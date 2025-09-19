Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη 2025
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025
Στοχεύει στον τελικό η Ελίνα Τζένγκο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίζεται στα προκριματικά του ακοντισμού

Με στόχο να βρεθεί για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στον ακοντισμό, η Ελίνα Τζένγκο ρίχνεται σήμερα στη μάχη, στη φετινή διοργάνωση στο Τόκιο, θέλοντας να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε στις προηγούμενες διοργανώσεις, το 2022 στη Γιουτζίν και το 2023 στη Βουδαπέστη, όταν είχε χάσει την πρόκριση στον τελικό, παρότι και τις δυο φορές είχε όλες τις δυνατότητες γι' αυτό.

Στην τρίτη της παρουσία στη διοργάνωση η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκεντρώνει μεγάλες προσδοκίες για διάκριση, με βάση και την πολύ καλή εικόνα που έχει δείξει στις φετινές της εμφανίσεις. Ενδεικτικά, η Τζένγκο έχει καταφέρει να ρίξει 9 φορές το ακόντιο πάνω από τα 60 μ. στις τελευταίες 12 εμφανίσεις της, με καλύτερη φετινή της επίδοση τα 64,90 μ., ενώ το ατομικό ρεκόρ της είναι 65,81 μ. Καθώς δε το όριο για πρόκριση στον τελικό έχει οριστεί στα 62,50 μ., στον σημερινό προκριματικό οι προϋποθέσεις φαντάζουν για την Τζένγκο καλύτερες από κάθε άλλη φορά.

Πάλεψε η Εμμανουηλίδου

Για το καλύτερο πάλεψε στα ημιτελικά των 200 μ. η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, έμεινε όμως 7η στην προκριματική σειρά της, με χρόνο 23.04, 22η θέση στην τελική κατάταξη και εκτός τελικού. Πάντως η παρουσία στα ημιτελικά του αγωνίσματος, και μάλιστα μετά από εκείνη στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτελεί σημαντική επιτυχία για την νεαρή σπρίντερ.

Εμεινε χαμηλά η Γκούσιν


Εκτός τελικού στο ύψος έμεινε η Τατιάνα Γκούσιν, η οποία στα προκριματικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 1,88 μ. και αποκλείστηκε, έχοντας ως καλύτερο άλμα 1,83 μ. Η Ελληνίδα άλτρια έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και σε χαμηλές για την ίδια επιδόσεις, αφού έχει περάσει το συγκεκριμένο ύψος τρεις φορές φέτος.

    

