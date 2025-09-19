ΜΠΑΣΚΕΤ

Δείγμα θετικό για τον ΠΑΟ

Με νίκη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στο διεθνές τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην Αυστραλία, 91-82 επί της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Η «πράσινη» ΚΑΕ διοργανώνει το τουρνουά για έβδομη χρονιά φέτος, και για πρώτη φορά στο εξωτερικό.

Το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού ήταν θετικό, καθώς η αναμέτρηση με τη σερβική ομάδα αποτέλεσε το πρώτο δυνατό τεστ από την έναρξη της προετοιμασίας. Για τους «πράσινους» ξεχώρισαν ο Ναν (22 πόντοι) και Γιούρτσεβεν (20 π.), για τη δε Παρτιζάν ο Ουάσιγκτον (19 π.).

Επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, την Κυριακή (12.00 ώρα Ελλάδας), είναι οι Αδελαΐδα 36ers.

ΑΕΚ: Μετά από εξαιρετική εμφάνιση η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 101-101 στην παράταση με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ (91-91 η κανονική διάρκεια) σε φιλικό αγώνα στη «Sunel Arena» των Ανω Λιοσίων. Κορυφαίος για την «Ενωση» ήταν ο Μπάρτλεϊ με 30 πόντους και για τη Φενέρ ο Μπιμπέροβιτς με 24.