Για μία ακόμα φορά οι δύο ποδοσφαιρικές Συνομοσπονδίες απέφυγαν να προχωρήσουν σε κυρώσεις κατά του Ισραήλ
Αλλωστε, ξεκάθαρη απόδειξη για τις επιλεκτικές ευαισθησίες της FIFA και της UEFA αποτελεί το δόγμα που οι δυο τους έχουν παγιώσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εκείνο του «no politica». Ενα δόγμα που επικαλούνται σε μια προσπάθεια να αποφύγουν λαϊκές αντιδράσεις κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα στις εξέδρες, ή ακόμα και στους αγωνιστικούς χώρους από παίκτες και προπονητές που δεν συμβαδίζουν με την κυρίαρχη προπαγάνδα και τσαλακώνουν τη βιτρίνα του «προϊόντος». Από την άλλη, κραυγαλέο είναι ότι οι ίδιες Συνομοσπονδίες ουκ ολίγες φορές έχουν παρακάμψει το δικό τους δόγμα, παίρνοντας με τον τρόπο τους ξεκάθαρη θέση, π.χ. με τη στάση τους στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας, τον αποκλεισμό της Γιουγκοσλαβίας παλιότερα κ.λπ.
Αφενός γιατί ξεκάθαρα είχαν αποτύχει να ελέγξουν ή να περιορίσουν τις αντιδράσεις, παρά τις τιμωρίες που επιβλήθηκαν σε ομάδες που φίλαθλοί τους προχώρησαν σε σχετικές διαμαρτυρίες (Παρί Σεν Ζερμέν, Σέλτικ, ΑΕΚ κ.λπ.), αφετέρου καθώς τόσο οι διαμαρτυρίες στα γήπεδα όσο και η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο διατηρούσαν στο προσκήνιο το ζήτημα της συμμετοχής του τελευταίου στις διεθνείς διοργανώσεις.
Σχετικά με αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και δύο χρόνια οι FIFA και UEFA τηρούν «σιγή ιχθύος» σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων στις ισραηλινές ομάδες, παρά το σχετικό αίτημα του υπουργείου Αθλητισμού της Παλαιστίνης και άλλων ποδοσφαιρικών και μη φορέων και οργανώσεων. Παράλληλα, επιτρέπουν - χωρίς καν την παραμικρή τυπική τιμωρία - στους Ισραηλινούς οπαδούς, είτε σε διασυλλογικό είτε σε διεθνές επίπεδο, να εκμεταλλεύονται τη συγκυρία ως ευκαιρία ανάδειξης της ισραηλινής προπαγάνδας, προκαλώντας μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις επεισόδια (π.χ. στο Αμστερνταμ πριν λίγους μήνες).
Associated Press
Ετσι, με τον κλοιό να σφίγγει, στα τέλη Σεπτέμβρη FIFA και UEFA υποχρεώθηκαν να ανοίξουν πιο σοβαρά από ποτέ το ζήτημα της επιβολής ποδοσφαιρικών κυρώσεων στο Ισραήλ. Ως αποτέλεσμα, αρχές Οκτώβρη υπήρξε έντονη κινητικότητα, αρχικά σε παρασκηνιακό επίπεδο στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης των δυο Συνομοσπονδιών, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με την περίπτωση του Ισραήλ. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ουκ ολίγα αθλητικά - και όχι μόνο - ευρωπαϊκά ΜΜΕ με δημοσιεύματά τους παρουσίαζαν ως πιο ορατό από ποτέ το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων. Τόσο τα εν λόγω δημοσιεύματα όσο και οι συζητήσεις στο παρασκήνιο έδειξαν να θορυβούν έντονα την πλευρά του Ισραήλ, με κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες, μέχρι και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, να απευθύνουν δημόσιες εκκλήσεις σε FIFA και UEFA να μην προχωρήσουν σε κυρώσεις σε βάρος των ισραηλινών ομάδων.
Ετσι, με άλλοθι τις συζητήσεις για το αμερικανικό «ειρηνευτικό σχέδιο», οι δύο Συνομοσπονδίες αποφάσισαν για μία ακόμα φορά την τελευταία διετία να παγώσουν κάθε τυχόν απόφαση για κυρώσεις σε βάρος του ισραηλινού ποδοσφαίρου. Η FIFA δεν συμπεριέλαβε καν το ζήτημα στη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την πρώτη βδομάδα του Οκτώβρη, ενώ το ίδιο διάστημα η UEFA ανακάλεσε τη σύγκληση της Εκτελεστικής της Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί...