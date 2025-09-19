Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίζεται στα προκριματικά του ακοντισμού
Στην τρίτη της παρουσία στη διοργάνωση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκεντρώνει μεγάλες προσδοκίες για διάκριση, με βάση και την πολύ καλή εικόνα που έχει δείξει στις φετινές της εμφανίσεις. Ενδεικτικά, η Τζένγκο έχει καταφέρει να ρίξει 9 φορές το ακόντιο πάνω από τα 60 μ. στις τελευταίες 12 εμφανίσεις της, με καλύτερη φετινή της επίδοση τα 64,90 μ., ενώ το ατομικό ρεκόρ της είναι 65,81 μ. Καθώς δε το όριο για πρόκριση στον τελικό έχει οριστεί στα 62,50 μ., στον σημερινό προκριματικό οι προϋποθέσεις φαντάζουν για την Τζένγκο καλύτερες από κάθε άλλη φορά.
Για το καλύτερο πάλεψε στα ημιτελικά των 200 μ. η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, έμεινε όμως 7η στην προκριματική σειρά της, με χρόνο 23.04, 22η θέση στην τελική κατάταξη και εκτός τελικού. Πάντως η παρουσία στα ημιτελικά του αγωνίσματος, και μάλιστα μετά από εκείνη στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτελεί σημαντική επιτυχία για την νεαρή σπρίντερ.