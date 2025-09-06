ΤΑ ΑΛΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες κόντρες ανέδειξαν για τους «16» του Eurobasket οι διασταυρώσεις που προέκυψαν μετά το τέλος της α' φάσης. Σε κάποια ζευγάρια που προέκυψαν, βέβαια, θεωρητικά οι ρόλοι φαβορί και αουτσάιντερ μοιάζουν ξεκάθαροι, σε άλλα όμως οι ισορροπίες μεταξύ των αντιπάλων φαντάζουν πολύ πιο λεπτές.

Ανάμεσα στα ζευγάρια των «16» δεσπόζει το ντέρμπι μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας, δύο ομάδων με υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση. Οι «Ατζούρι» κατέλαβαν τη 2η θέση στον όμιλο της Λεμεσού, πίσω από την Ελλάδα, από την οποία ηττήθηκαν στην πρεμιέρα αλλά έκτοτε βελτιώνονται διαρκώς. Από την άλλη η Σλοβενία, του σπουδαίου ΝΒΑer Λούκα Ντόνσιτς, είχε μεν διακυμάνσεις στην απόδοσή της στον 4ο όμιλο, όπου τερμάτισε 3η με 3 νίκες και 2 ήττες, τώρα που έχουμε μπει στα νοκ άουτ όμως αναμένεται να εμφανιστεί με μεγαλύτερες αξιώσεις.

Το δικό της ενδιαφέρον έχει και η κόντρα της Βαλτικής, με τη Λιθουανία να αντιμετωπίζει την «οικοδέσποινα» της τελικής φάσης, Λετονία, για μια θέση στην οκτάδα.

Μεγάλα φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά θεωρούνται η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, που αντιμετωπίζει την Πορτογαλία, και η φιλόδοξη Τουρκία με αντίπαλο τη Σουηδία. Σερβία και Γαλλία επίσης έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι σε Φινλανδία και Γεωργία αντίστοιχα, σε αγώνες όμως που κρύβουν παγίδες. Τέλος, μοιρασμένα μοιάζουν τα προγνωστικά στο ζευγάρι Πολωνία - Βοσνία.