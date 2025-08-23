Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 - Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΝΤΜΙΤΡΙ ΝΤΜΙΤΡΙΕΒΙΤΣ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ - ΙΒΑΝ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΣΟΛΕΡΤΙΝΣΚΙ (3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1902-11 ΦΛΕΒΑΡΗ 1944)
Μια ευγενής και δυνατή φιλία κλειδωμένη με την κοινή αγάπη τους για τη μουσική και όχι μόνο

Ο συνθέτης αφιέρωσε στη μνήμη του το θρηνώδες «Τρίο για πιάνο αρ. 2, σε μι ελάσσονα, έργο 67»

Ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς με τον Ιβάν Σολερτίνσκι, τον Ιούλη του 1942, στο Νοβοσιμπίρσκ, κατά την προετοιμασία της «7ης Συμφωνίας» του
Ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς με τον Ιβάν Σολερτίνσκι, τον Ιούλη του 1942, στο Νοβοσιμπίρσκ, κατά την προετοιμασία της «7ης Συμφωνίας» του
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η επανέκδοση του έξοχου βιβλίου «Ντμίτρι Σοστακόβιτς - για τον ίδιο και την εποχή του» (εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή») για έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες του 20ού αιώνα, πραγματικά είναι πρόκληση για να αναζητήσουμε πολλές και ποικίλες πτυχές της προσωπικότητάς του.

Ενα σημείο της αυτοβιογραφίας του, στο οποίο συνήθως δεν επικεντρώνεται η κριτική της Δύσης, είναι η καθοριστική σχέση του συνθέτη με τον κριτικό και μουσικολόγο Ιβάν Ιβάνοβιτς Σολερτίνσκι (1902-1944), μια πραγματική ιδιοφυία. Ο τελευταίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, γεγονός που κόστισε στον τότε 38χρονο κύριο εκφραστή της σοβιετικής μουσικής.

Ενα τρίο για πιάνο στη μνήμη του αγαπημένου Ιβάν

Ο φίλος Ντμίτρι, όταν μαθαίνει τον θάνατο του Ιβάν, πέφτει σε βαθιά, βουβή μελαγχολία. Στις 15 Φλεβάρη 1944 αρχίζει να συνθέτει το «Τρίο για πιάνο αρ. 2, σε μι ελάσσονα, έργο 67», αφιερωμένο στη μνήμη του πρόωρα χαμένου φίλου. Το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώνεται, μέσα στο καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, κατά τη διαμονή του καλλιτέχνη στον Οίκο Συνθετών του Ιβάνοβο.

Η πρώτη παρουσίαση της σύνθεσης, μαζί με τη σύλληψη της ίδιας περιόδου, το «Κουαρτέτο αρ. 2, σε λα μείζονα, έργο 68», πραγματοποιείται στις 14 Νοέμβρη 1944, στη Μεγάλη Αίθουσα της Φιλαρμονικής του Λένινγκραντ. Ακριβώς το ίδιο κοντσέρτο επαναλήφθηκε μετά από δύο βδομάδες, στη Μεγάλη Αίθουσα του Ωδείου της Μόσχας.


Αυτή τη χρονιά είχε την τιμητική της η «Συμφωνία αρ. 8», που την έπαιξε, για πρώτη φορά, στις 6 Δεκέμβρη, στο Λένινγκραντ, που πια είχε απελευθερωθεί από τον αποκλεισμό. Προηγουμένως οι μεγάλες ορχήστρες του αστικού κόσμου είχαν παίξει τη συγκεκριμένη σύνθεση, στη Νέα Υόρκη, με αρχιμουσικό τον Αρτούρ Ροντζίνσκι (2 Απρίλη), στη Βοστώνη με τον Σερζ Κουσεβίτσκι (21 και 22 Απρίλη), στο Μεξικό με τον Κάρλος Τσαβέζ (26 Μάη) και στο Λονδίνο με τον Σερ Χένρι Γουντ (23 Ιούλη).

Στο αποκορύφωμα της δύναμης και της ενεργητικότητάς του

Ο θάνατος του αγαπημένου φίλου και συνομιλητή επέρχεται στις 11 Φλεβάρη 1944, στο Νοβοσιμπίρσκ. «Ηταν νέος, στο αποκορύφωμα της δύναμης και της ενεργητικότητάς του», σχολιάζει την αλγεινή αναγγελία ο αδελφοποιητός.

«Ο Σολερτίνσκι», φιλοτεχνεί τον άνθρωπο πίσω από τον διανοούμενο, «ήταν μεγάλη, ζωντανή προσωπικότητα. Δύσκολα θα βρισκόταν κάποιος που να είναι τόσο βαθύς γνώστης τόσο πολλών πραγμάτων. Αλλά τον περισσότερο καιρό του τον αφιέρωνε στη μουσική, την αγαπημένη του μορφή τέχνης».

Τον πρωτοσυνάντησε, ο κατά τέσσερα χρόνια νεότερός του, τον χειμώνα του 1921, «αν και τον είχα ακουστά από πιο πριν» - όπως θυμόταν - «γιατί είχε αποκτήσει τη φήμη του πιο τακτικού επισκέπτη στις αίθουσες συναυλιών του (τότε) Πέτρογκραντ. Πραγματικά ήταν φανατικός με τα κοντσέρτα. Οταν άκουγε μουσική φαινόταν να δοκιμάζει την υπέρτατη απόλαυση. Μετά το τέλος κάθε συναυλίας, για πολλή ώρα συζητούσε με τους φίλους του γύρω από τις εντυπώσεις τους. Με το πηλήκιο του Κόκκινου Στρατού και το κακοραμμένο ελαφρό (παρά τον άγριο χειμώνα) πανωφόρι του, ήταν αδύνατο να μην τραβήξει την προσοχή του κόσμου, έτσι φλογερά που συζητούσε με τη συντροφιά του».

Ιβάν Σολερτίνσκι: Πολύγλωσση φορητή εγκυκλοπαίδεια

Ο μουσικός ανάμεσα στον προνομιακό συνομιλητή του (αριστερά), υπό τη σκέπη του Τσέχου αρχιμουσικού Βάτσλαβ Τάλιχ (1883-1961)
Ο μουσικός ανάμεσα στον προνομιακό συνομιλητή του (αριστερά), υπό τη σκέπη του Τσέχου αρχιμουσικού Βάτσλαβ Τάλιχ (1883-1961)
Ομως, οι μελλοντικοί φίλοι ήρθαν σε εγγύτερη γνωριμία στο σπίτι του αρχιμουσικού Νικολάι Μάλκο (1883-1961), ο οποίος διηύθυνε τη «Συμφωνία αρ. 1», στις 12 Μάη 1926, με τη Φιλαρμονική του Λένινγκραντ. Αυτής της ίδιας ορχήστρας την καλλιτεχνική διεύθυνση θα αναλάβει, πέντε χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο πρόωρα χαμένος Ιβάν Σολερτίνσκι. Η πολυμάθεια του εκλιπόντος υπήρξε χαρακτηριστική. Την αναπαράγει με τη διαδικασία της απομνημόνευσης ο ανιδιοτελής συνομιλητής του:

«Πολλοί κοινοί γνωστοί μας συνήθιζαν να λένε (...) πως ήξερε κάθε γλώσσα που είχε ποτέ υπάρξει πάνω στη Γη, πως είχε μάθει κάθε επιστήμη, πως ήξερε απέξω ολόκληρο τον Σέξπιρ, τον Πούσκιν και τον Γκόγκολ, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, κοντολογίς πως ήξερε τα πάντα».

Πώς ήταν ο χαρακτήρας αυτού του υπερφυούς φανατικού για ό,τι είχε σχέση με τις ανθρώπινες κατακτήσεις; «(...) Ηταν μετριόφρων, πολύ ανοιχτόκαρδος, πανέξυπνος και απόλυτα προσγειωμένος. (...) Επιβεβαιώθηκε η πεποίθησή μου πως οι πραγματικά μεγάλοι άνθρωποι είναι πάντα απλοί, σεμνοί και πως πατάνε στέρεα στη γη».

Μισούσε το κακό γούστο, τη ρουτίνα και τη μετριότητα

Και αποτιμά την προσφορά του πολυαγαπημένου συντρόφου του: «Ελάχιστοι άνθρωποι αγάπησαν τη μουσική τόσο έντονα και παθιασμένα όσο αυτός. Καταχαιρόταν όταν άκουγε κάτι καινούργιο που μαρτυρούσε ταλέντο, και μισούσε από καρδιάς το κακό γούστο, τη ρουτίνα και τη μετριότητα. Ενα από τα ξεχωριστά προσόντα του ήταν η απόλυτη έλλειψη αδιαφορίας. Ο Ιβάν ή αγαπούσε ή μισούσε. Κι αυτό το χαρακτηριστικό δεν κατακάθισε με την πάροδο των χρόνων, αντίθετα έγινε ακόμα πιο οξύ. Συχνά τον κατηγόρησαν πως παραείναι προκατειλημμένος απέναντι σε ορισμένους μουσικούς ή συνθέτες.

Επιχρωματισμένη φωτογραφία του 1932 με τους Ντμίτρι, Νίνα Σοστακόβιτς και Ιβάν Σολερτίνσκι
Επιχρωματισμένη φωτογραφία του 1932 με τους Ντμίτρι, Νίνα Σοστακόβιτς και Ιβάν Σολερτίνσκι
Και βέβαια είχε προτιμήσεις, αλλά δεν θα 'πρεπε να κατηγορηθεί γι' αυτό, παρά να επαινεθεί. Είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη να παίρνει θέση. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να ταυτίζεται με την έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων. Παρ' όλες τις έντονες συμπάθειές του, (...) ήταν ικανός να κρατάει στάση απόλυτα αντικειμενική. Αυτό το αποδεικνύει η δουλειά του στη Φιλαρμονική του Λένινγκραντ, όπου δούλεψε από το 1927 (έως το 1939) ως καλλιτεχνικός διευθυντής.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λένινγκραντ, η κορυφαία

Τα προγράμματα των συναυλιών της Φιλαρμονικής του Λένινγκραντ ήταν πάντα εξαιρετικά ενδιαφέροντα κι είχαν μεγάλη ποικιλία. Και το γεγονός ότι η Φιλαρμονική του Λένινγκραντ είναι μία από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου οφείλεται στις υπηρεσίες του Ιβάν Σολερτίνσκι...

Τους τελευταίους μήνες της ζωής του (...) νοσταλγούσε να γυρίσει πίσω στο Λένινγκραντ. Είχε καταστρώσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα σχέδια για συναυλίες στη Φιλαρμονική του Λένινγκραντ. Οι δοξασμένες νίκες του Κόκκινου Στρατού τον γέμιζαν χαρά, γιατί χάρη σ' αυτές τα όνειρά του άρχιζαν να γίνονται πραγματικότητα».


Το κοντσέρτο της 28ης Νοέμβρη 1944, με το έργο του Σοστακόβιτς «Τρίο για πιάνο αρ. 2», αφιερωμένο στον πρώιμο χαμένο αδελφοποιητό. Μεγάλη Αίθουσα του Ωδείου της Μόσχας, με τον δημιουργό στο πιάνο, τον Ντμίτρι Τσιγκάνοφ (βιολί) και τον Σεργκέι Σιρίνσκι (τσέλο)
Το κοντσέρτο της 28ης Νοέμβρη 1944, με το έργο του Σοστακόβιτς «Τρίο για πιάνο αρ. 2», αφιερωμένο στον πρώιμο χαμένο αδελφοποιητό. Μεγάλη Αίθουσα του Ωδείου της Μόσχας, με τον δημιουργό στο πιάνο, τον Ντμίτρι Τσιγκάνοφ (βιολί) και τον Σεργκέι Σιρίνσκι (τσέλο)

Γράφει ο
Βασίλης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός βιβλίου

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Αριστοφάνεια» από τον Χρήστο Λεοντή στο Ηρώδειο τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη
Ενας Ελληνας τσαγκάρης στην Αβάνα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ