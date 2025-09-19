ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025

Στοχεύει στον τελικό η Ελίνα Τζένγκο

Με στόχο να βρεθεί για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στον ακοντισμό, ηρίχνεται σήμερα στη μάχη, στη φετινή διοργάνωση στο Τόκιο, θέλοντας να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε στις προηγούμενες διοργανώσεις, το 2022 στη Γιουτζίν και το 2023 στη Βουδαπέστη, όταν είχε χάσει την πρόκριση στον τελικό, παρότι και τις δυο φορές είχε όλες τις δυνατότητες γι' αυτό.

Στην τρίτη της παρουσία στη διοργάνωση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκεντρώνει μεγάλες προσδοκίες για διάκριση, με βάση και την πολύ καλή εικόνα που έχει δείξει στις φετινές της εμφανίσεις. Ενδεικτικά, η Τζένγκο έχει καταφέρει να ρίξει 9 φορές το ακόντιο πάνω από τα 60 μ. στις τελευταίες 12 εμφανίσεις της, με καλύτερη φετινή της επίδοση τα 64,90 μ., ενώ το ατομικό ρεκόρ της είναι 65,81 μ. Καθώς δε το όριο για πρόκριση στον τελικό έχει οριστεί στα 62,50 μ., στον σημερινό προκριματικό οι προϋποθέσεις φαντάζουν για την Τζένγκο καλύτερες από κάθε άλλη φορά.

Πάλεψε η Εμμανουηλίδου

Για το καλύτερο πάλεψε στα ημιτελικά των 200 μ. η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, έμεινε όμως 7η στην προκριματική σειρά της, με χρόνο 23.04, 22η θέση στην τελική κατάταξη και εκτός τελικού. Πάντως η παρουσία στα ημιτελικά του αγωνίσματος, και μάλιστα μετά από εκείνη στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτελεί σημαντική επιτυχία για την νεαρή σπρίντερ.

Εκτός τελικού στο ύψος έμεινε ηη οποία στα προκριματικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 1,88 μ. και αποκλείστηκε, έχοντας ως καλύτερο άλμα 1,83 μ. Η Ελληνίδα άλτρια έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και σε χαμηλές για την ίδια επιδόσεις, αφού έχει περάσει το συγκεκριμένο ύψος τρεις φορές φέτος.