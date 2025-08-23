SUPER LEAGUE 2025-26

Nέα σεζόν σε... παλιό φόντο

Καραδοκούν οι πολύπλευροι ανταγωνισμοί

Με τους βασικούς μνηστήρες για τα πρωτεία να διατηρούν για μια ακόμη χρονιά αναλλοίωτο τον ρόλο τους αλλά και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό εντός και εκτός γηπέδων, το πρωτάθλημα της Super League ανοίγει το διήμερο 23-24 Αυγούστου την αυλαία του για τη νέα σεζόν 2025/26. Για μια ακόμη χρονιά, θεωρητικά τουλάχιστον σε αγωνιστικό επίπεδο, μια ακόμη διοργάνωση αναμένεται να εξελιχθεί σε τρεις ταχύτητες με την παρέα των βασικών φαβορί να έχει τον πρώτο λόγο στη διεκδίκηση του τίτλου, κάποιες ομάδες να επιδιώκουν το βήμα παραπάνω (βλ. ευρωπαϊκό εισιτήριο) και κάποιες άλλες να δίνουν τη δική τους μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Την ίδια ώρα, πέραν των διαδικαστικών και εξωαγωνιστικών ζητημάτων, μια ακόμη χρονιά δείχνει να ξεκινάει παραμένοντας στη σκιά των ανταγωνισμών. Εστω κι αν μετά το θερμό περσινό καλοκαίρι για τη διαμόρφωση των συσχετισμών στα υψηλά κλιμάκια του προϊόντος (π.χ. εκλογές Λίγκας και ΕΠΟ), τα πράγματα φέτος έδειξαν να κινούνται σε πιο ήρεμο τόνο σε συνεδριάσεις της Λίγκας το προηγούμενο διάστημα και από τη λήξη της σεζόν μέχρι σήμερα, εντούτοις οι κόντρες αντίπαλων συμφερόντων με σκοπό τα πρωτεία του προϊόντος κάθε άλλο παρά έχουν εκλείψει στο εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο. Αυτό μαρτυρούν άλλωστε και τα όσα συνέβησαν κατά την περσινή αγωνιστική σεζόν με τις αντιμαχίες και την αμφισβήτηση να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Προφανώς, το μεγαλύτερο μέρος των αντιμαχιών αφορά τόσο τη μάχη για τα πρωτεία στο προϊόν, όσο και τους πολύπλευρους ανταγωνισμούς που πολλές φορές κρύβονται πίσω από αυτήν.





Παίρνει τα μέτρα της η ΚΕΔ

Από την άλλη, δεν λείπουν και οι εσωτερικές ίντριγκες μεταξύ «πατρικίων» και «πληβείων» εντός του προϊόντος. Αυτές, εξάλλου, αναδείχτηκαν στην πρόσφατη απόφαση της Λίγκας για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του νέου πρωταθλήματος. Για το ζήτημα αυτό, από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν η διοίκηση της Super League είχε γνωστοποιήσει πως ενόψει της νέας σεζόν θα μελετηθεί σοβαρά η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος. Τελικά, αυτό που αποφασίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού είναι να προχωρήσει μια κεντρική διαχείριση αλά καρτ, η οποία δεν περιελάμβανε τις ΠΑΕ του λεγόμενου Big 5 (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης) οι οποίες υπέγραψαν τα δικά τους συμβόλαια με τους τηλεοπτικούς παρόχους.

Με τη διαιτησία και ειδικά τη διοίκηση της ΚΕΔ να έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο των αντιμαχιών, λειτουργώντας και ως άλλοθι για τους πολύπλευρους ανταγωνισμούς, την περσινή σεζόν οι διοικούντες της επιτροπής αποφάσισαν ενόψει της νέας σεζόν να πάρουν τα... μέτρα τους. Με προφανή σκοπό φυσικά να μειωθούν οι αντιδράσεις από πλευράς ΠΑΕ αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ΚΕΔ προς τους ανταγωνιστές.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που επιμελήθηκαν τρεις ξένοι αρχιδιαιτητές της ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο), από τη νεα σεζόν θα μπορεί να αποπέμψει διαιτητές, μετά από σημαντικά λάθη ή εφόσον συντρέξει λόγος και αντίστοιχα να προβιβάσει κάποιους άλλους. Κάτι που τουλάχιστον άτυπα σημαίνει έναν ανοικτό πίνακα διαιτητών καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παράλληλα, από πλευράς ΚΕΔ το επόμενο διάστημα αναμένεται να προωθηθούν περαιτέρω οι σχεδιασμοί για την επαγγελματική διαιτησία, θέμα που μέχρι πρότινος παρέμενε βασικό ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ της Λίγκας των ΠΑΕ και της προηγούμενης διοίκησης της ΕΠΟ σχετικά με τον πρώτο λόγο στη διαχείριση. Επίσης, όπως γνωστοποιήθηκε, παραμένει και η παρουσία ξένων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος και στα πλέι οφ για τον τίτλο.

Χωρίς αλλαγές τα πλέι οφ και πλέι άουτ





Ας σημειωθεί πως με βάση σχετική απόφαση της Λίγκας εντός του καλοκαιριού δεν θα υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής και της νέας σεζόν. Οπως πέρσι, έτσι και φέτος θα ισχύσει η διαδικασία των πλέι οφ για τον τίτλο και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς και των πλέι άουτ για την παραμονή στην κατηγορία. Οσον αφορά τα πρώτα, θα είναι επίσης δύο ταχυτήτων με τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-4 της κανονικής περιόδου να είναι αυτές που θα διεκδικήσουν τον τίτλο, τις ομάδες των θέσεων 5-8 να διεκδικούν το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο - που φέτος είναι οριστικό και όχι υπό προϋποθέσεις όπως πέρσι (π.χ. ανάλογα τον νικητή του Κυπέλλου) - ενώ οι ομάδες στις θέσεις 9-14 θα παλέψουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Οσον αφορά τις βαθμολογίες της έξτρα διαδικασίας, οι ομάδες του γκρουπ 1-4 και 9-14 θα μεταφέρουν κανονικά τους βαθμούς που κατέκτησαν κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, ενώ αντίθετα για το αντίστοιχο των θέσεων 5-8 θα υπάρξει μείωση των βαθμών κατά το ήμισυ (με στρογγυλοποίηση προς τα επάνω). Μέτρο που τόσο πέρσι, όσο και στη σχετική συνεδρίαση του καλοκαιριού της Λίγκας, επέφερε την αντίδραση της ΠΑΕ Αρης που ζήτησε τη μεταφορά της κανονικής βαθμολογίας, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από τη Λίγκα, τη φετινή χρονιά οι αγώνες του νέου πρωταθλήματος θα διεξαχθούν με την εφαρμογή της τεχνολογίας του ημι-αυτόματου οφσάιντ και της τεχνολογίας γραμμής που εφαρμόστηκε πέρσι για πρώτη φορά στα πλέι οφ για τον τίτλο.

Ακλόνητη η παρέα των φαβορί

Για μια ακόμη χρονιά η παρέα των ομάδων του λεγόμενου Big 4 του πρωταθλήματος αποτελούμενη από τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ φέρει τον τίτλο των ακλόνητων φαβορί που θα παλέψουν στη μάχη του τίτλου. Οι περσινοί νταμπλούχοι ερυθρόλευκοι προφανώς μπαίνουν στη διαδικασία έχοντας στόχο τη διατήρηση των κεκτημένων. Με την παραμονή στον πάγκο του τεχνικού των επιτυχιών Χοσέ Μεντιλίμπαρ να αποτελεί την εγγύηση των Πειραιωτών για μια αντίστοιχη πορεία. Από την πλευρά του, ο δεύτερος της περσινής περιόδου Παναθηναϊκός αναμένεται να αναζητήσει για μια ακόμη χρονιά το βήμα παραπάνω διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο του μετά από 15 χρόνια και τη σεζόν 2009-10. Στο τιμόνι των πρασίνων παρέμεινε ο Πορτογάλος Ρουί Βιτόρια που ήρθε στα μέσα της χρονιάς επιδιώκοντας να οδηγήσει το τριφύλλι στην αγωνιστική υπέρβαση. Στην ΑΕΚ, με την ομάδα πλέον να έχει περάσει οριστικά στην επόμενη μέρα μετά από ένα στάτους τριών ετών και νέο τεχνικό τον Σέρβο Μάρκο Νίκολιτς, ευελπιστούν να ξαναβρεθούν στον δρόμο των επιτυχιών μετά από δυο σεζόν χωρίς τίτλο. Στον ΠΑΟΚ, με τον σύλλογο να βαδίζει πλέον στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του το 2026, ευελπιστούν ότι αυτή η ιδιαίτερη χρονιά μπορεί να συνδυαστεί με την επιστροφή της ομάδας στην εγχώρια πρωτιά. Εχοντας ως πλεονέκτημα τη σταθερότητα στην τεχνική ηγεσία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να απολαμβάνει την πλήρη στήριξη της διοίκησης της ΠΑΕ για μια ακόμα χρονιά.

Αναζητώντας την υπέρβαση

Πίσω από τη βασική τετράδα των φαβορί ενόψει της νέας σεζόν φαίνεται να ακολουθεί μια παρέα ομάδων που αναμένεται να αναζητήσουν τη δίκη τους υπέρβαση στοχεύοντας τουλάχιστον στο 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εξ αυτών ο 5ος της περσινής περιόδου Αρης λογίζεται και φέτος είτε ως το αουτσάιντερ για να σπάσει την τετράδα των μεγάλων, είτε ως το φαβορί για τη μάχη της 5ης θέσης. Με τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ωστόσο, να καλείται να βρει τη χημεία της ομάδας μετά από ένα καλοκαίρι σαρωτικού μεταγραφικού πάρε - δώσε του καλοκαιριού. Στον ΟΦΗ, με εφαλτήριο την περσινή παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου αλλά και αντίστοιχη στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, επιδιώκουν φέτος το κάτι παραπάνω. Με τον Μίλαν Ράσταβατς να παραμένει στον πάγκο οι ευρωπαϊκές βλέψεις των Κρητικών δεν κρύβονται. Σφήνα σε Θεσσαλονικείς και Κρητικούς θέλουν να μπουν ο Αστέρας Τρίπολης που διατήρησε τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο του και ο Ατρόμητος με νέο τεχνικό τον Λεωνίδα Βόκολο. Ενώ στον Παναιτωλικό, με αρωγό την περσινή προσπάθεια που τους ανέδειξε ως μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις (τουλάχιστον σε επίπεδο εμφανίσεων) και τον Γιάννη Πετράκη να παραμένει στον πάγκο, ευελπιστούν φέτος στο κάτι παραπάνω.

Πλειάδα μνηστήρων για την παραμονή

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη για την παραμονή στην κατηγορία ανάμεσα στις ομάδες που θεωρητικά θα παλέψουν για να διατηρήσουν τη θέση τους σε αυτή. Σε αυτές για μια ακόμη χρονιά οι Βόλος και Λεβαδειακός, διαθέτοντας την εμπειρία στο να τα καταφέρνουν έστω και την ύστατη ώρα, δείχνουν να έχουν πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Ωστόσο, η παρουσία των περσινών πρωταθλητών των ομίλων της Β' κατηγορίας ΑΕΛ και Κηφισιάς, οι οποίοι εμφανίζονται με ιδιαίτερα υψηλές αξιώσεις για παραμονή στη μεγάλη κατηγορία, δείχνει να αλλάζει άρδην το σκηνικό. Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός που πέρσι πέτυχε τον στόχο της παραμονής, έχοντας μπει σε φάση αλλαγών σε τεχνική ηγεσία και ρόστερ, δείχνει να έχει τον ρόλο του «ερωτηματικού» ενόψει της νέας σεζόν.

