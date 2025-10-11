FIFA - UEFA

Ξανά «δεν άκουσαν - δεν είδαν» για το έγκλημα στη Γάζα

Στον δρόμο της γνωστής επιλεκτικής αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και τις αντιδράσεις που αυτά δημιουργούν στις εξέδρες βάδισαν για μία ακόμα φορά οι δύο μεγαλύτεροι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί, FIFA και UEFA. Με αφορμή τη συζήτηση για αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, λόγω του εγκλήματος σε βάρος του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, αναδείχθηκαν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που τηρούν οι δύο Συνομοσπονδίες, ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί.

Αλλωστε, ξεκάθαρη απόδειξη για τις επιλεκτικές ευαισθησίες της FIFA και της UEFA αποτελεί το δόγμα που οι δυο τους έχουν παγιώσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εκείνο του «no politica». Ενα δόγμα που επικαλούνται σε μια προσπάθεια να αποφύγουν λαϊκές αντιδράσεις κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα στις εξέδρες, ή ακόμα και στους αγωνιστικούς χώρους από παίκτες και προπονητές που δεν συμβαδίζουν με την κυρίαρχη προπαγάνδα και τσαλακώνουν τη βιτρίνα του «προϊόντος». Από την άλλη, κραυγαλέο είναι ότι οι ίδιες Συνομοσπονδίες ουκ ολίγες φορές έχουν παρακάμψει το δικό τους δόγμα, παίρνοντας με τον τρόπο τους ξεκάθαρη θέση, π.χ. με τη στάση τους στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας, τον αποκλεισμό της Γιουγκοσλαβίας παλιότερα κ.λπ.

Το τελευταίο διάστημα, με τις λαϊκές αντιδράσεις να πληθαίνουν συνεχώς στις εξέδρες των ευρωπαϊκών γηπέδων αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο υπέρ του αγώνα του παλαιστινιακού λαού για ελεύθερη πατρίδα και καταδίκης της σφαγής στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, FIFA και UEFA έδειξαν να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο.

Αφενός γιατί ξεκάθαρα είχαν αποτύχει να ελέγξουν ή να περιορίσουν τις αντιδράσεις, παρά τις τιμωρίες που επιβλήθηκαν σε ομάδες που φίλαθλοί τους προχώρησαν σε σχετικές διαμαρτυρίες (Παρί Σεν Ζερμέν, Σέλτικ, ΑΕΚ κ.λπ.), αφετέρου καθώς τόσο οι διαμαρτυρίες στα γήπεδα όσο και η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο διατηρούσαν στο προσκήνιο το ζήτημα της συμμετοχής του τελευταίου στις διεθνείς διοργανώσεις.

Σχετικά με αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και δύο χρόνια οι FIFA και UEFA τηρούν «σιγή ιχθύος» σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων στις ισραηλινές ομάδες, παρά το σχετικό αίτημα του υπουργείου Αθλητισμού της Παλαιστίνης και άλλων ποδοσφαιρικών και μη φορέων και οργανώσεων. Παράλληλα, επιτρέπουν - χωρίς καν την παραμικρή τυπική τιμωρία - στους Ισραηλινούς οπαδούς, είτε σε διασυλλογικό είτε σε διεθνές επίπεδο, να εκμεταλλεύονται τη συγκυρία ως ευκαιρία ανάδειξης της ισραηλινής προπαγάνδας, προκαλώντας μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις επεισόδια (π.χ. στο Αμστερνταμ πριν λίγους μήνες).





«Μάννα εξ ουρανού» made in USA

Ως επιστέγασμα της πίεσης προς FIFA και UEFA ήρθε στα τέλη του Σεπτέμβρη και η πλευρά του ΟΗΕ, με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων να τις καλούν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση είναι «μια απαραίτητη απάντηση στη συνεχιζόμενη γενοκτονία» που συντελείται στη Γάζα. Σε ακόμα πιο δύσκολη θέση ήρθαν οι δύο Συνομοσπονδίες και σε άλλον έναν τομέα: Η διεύρυνση των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ προς αραβικά κράτη (π.χ. επίθεση Μοσάντ στο Κατάρ) και οι αντιδράσεις που ακολούθησαν είχαν άμεσο αντίκτυπο στις εμπορικές και χορηγικές συνεργασίες, όπου το αραβικό κεφάλαιο πρωτοστατεί εδώ και χρόνια.

Ετσι, με τον κλοιό να σφίγγει, στα τέλη Σεπτέμβρη FIFA και UEFA υποχρεώθηκαν να ανοίξουν πιο σοβαρά από ποτέ το ζήτημα της επιβολής ποδοσφαιρικών κυρώσεων στο Ισραήλ. Ως αποτέλεσμα, αρχές Οκτώβρη υπήρξε έντονη κινητικότητα, αρχικά σε παρασκηνιακό επίπεδο στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης των δυο Συνομοσπονδιών, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με την περίπτωση του Ισραήλ. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ουκ ολίγα αθλητικά - και όχι μόνο - ευρωπαϊκά ΜΜΕ με δημοσιεύματά τους παρουσίαζαν ως πιο ορατό από ποτέ το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων. Τόσο τα εν λόγω δημοσιεύματα όσο και οι συζητήσεις στο παρασκήνιο έδειξαν να θορυβούν έντονα την πλευρά του Ισραήλ, με κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες, μέχρι και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, να απευθύνουν δημόσιες εκκλήσεις σε FIFA και UEFA να μην προχωρήσουν σε κυρώσεις σε βάρος των ισραηλινών ομάδων.





Με τις ισραηλινές προτροπές να μη φαίνεται αρχικά να επηρεάζουν και πολύ την κατάσταση, το ζήτημα άρχισε να «χοντραίνει» όταν προχώρησε σε ανάλογη κίνηση απέναντι σε FIFA και UEFA και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, ο οποίος τις κάλεσε ...να αναβάλουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ, επικαλούμενος το περιβόητο «ειρηνευτικό σχέδιό» του (εν εξελίξει τότε) αλλά και την επικείμενη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ (μαζί με Καναδά και Μεξικό). Η κίνηση Τραμπ, σε συνδυασμό με τις άριστες σχέσεις που διατηρεί με τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και το ζήτημα του Μουντιάλ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (π.χ. το ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ), αποδείχθηκε «μάννα εξ ουρανού» για τη FIFA ώστε να αλλάξει η κατάσταση και να βγει, όπως και η UEFA, από τα αδιέξοδα στα οποία είχαν περιέλθει το προηγούμενο διάστημα.

Ετσι, με άλλοθι τις συζητήσεις για το αμερικανικό «ειρηνευτικό σχέδιο», οι δύο Συνομοσπονδίες αποφάσισαν για μία ακόμα φορά την τελευταία διετία να παγώσουν κάθε τυχόν απόφαση για κυρώσεις σε βάρος του ισραηλινού ποδοσφαίρου. Η FIFA δεν συμπεριέλαβε καν το ζήτημα στη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την πρώτη βδομάδα του Οκτώβρη, ενώ το ίδιο διάστημα η UEFA ανακάλεσε τη σύγκληση της Εκτελεστικής της Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί...

