμημα βαδίζουν πλάι - πλάι, παρά τα όποια προσχήματα και τους διαχωρισμούς σε επίσημους και παράνομους στη διαδρομή του χρήματος.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι όποιες αποκαλύψεις πρακτικά αποτελούν το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ νόμιμων και «παράνομων», και την προσπάθεια για έλεγχο των κερδών. Για παράδειγμα, ειδικά στο θέμα του στοιχηματικού τζόγου στον αθλητισμό - μια αγορά που τα τελευταία 20 χρόνια έχει ανθίσει, με τις ευλογίες των αρμόδιων αθλητικών οργανισμών, ακόμα και των κυβερνήσεων - το πρόβλημα για το οικοδόμημα δεν είναι ο ίδιος ο τζόγος, αλλά ποιο μέρος του (νόμιμο ή παράνομο) θα καρπωθεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών. Οπως άλλωστε ανέφερε σε δηλώσεις του για του θέμα ο Τζόζεφ Ντοσέλ, εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, στον οποίο πήγε η υπόθεση, «οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν το επαγγελματικό μπάσκετ ως βάση για μια εγκληματική επιχείρηση στοιχημάτων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα αποδυτήρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών πληροφοριών, για να πλουτίσουν σε βάρος νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων». Απλά πράγματα...

Μπ. Τσ.