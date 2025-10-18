ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ο αθλητισμός είναι ανάγκη και δικαίωμα, όχι πολυτέλεια

Σε ανακοίνωσή της η Αθλητική Επιτροπή της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ χαιρετίζει τον ελπιδοφόρο αγώνα αθλητών, προπονητών και γονιών ενάντια σε μια πολιτική που θεωρεί τον αθλητισμό πολυτέλεια αντί για δικαίωμα και ανάγκη των πολλών.

Αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες κυβερνήσεων και Τοπικής Διοίκησης, και τονίζει: «Ο υπουργός Αθλητισμού κ. Βρούτσης, συνολικά η κυβέρνηση είναι έκθετη!

Τα προβλήματα της αδειοδότησης του Εθνικού Κολυμβητηρίου, το κλείσιμο του ΔΑΚ Σταυρούπολης, τα προβλήματα στο Ποσειδώνιο, οφείλονται στη συνειδητή πολιτική που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Μια πολιτική που θεωρεί κόστος τη στήριξη του αθλητισμού, που η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση των κολυμβητηρίων δεν αποτελεί προτεραιότητα γι' αυτούς. Το "πάμε κι όπου βγει" έχει γίνει βασική αρχή στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας των εργατικών - λαϊκών οικογενειών. Δεν υπάρχει η παραμικρή μέριμνα για τη μεγάλη μάζα των παιδιών.

Εκθετη είναι και η Τοπική Διοίκηση, που μάταια προσπαθεί να πείσει ότι αντιδρά στις κυβερνητικές επιλογές. Αξιοποιούνται οι δήμοι ώστε να λειτουργεί το αθλητικό σωματείο σαν μια καλοστημένη επιχείρηση, καθαρή - βιώσιμη. Το πέρασμα όλων των εγκαταστάσεων στην αρμοδιότητά τους δεν ήταν τυχαίο. Η επιχειρηματική λειτουργία και η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων στη λογική να παράγουν χρήμα, να αυτοσυντηρούνται, πιέζουν τα σωματεία οικονομικά. Ετσι οι δήμοι θα υπολογίζουν μόνο όσα σωματεία μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά, έχουν χορηγό και δεν χρωστάνε. Η νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων από τους δήμους δείχνει ακριβώς αυτήν τη σχέση εξάρτησης. Ανάμεσά τους και οι δήμαρχοι της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, που μιλούν με πάθος για το ότι οι περιοχές τους γίνονται "τουριστικό - αθλητικό θαύμα", εννοώντας άδειες και γη που δίνουν για να χτίζονται μεγάλα ιδιωτικά αθλητικά κέντρα και ιδιωτικές πισινές. Και, βέβαια, δεν βγάζουν κουβέντα για διεκδίκηση ώστε να φτιαχτεί στην περιοχή τους ένα σύγχρονο δημόσιο κολυμβητήριο.

Δεν έχουν ως στόχο τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό, που ανυψώνει τον άνθρωπο και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση αρχών, αξιών, ιδανικών, στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Τους είναι περιττοί και επικίνδυνοι για το σύστημά τους τέτοιοι άνθρωποι, γι' αυτό και όλα είναι αφημένα στη μοίρα τους, από τον σχολικό αθλητισμό μέχρι τις εγκαταστάσεις. Γι' αυτούς ο αθλητισμός είναι ένα ακόμα εμπόρευμα.

Το ΚΚΕ στηρίζει τις διεκδικήσεις

Το ΚΚΕ υπερασπίζεται το δικαίωμα στην άθληση, στην ελεύθερη πρόσβαση σε ποιοτικά αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, το περιεχόμενο του ίδιου του αθλητισμού. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στα ΕΑΚΘ, των σωματείων των προπονητών, συνολικά των αθλητικών συλλόγων και των γονιών, για ασφάλεια στους χώρους άθλησης, για να μην έχουμε νέα Τέμπη στον αθλητισμό!

Για το ΚΚΕ μπαίνει επιτακτικά ως κριτήριο η πραγματική στήριξη του υγρού στίβου στην Κεντρική Μακεδονία, συνολικά του αθλητισμού. Γι' αυτό χρειάζεται:

Στήριξη των αθλητικών σωματείων, δυνατότητα να συνεχίσουν να υπάρχουν και να προσφέρουν στη νεολαία μας το δικαίωμα στην άθληση.

Κανένας αθλητής να μη χάσει το δικαίωμα στην άθληση. Κανένας προπονητής ή εργαζόμενος να μην κινδυνέψει με απόλυση ή αναστολή συνεργασίας με το οποιοδήποτε σωματείο.

Αμεση έναρξη εργασιών με έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Εθνικού Κολυμβητηρίου, ώστε να λειτουργεί ως μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση. Τέρμα στα "μπαλώματα"! Να ανοίξει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Παύλου Μελά.

Να εξασφαλιστεί σταθερή κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και τη λειτουργία του Ποσειδωνίου, συνολικά των αθλητικών εγκαταστάσεων. Να υπάρξει μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων για δημιουργία οργανωμένων αθλητικών κέντρων, με απαλλοτριώσεις από κρατικούς πόρους. Δέσμευση και νέων χώρων, σε συνδυασμό με τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό κάθε δήμου, και πάντα σύμφωνα με τις αυξανόμενες λαϊκές ανάγκες για άθληση.

Καμία παραχώρηση δημόσιας γης σε ιδιώτες, για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σε υποδομές που αφορούν τον αθλητισμό, τον τουρισμό κ.λπ.

Οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν

Οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν, ούτε να μπαίνουν στη ζυγαριά "κόστους - οφέλους". Η υγεία, η άθληση και η ψυχαγωγία του λαού είναι δικαίωμα και πρέπει να διασφαλιστούν με ευθύνη του κράτους.

Για να αναπτυχθεί ο αθλητισμός, να αγκαλιάσει χωρίς αποκλεισμούς το σύνολο της νεολαίας και να ανταποκριθεί συνολικά στον προορισμό του, απαιτείται σύγκρουση με την οικονομία του κέρδους, με την πολιτική που βλέπει τον αθλητισμό ως μπίζνες και τζόγο, με το κράτος και την εξουσία που υπολογίζει τις ανθρώπινες ανάγκες ως κόστος.

Το σύνθημα "Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια για λίγους" απαντάει σήμερα και στην ανάγκη που έχει ένας νέος άνθρωπος να αθληθεί. Μια απάντηση που δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά, αλλά με την ανάπτυξη ενιαίου σχεδίου που να αναγνωρίζει συνολικά τον ουσιαστικό ρόλο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην ανάπτυξη, διαμόρφωση και εξέλιξη του εργαζόμενου ανθρώπου σήμερα. Με την ύπαρξη ενός πλέγματος υποδομών και εγκαταστάσεων. Με τη διεξαγωγή και παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τους αθλούμενους. Μόνο τότε ο αθλητισμός θα αποκτά τον κοινωνικό του ρόλο, θα ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, με επίκεντρο τον νέο, τον εργαζόμενο, το σύνολο των ηλιακών ομάδων. Η σημερινή χρήση των σύγχρονων μέσων, η τεχνολογική ανάπτυξη και ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι δίνουν τη δυνατότητα να αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος (μη εργάσιμος) και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. Βασική προϋπόθεση είναι όλος αυτός ο πλούτος που παράγει ο εργαζόμενος να επιστρέφει σε αυτόν σχεδιασμένα, με δωρεάν σύγχρονες παροχές. Για να γίνει αυτό χρειάζεται σύγκρουση, χρειάζεται ρήξη με την ΕΕ και τα κόμματα που την υπηρετούν. Ετσι μόνο θα ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίηση του δικαιώματος στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό για όλο τον λαό και ιδιαίτερα για τη νεολαία».