ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Τελευταίο «χαρτί» για την Εθνική

Με την ήττα στη Γλασκόβη να έχει ψαλιδίσει τις ελληνικές ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, η Εθνική ομάδα παίζει το τελευταίο της «χαρτί» την Κυριακή 12/10 στην Κοπεγχάγη με αντίπαλο τη Δανία για την 4η αγωνιστική του 3ου προκριματικού ομίλου (21.45 - Alpha).

Μετρώντας μία νίκη (επί της Λευκορωσίας) και δύο ήττες (από Δανία και Σκωτία) η ελληνική ομάδα έχει χάσει το «τρένο» για την πρωτιά του ομίλου και την απευθείας πρόκριση, ενώ έχει μείνει πίσω και στο κυνήγι της 2ης θέσης, που μπορεί να δώσει δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης μέσω των πλέι οφ. Ετσι, κόντρα στους Δανούς θέλει μόνο νίκη προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες της στη συνέχεια του ομίλου.

Στο άλλο ματς η Σκωτία υποδέχεται τη Λευκορωσία την ίδια μέρα (21.45 - Novasports 2).

BASKET LEAGUE

Πρώτο ραντεβού για τους «αιώνιους»

Η πρώτη φετινή κόντρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στο ΣΕΦ τη Δευτέρα 13/10, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Basket League. Οι «αιώνιοι» αντίπαλοι, που είναι και τα αδιαφιλονίκητα φαβορί ώστε για άλλη μια χρονιά να διεκδικήσουν μεταξύ τους τον τίτλο, θα αναζητήσουν τη νίκη που θα δώσει σε έναν απ' αυτούς το προβάδισμα για την πρωτιά στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, αλλά και ψυχολογική ώθηση ενόψει των επόμενων μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Η 2η αγωνιστική περιλαμβάνει κι άλλα, μικρότερα ντέρμπι, τοπικού χαρακτήρα, όπως το ΑΕΚ - Πανιώνιος στην Αθήνα και το ΠΑΟΚ - Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά:

Σάββατο 11/10: Αρης - Κολοσσός Ρόδου (16.00 - ΕΡΤ2), Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι (16.00 - ΕΡΤ Sport 1), ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19.30 - ΕΡΤ2).

Κυριακή 12/10: ΑΕΚ - Πανιώνιος (13.00), Περιστέρι - Μύκονος (16.00 - ΕΡΤ2)

Δευτέρα 13/10: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19.00 - ΕΡΤ2).

SUPER LEAGUE 2

Δοκιμασία στην Τρίπολη για τη Νίκη Βόλου

Η δύσκολη αποστολή της Νίκης Βόλου, πρωτοπόρου του 1ου ομίλου της Super League 2, στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Β', και η αθηναϊκή συνοικιακή κόντρα Πανιωνίου και Ηλιούπολης στον 2ο όμιλο, είναι τα ματς που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής. Κατά τ' άλλα, τον πρώτο λόγο έχει η πρωτοπόρος και αήττητη στον 2ο όμιλο Καλαμάτα, φιλοξενώντας το Αιγάλεω. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος

Σάββατο 11/10: Μακεδονικός - Ηρακλής (14.00 - Action24), Αστέρας Τρίπολης Β' - Νίκη Βόλου (14.00 - Athletico.gr), Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης (16.00).

Κυριακή 12/10: ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγέννηση Καρδίτσας (16.00), Καβάλα - ΠΑΟΚ Β' (16.00).

2ος όμιλος

Σάββατο 11/10: Καλαμάτα - Αιγάλεω (16.00), Μαρκό - Ελλάς Σύρου (16.00).

Κυριακή 12/10: Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β' (14.00 - Action24), Πανιώνιος - Ηλιούπολη (14.00), Παναργειακός - Χανιά (14.00).

WATERPOLO LEAGUE

Δυνατή κόντρα στο Ποσειδώνιο

Με τη 2η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Waterpolo League ανδρών. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση στο Ποσειδώνιο μεταξύ ΠΑΟΚ και Υδραϊκού για τον 2ο όμιλο, ενώ στα υπόλοιπα ματς υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Αναλυτικά:

Σάββατο 11/10: Χανιά - Εθνικός (14.30), Παλαιό Φάληρο - Βουλιαγμένη (18.00), Παναθηναϊκός - ΝΕ Πατρών (19.00), Ολυμπιακός - Γλυφάδα (19.00), ΟΦΘ - Απόλλων Σμύρνης (19.00).

Κυριακή 12/10: ΠΑΟΚ - Υδραϊκός (18.15).