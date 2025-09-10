ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Ο ήλιος πέρασε απ' τη στάχτη»

Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται σήμερα Τετάρτη στις 8 μ.μ.

Την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη, στις 6 μ.μ., θα παρουσιαστεί το δρώμενο «Υστερα πάλι πυροβολισμοί. Μετά σιωπή».

Η έκθεση θα λειτουργεί τις καθημερινές 6 μ.μ. με 9 μ.μ. και Σάββατο, Κυριακή και πρωινά 11 π.μ. με 2 μ.μ.

Η έκθεση επιχειρεί να μεταφέρει τον θεατή στο τοπίο μιας εποχής όπου η ανθρωπότητα βρέθηκε στο έσχατο σημείο της βαρβαρότητας - αλλά και της αντίστασης. Μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, μεικτές τεχνικές, video art, performance και εγκατάσταση, οι καλλιτέχνες της Fire Art αναμετρούνται με τα φαντάσματα του φασισμού και του πολέμου, ανασύροντας εικόνες, πρόσωπα, σκιές και φλόγες που δεν έσβησαν.

Στην έκθεση παρουσιάζονται τόσο ατομικά όσο και συλλογικά έργα τέχνης, που προέκυψαν μέσα από βιωματικό θεατρικό εργαστήρι στο οποίο συμμετείχαν μέλη της ομάδας. Από το θεατρικό εργαστήρι προέκυψαν επίσης τέσσερα κείμενα, που ηχογραφήθηκαν, ντύθηκαν με μουσική και αποτέλεσαν υλικό για τη δημιουργία video art, τα οποία κινηματογραφήθηκαν με εικαστική προσέγγιση και με στοιχεία καλλιτεχνικής εγκατάστασης και performance.

Οταν οι λαοί παίρνουν τις τύχες τους στα χέρια τους, μπορούν το ακατόρθωτο





Σε κείμενό του για την έκθεση ο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιλ, στη Γαλλία, αναφέρει:

«"Ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα", έγραψε ο διάσημος αστός θεωρητικός του πολέμου Κλαούζεβιτς τον 19o αιώνα. Ομως "ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους... Στους νικημένους, ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο...", όπως γράφει ο Μπρεχτ στο "Ενα ποίημα για τον πόλεμο". Το απόσπασμα αυτό, όπως ολόκληρο το ποίημα, αλλά και συνολικά το έργο του Μπρεχτ, δείχνει πώς η Τέχνη μπορεί να εκφράσει διάφανα και ατόφια την ουσία του ιμπεριαλιστικού πολέμου και των συνεπειών του για τους απλούς ανθρώπους της εργασίας και του μόχθου, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στην πλευρά των νικητών ή των νικημένων. Από την άλλη, οι κερδισμένοι των πολέμων είναι πάντα κάποιοι από τους καπιταλιστές, είτε βρίσκονται στην πλευρά των νικητών, είτε στην πλευρά των νικημένων, αφού έχουν ξαναμοιράσει τον κόσμο πάνω στα πτώματα των στρατιωτών και των αμάχων. Στην εποχή του ιμπεριαλισμού, πάνω από έναν αιώνα τώρα, οι πόλεμοι, είτε αυτοί που ονομάστηκαν παγκόσμιοι είτε οι άλλοι, ουκ ολίγοι, της ίδιας φύσης, συνεχίζουν και τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές τη σφαγή, τον όλεθρο και την ανθρωποφαγία για να μεγαλώνουν ατέρμονα τα κέρδη και τη λεία των λίγων.

Παράλληλα, ο Β' ΠΠ είχε τα δικά του χαρακτηριστικά. Οντας και ιμπεριαλιστικός για τις μεγάλες καπιταλιστικές χώρες, γέννησε τους μεγάλους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ανέδειξε την πάλη ενάντια στο φασιστικό και ναζιστικό τέρας, αλλά και την υπεράσπιση της πρώτης εργατικής σοσιαλιστικής χώρας, της ΕΣΣΔ, που επωμίστηκε το μεγαλύτερο βάρος της αντίστασης και της αντεπίθεσης ενάντια στη ναζιστική Γερμανία και στις φασιστικές δυνάμεις. Οι θυσίες των σοβιετικών λαών υπήρξαν αναρίθμητες πριν τη μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη.

Μεγαλειώδης ήταν και η ελληνική Εθνική Αντίσταση, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και των ΕΑΜικών οργανώσεων: Ο αγώνας του ελληνικού λαού μαζί με τις τεράστιες θυσίες αποτελεί επίσης μια ξεχωριστή ιστορική σελίδα, και τοποθετεί την ΕΑΜική Αντίσταση ως μία από τις πιο μεγαλειώδεις παγκοσμίως.

Η παγκόσμια νίκη των λαών ενάντια στον φασισμό, τα αντιστασιακά κινήματα, ο αγώνες, οι θυσίες, αποτέλεσαν μέρος ενός ιστορικού προωθητικού κύματος που εμπνέει πάντα την πάλη των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων ανά τον κόσμο. Ισως μπορούσε να είχε αποτελέσει μια ακόμη πιο μεγάλη παγκόσμια προοπτική για ένα διαφορετικό μέλλον. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ιστορικό ζήτημα.

Οπως και να έχει, αυτή την έμπνευση και την προοπτική βρίσκουμε στο φως και στις σκιές των εικαστικών έργων που παρουσιάζει η ομάδα της Fire Art σε αυτήν την έκθεση, με ευκρίνεια και διεισδυτικότητα. Ενας δημιουργικός παλμός που μπολιάζει το πλαστικό αποτύπωμα με τις λογοτεχνικές αντανακλάσεις και τις θεατρικές συνηχήσεις. Ενας λόγος παραπάνω να σκύψει κανείς και να αναλογιστεί το εύρος του εγχειρήματος και το βάθος του θέματος».