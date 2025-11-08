«Κάτι σάπιο» που υπάρχει «στο βασίλειο της Δανιμαρκίας» ανέδειξαν οι τελευταίες αποκαλύψεις για το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ
Associated Press
Ωστόσο, πίσω από την απατηλή λάμψη της βιτρίνας τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και τόσο λαμπερά, με τα γεγονότα που ήρθαν στο προσκήνιο πρόσφατα να μην μπορούν να κρύψουν το «σάπιο» στο «βασίλειο της Δανιμαρκίας». Φυσικά, τα όσα συμβαίνουν και σε αυτήν την περίπτωση δεν αποτελούν μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό, ούτε αποτέλεσμα των ενεργειών κάποιων ...κακόβουλων. Αντίθετα, αναδίδουν τη σαπίλα την οποία ζέχνει το ίδιο το σύστημα, μία ακόμα ξεκάθαρη πλευρά των όσων συμβαίνουν στο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, ως έδαφος για τα επιχειρηματικά παιχνίδια με σκοπό τα κέρδη.
Πρακτικά το κύκλωμα επικεντρωνόταν στα λεγόμενα player props, ένα είδος στοιχήματος που βασίζεται σε ατομικά στατιστικά ενός παίκτη (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ κ.ά.). Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, παίκτες προσποιούνταν τραυματισμούς ή αποχωρούσαν νωρίς από παιχνίδια, προκειμένου να διαμορφώσουν - ή μάλλον να χειραγωγήσουν - το αποτέλεσμα προς όφελος των παράνομων στοιχημάτων. Στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών μπήκαν τουλάχιστον 7 περιπτώσεις σε αγώνες του ΝΒΑ όπου η απόδοση, η αγωνιστική κατάσταση και η συμπεριφορά των παικτών θεωρήθηκαν ύποπτες, σε συνδυασμό και με τον τζίρο των στοιχημάτων.
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι όποιες αποκαλύψεις πρακτικά αποτελούν το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ νόμιμων και «παράνομων», και την προσπάθεια για έλεγχο των κερδών. Για παράδειγμα, ειδικά στο θέμα του στοιχηματικού τζόγου στον αθλητισμό - μια αγορά που τα τελευταία 20 χρόνια έχει ανθίσει, με τις ευλογίες των αρμόδιων αθλητικών οργανισμών, ακόμα και των κυβερνήσεων - το πρόβλημα για το οικοδόμημα δεν είναι ο ίδιος ο τζόγος, αλλά ποιο μέρος του (νόμιμο ή παράνομο) θα καρπωθεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών. Οπως άλλωστε ανέφερε σε δηλώσεις του για του θέμα ο Τζόζεφ Ντοσέλ, εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, στον οποίο πήγε η υπόθεση, «οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν το επαγγελματικό μπάσκετ ως βάση για μια εγκληματική επιχείρηση στοιχημάτων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα αποδυτήρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών πληροφοριών, για να πλουτίσουν σε βάρος νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων». Απλά πράγματα...