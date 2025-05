ΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πολυπλόκαμοι μηχανισμοί παρέμβασης στις νεανικές συνειδήσεις από κέντρα και πρεσβείες των ιμπεριαλιστικών κρατών

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ) Πειραιά στις 6 και 7 Μαΐου οργάνωσε «Διήμερη Εκδήλωση Αλληλεπίδρασης Ελληνικών και Ισραηλινών παραδόσεων και πολιτισμών» στην Ιωνίδειο και στο Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά. Οπως αναφέρει το έγγραφο της ΔΙΔΕ Πειραιά: «Σας ενημερώνουμε ότι υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης ΔΕ Πειραιά θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη αποστολής, με επικεφαλής τον Πρέσβη Aviv Shir-On, την Hilla Dolev, ιδρύτρια του ICYL και τον Snir Dolev (σ.σ. παιδαγωγικός διευθυντής του ICYL), η οποία θα περιλαμβάνει 29 διαπρεπείς μαθητές/μαθήτριες, με μέση ηλικία 16-17 ετών και 6 μέλη του προσωπικού του ιδρύματος (σ.σ. το ICYL), από την Ιερουσαλήμ, προκειμένου να συναντήσει μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε Λύκεια της Διεύθυνσης ΔΕ Πειραιά...».

Αν η πρεσβεία του Ισραήλ είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε, αυτόματα προκύπτει το ερώτημα, τι μέρος του λόγου είναι το ICYL;

«Το Ισραηλινό Κέντρο για τη Νεανική Ηγεσία ιδρύθηκε το 2011 με γνώμονα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Κράτος του Ισραήλ»... Αυτό φιγουράρει μόλις μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του ICYL (Ισραηλινό Κέντρο για τη Νεανική Ηγεσία). Ανάμεσα στα προγράμματα που εκπονεί, είναι και το «Διασυνοριακή Ηγεσία - Νέοι Πρεσβευτές» (YOUNG AMBASSADORS AROUND THE WORLD), που σκοπό έχει να «αναπτύσσει και καλλιεργεί μια υψηλής ποιότητας και δυναμική ομάδα (σ.σ. διαπρεπείς μαθητές/μαθήτριες έλεγε το έγγραφο της ΔΙΔΕ Πειραιά) που μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σε όλο τον κόσμο σχετικά με την εικόνα του κράτους του Ισραήλ και το branding του. Επίσης, οι νέοι από τις διάφορες κοινότητες σε όλο τον κόσμο θα συναντηθούν μαζί τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους (σ.σ. η υπογράμμιση δική μας)».

Ουσιαστικά, παραδέχονται δημόσια πως το ίδρυμα αυτό έχει ως αποστολή να εξωραΐζει την εικόνα του κράτους του Ισραήλ, μέσα από τις αποστολές μαθητών και τις συναντήσεις με μαθητές άλλων χωρών. Εκεί αποσκοπούν οι ανταλλαγές, οι επισκέψεις και οι συναντήσεις και όχι φυσικά στην αδήριτη νεανική ανάγκη να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους από άλλες χώρες, να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς. Για να το πούμε και διαφορετικά: Αξιοποιούν τα νέα παιδιά, τις αγωνίες τους, τα «θέλω τους», για μια οργανωμένη και σχεδιασμένη παρέμβαση του κράτους του Ισραήλ, προκειμένου να φιλοτεχνήσει ένα ψεύτικο προφίλ, την ώρα που σφαγιάζει έναν λαό και του στερεί το δικαίωμα να έχει πατρίδα. Η διπλωματία του ιμπεριαλισμού σε όλο της το μεγαλείο! Από αυτή τη σκοπιά, οι ευθύνες της κυβέρνησης, του υπουργείου Παιδείας, της ΔΙΔΕ Πειραιά και όσων ελάχιστων εκπαιδευτικών έσπευσαν να υλοποιήσουν αυτή την εκδήλωση, είναι μεγάλες.

Προετοιμάζουν τα νέα διαλεχτά στελέχη του Ισραήλ, με σκοπό τη συνέχιση της δολοφονικής πολιτικής του

Δεν μας προξενεί βέβαια και εντύπωση. Από την ιστοσελίδα του ICYL βλέπουμε πως αυτή δεν ήταν η πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα. Είχαν προηγηθεί άλλες τρεις, το 2019 (στη Λεόντειο), το 2017 και το 2014. Και στις τρεις αποστολές επισκέφθηκαν το ελληνικό κοινοβούλιο και συναντήθηκαν με στελέχη της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή Β' Πειραιά της ΝΔ (2017), τον Κώστα Καραγκούνη (2014), τον Βασίλη Κικίλια (2014). Το 2014 επισκέφθηκαν το υπουργείο Εξωτερικών και είχαν συνάντηση με την Ελίνα Κυριακοπούλου, υπεύθυνη για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις του υπ. Εξωτερικών.

Οι συναντήσεις με διπλωμάτες και κυβερνητικά στελέχη επίσης δεν προξενούν καμία εντύπωση. Αφενός αποτυπώνουν τις διαχρονικές σχέσεις του ελληνικού κράτους με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, με όλες τις κυβερνήσεις. Από την άλλη, επιτελεί έναν ακόμα σκοπό του ICYL, που αποτελεί «ένα παράλληλο εκπαιδευτικό κέντρο για την κατάρτιση των νέων (σ.σ. του Ισραήλ) στους τομείς της ηγεσίας, της διπλωματίας και της επιχειρηματικότητας». Προετοιμάζουν, με άλλα λόγια, τα νέα διαλεχτά πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά στελέχη του Ισραήλ, με σκοπό τη συνέχιση της δολοφονικής πολιτικής του κράτους του Ισραήλ, τη νέα βάρδια του πολιτικού και διπλωματικού προσωπικού του κράτους του Ισραήλ, που θα στελεχώσει κρίσιμα πόστα.

Η ιστορία πάντως δεν τελειώνει εδώ. Αλλο πρόγραμμα του κέντρου φέρει την ονομασία «Nέοι Influencers», σε συνεργασία με το TALK ISRAEL, μία ΜΚΟ που αποστολή έχει «να δημιουργεί εμπνευσμένο και θετικό περιεχόμενο για το Ισραήλ, με νέους δημιουργούς από την κοινότητά μας» («We create inspiring and positive content about Israel, featuring young creators from our community»), παρέχει «καθοδήγηση, mentoring και υποστήριξη σε νέους αφηγητές, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως δημιουργοί περιεχομένου» («We provide guidance, mentorship, and support to young storytellers, helping them reach their full potential as content creators») και (το καλύτερο απ' όλα) «επιτρέπει σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή να βρει και να μοιραστεί εύκολα το καλύτερο και πιο εμπνευσμένο περιεχόμενο για το Ισραήλ από τους δημιουργούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην εφαρμογή Talklsrael» («We allow anyone, anywhere, and at any time to easily find and share the best and most inspiring content about Israel by our creators on our social media or on the Talklsrael app»).

Πρόκειται για τα τρολ της ισραηλινής πρεσβείας (και όχι μόνο), που αναλαμβάνουν να δημιουργούν θετική εικόνα για το κράτος του Ισραήλ, στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε φόρουμ κ.α. Αλλωστε, στους σκοπούς του προγράμματος «Νέοι Infuencers» του ICYL ξεκάθαρα αναφέρεται πως «λόγω του γεγονότος πως αυτές οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται καθημερινά από νέους και νέους ενήλικες από όλο τον κόσμο και από την άποψη των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το κράτος του Ισραήλ, έχει αναπτυχθεί ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους που βλέπουν την παρουσία τους στην ψηφιακή αρένα ως μέσο αλλαγής της συζήτησης για το Ισραήλ, με έμφαση στην ισραηλινή ιστορία (...) οι influencers θα εργαστούν για να δημιουργήσουν έναν συμπαθητικό και θετικό λόγο στα ψηφιακά μέσα (...) που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας του Ισραήλ και θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού (σ.σ. έτσι βαφτίζεται όποιος καταγγέλλει τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ), της ρητορικής μίσους και της απονομιμοποίησης».

Αλλα προγράμματα του Κέντρου είναι α) η Διπλωματία Νέων On-line, όταν η απόσταση δεν επιτρέπει αποστολές, όπως αυτή στην Ελλάδα (με τους ίδιους φυσικά στόχους), β) η κοινωνικοοικονομική ηγεσία. Δηλαδή, ένα πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης και ετοιμασίας των επόμενων πολιτικών, οικονομικών, διπλωματικών στελεχών και παραγόντων.

Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει και η διοργάνωση «της Συνόδου Κορυφής για τη διπλωματία των νέων», στην Ιερουσαλήμ, τον Απρίλιο του 2022, με τη συμμετοχή πρεσβειών από όλο τον κόσμο, με σκοπό να ακουστεί η αλήθεια για το Ισραήλ και να λυθούν παρεξηγήσεις για το Ισραήλ, όπως αναφέρει σχετικό βίντεο, με τη συμμετοχή φυσικά και της ελληνικής πρεσβείας...

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές τους γύρισαν την πλάτη

Αυτό το «ευαγές» ίδρυμα, από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ, έφεραν να μιλήσει στα παιδιά για την ισότητα των φύλων, τους τρόπους εθελοντισμού και προσφοράς στην κοινωνία (!), τις προκλήσεις των μειονοτήτων (!), τη νεανική διπλωματία, τις προκλήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψευδών ειδήσεων, τη σημασία των νεανικών κινημάτων (!) και πώς οι νέοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση των συγκρούσεων (!). Tα θέματα είναι από το σχετικό έγγραφο της ΔΙΔΕ Πειραιά, ωστόσο, κατά διαβολική σύμπτωση, είναι τα πεδία με τα οποία ασχολείται το ICYL... Την ίδια ώρα που οδηγούν σε λιμοκτονία έναν ηρωικό λαό! Πρόκληση!

Η προσπάθεια της ΔΙΔΕ Πειραιά και του ΥΠΑΙΘΑ (στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του ΥΠΑΙΘΑ, που μάλιστα απαγόρευσε να παρέμβει και να τοποθετηθεί η ΕΛΜΕ Πειραιά) να παρουσιάσουν την εκδήλωση αυτή σαν μια απλή συνάντηση με μια ξένη αντιπροσωπεία, έπεσε στο κενό. Η άμεση παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά (με ανακοίνωση, συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς της Ραλλείου και τους μαθητές), των Ενώσεων Γονέων της Γ', Δ', Ε' Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, Συλλόγων Γονέων, όπως του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, αλλά και του Συλλόγου Γονέων του Ράλλειου Γυμνασίου Θηλέων, η συζήτηση άνθρωπο τον άνθρωπο αποκάλυψε τους πραγματικούς σκοπούς της. Κι αυτό παρά την εξόφθαλμη προσπάθεια απόκρυψης που επιχειρήθηκε (σε σχολείο έλεγαν πως θα έρθει μια ξένη αντιπροσωπεία και θέλουμε μαθητές που μιλούν καλά Αγγλικά για να εξασκήσετε το proficiency, σε άλλο σχολείο δεν ανέφεραν καν τι εκδήλωση είναι, παρά μόνο ότι θα έρθουν κάποια παιδιά από άλλη χώρα κ.λπ.). Το αποτέλεσμα ήταν να αναπτυχθούν σοβαρές αντιδράσεις, να γυρίσουν την πλάτη σ' αυτά τα σχέδια εκατοντάδες γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, μέσα σε ελάχιστες μέρες (το έγγραφο της ΔΙΔΕ Πειραιά, προφανώς όχι τυχαία, στάλθηκε Παρασκευή 2/5 το μεσημέρι και η εκδήλωση ήταν 6 και 7 Μάη). Είναι χαρακτηριστικό πως 3 τμήματα της Ραλλείου, με συνέλευση των ίδιων των μαθητών, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, που πέρσι είχε ανεβάσει θεατρικό για την Παλαιστίνη, δεν πήγε κανείς. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης, ήταν περίπου 30-40 μαθητές, από τους 230 που υπολόγιζαν, με καταγγελίες μαθητών, πως δεν γνώριζαν περί τίνος πρόκειται, που ζήτησαν να φύγουν και δεν τους άφησαν.

Η αγωνιώδης προσπάθεια να βρεθούν (κυρίως τη δεύτερη μέρα) μαθητές για να τραβηχτούν όπως - όπως φωτογραφίες παιδιών να διασκεδάζουν, αλλά και το σχετικό προπαγανδιστικό βίντεο της πρεσβείας του Ισραήλ που κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα, επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω. Ηθελαν τα παιδιά ντεκόρ στη δολοφονική πολιτική τους. Πήραν την απάντησή τους όμως. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους: Ο λαός μας είναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά.

Ηλίας ΠΑΤΙΔΗΣ

Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά