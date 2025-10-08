ΣΕΡΡΕΣ

Παρουσιάστηκε η έκδοση «Πουλιά στη Θύελλα»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η εκδήλωση της Tομεακής Oργάνωσης Σερρών του ΚΚΕ και των εκδόσεων «Σύγχρονη Εποχή» για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σερραίου γιατρού και συγγραφέα Κωνσταντίνου Μπαρμπούτη με τίτλο «Πουλιά στη Θύελλα».

Η Φιλιώ Σαραντίδου, ιστορικός και περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», στην τοποθέτησή της παρουσίασε ζητήματα σχετικά με τη στρατευμένη Τέχνη, τον ρόλο των προοδευτικών καλλιτεχνών σήμερα και ποια είναι η σχέση της σημερινής λογοτεχνικής δημιουργίας με τις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές «θύελλες». Μέσα από τις ιστορίες και την καθηλωτική αφήγηση του βιβλίου, χαρτογράφησε ενδιαφέρουσες στιγμές της πολιτικής και της εργατικής Ιστορίας του λαού μας, φωτίζοντας την ελπιδοφόρα διέξοδο που προτείνουν οι κομμουνιστές.

Η Αλεξία Μπούμπα, Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Σερρών του ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του Κόμματος, εστίασε στην πολύχρονη κομματική και πολιτική διαδρομή του συντρόφου Κ. Μπαρμπούτη, η οποία διαπερνά με έντεχνο τρόπο και τις ζωές των ηρώων του μυθιστορήματος. Συνέδεσε την αξία του πολιτικού βιβλίου με τα σύγχρονα πολιτικά καθήκοντα που απορρέουν από τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες σήμερα, που οι σειρήνες της υποταγής και του πολέμου χτυπούν ασταμάτητα.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο συγγραφέας, ο οποίος προκαλώντας συγκίνηση παρουσίασε αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία από την ιδιαίτερη πατρίδα του, Ηράκλεια Σερρών, και ανέδειξε τις μνήμες και τις εμπειρίες που τον οδήγησαν στη συγγραφή του βιβλίου. Εστίασε ακόμα στην ελπιδοφόρα προοπτική του αγώνα, καθώς και στην αξία της μόρφωσης για να γίνει κατανοητό το πώς αλλάζει ο κόσμος.