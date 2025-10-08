«Ανάδρομο ευχολόγιο. Wish no more»

Την εικαστική έκθεση τηςπου από την πρώτη στιγμή τράβηξε το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικέων, επισκέφτηκε το απόγευμα της Δευτέρας αντιπροσωπεία των Οργανώσεων Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με επικεφαλής τηνμέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος, τονμέλος της ΚΕ, και τονμέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.

Μέσα από την έκθεση η δημιουργός θέλει να στείλει το μήνυμα «τέρμα οι ευχές, καιρός για δράση». Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο αλληλένδετους άξονες: Την εικόνα της γυναίκας ως φορέα κληρονομιάς, μνήμης και αντοχής, και τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου και των κοινωνικών συγκρούσεων. Οι άξονες αυτοί τέμνονται σε έργα που συνδυάζουν την προσωπική αφήγηση με τη συλλογική εμπειρία, μετατρέποντας την Τέχνη σε ζωντανό αρχείο. Η έκθεση, δίνοντας στον θεατή τον ρόλο του ενεργού συμμέτοχου, ολοκληρώνεται με την προτροπή να γράψει τις σκέψεις του για το αύριο ως μέρος της γλυπτικής εγκατάστασης «Τέρμα οι ευχές».

Το έργο της Χρ. Κοφίνα υπηρετεί μια πραγματικά κοινωνική Τέχνη, η οποία δεν χωρά στα στεγανά της εμπορευματοποίησης. Εμπνέεται από τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων του μόχθου, επιδιώκει να συμβάλλει στη διεύρυνση και στην αναβάθμισή τους, στην εκπλήρωσή τους.

«Πρωτότυπη, ευφάνταστη, με ξεκάθαρη προοπτική για την εργατική τάξη και όλο τον λαό» χαρακτήρισε την έκθεση η Θ. Καπέτη, προσθέτοντας ότι «έτσι ακριβώς πρέπει να είναι οι καλλιτέχνες. Να ανοίγουν το μυαλό του κόσμου, της εργατικής τάξης, να δείχνουν τον δρόμο, την προοπτική, να εμπνέουν και να σαλπίζουν τους αγώνες για το αύριο».

Η έκθεση φιλοξενείται στο Εικαστικό Εργαστήριο «Ηλιος» στη Θεσσαλονίκη έως και σήμερα 8 Οκτώβρη, οπότε θα πραγματοποιηθεί και οργανωμένη ξενάγηση στις 6 μ.μ. Ηδη την έχουν επισκεφτεί σωματεία και φορείς.

Η Χρ. Κοφίνα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ και του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και στον Πολιτισμό. Εχει στο ενεργητικό της άλλες δύο ατομικές εκθέσεις και έχει πάρει μέρος σε δεκάδες ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ιδρυτικό μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας «Fire Art» και ραδιοφωνική παραγωγός της εκπομπής «Τεχνηκράτες» στον «904 Αριστερά στα FM».